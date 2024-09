As derrotas militares são importantes. A indesculpável complacência de Israel em 7 de outubro de 2023 permitiu que o Hamas, uma força terrorista com uma pequena fração do poderio militar das Forças de Defesa de Israel, matasse mais civis israelenses do que os vastos exércitos do Egito e da Síria e seus aliados no auge das guerras árabe-israelenses de 1967 e 1973.

PUBLICIDADE Mas, como demonstrado pelo impressionante ataque aéreo de Israel na sexta-feira, 27, contra o quartel-general subterrâneo do Hezbollah perto de Beirute, que matou o líder do grupo, Hasan Nasrallah, a sorte da guerra mudou desde 7 de outubro contra os inimigos de Israel. O Hamas está perdendo. O Hezbollah está perdendo. E o mais importante: por extensão, o Irã está perdendo. Se essas perdas continuarem, o Irã sairá desse conflito como uma força reduzida, menos capaz de prejudicar Israel e mais fraca aos olhos de seus outros inimigos regionais. Dizer que o Irã e seus representantes enfrentaram reviravoltas no campo de batalha não significa minimizar os terríveis custos para Israel. Partes do norte foram despovoadas pelos disparos de foguetes do Hezbollah. Israel está enfrentando uma tempestade de condenações internacionais pela violência de sua resposta ao Hamas. E há tensões internas óbvias sobre a nação e as Forças Armadas. Mesmo que Israel vença essa guerra, terá pago um preço terrível.

Mas minha própria experiência militar no Iraque me ensinou que a compreensão pública muitas vezes fica aquém da realidade do campo de batalha. Um foco compreensível na política e na diplomacia pode distrair o público do campo de batalha — e o campo de batalha está contando uma história diferente da que contava no início dessa luta. Os inimigos de Israel cometeram erros profundos e sofreram perdas terríveis. Essas reviravoltas militares podem ter consequências mais duradouras para eles do que para Israel.

O Hamas, que recebe considerável apoio militar e financeiro do Irã, foi destruído como força de combate. É difícil saber o número exato de baixas, mas elas são significativas. No final do mês passado, Israel alegou ter matado cerca de 17.000 combatentes do Hamas e “desmantelado” 22 de seus 24 batalhões, enquanto perdeu menos de 1.000 soldados em ação em quase um ano inteiro de guerra.

O Hamas não foi derrotado, e há indícios de que alguns de seus batalhões estão tentando se reconstituir. Mas é inegável que os danos ao grupo são extensos, e o Hamas não conseguiu infligir perdas significativas aos militares israelenses.

Compartilho as preocupações do meu colega Thomas Friedman de que Israel provavelmente enfrentará uma insurgência depois de derrotar as formações militares do Hamas. Mas a realidade atual é clara: o Hamas não é nem sombra do seu antigo eu.

Homem usa um adesivo mostrando a faixa do grupo xiita Houthi com slogans anti-EUA e anti-Israel enquanto segura fotos do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei (D) e Hassan Nasrallah (E). Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

O Hezbollah também mantém uma força de combate substancial no Líbano, mas o ataque de Israel contra Nasrallah é apenas um de uma série de golpes devastadores contra o mais poderoso exército “por procuração” do Irã.

Em 17 de setembro, Israel orquestrou um ataque no qual milhares de pagers foram detonados nas mãos e nos bolsos dos agentes do Hezbollah. No dia seguinte, Israel detonou rádios portáteis que o Hezbollah também usava para se comunicar e, em seguida, executou um ataque aéreo devastador em uma reunião presencial de líderes do Hezbollah, matando vários de seus oficiais superiores.

Em seguida, em 23 de setembro, Israel realizou uma série de ataques contra o que disse serem posições do Hezbollah que mataram mais de 500 pessoas. Israel alegou que os ataques danificaram ou destruíram milhares de foguetes e mísseis do Hezbollah, e a resposta do Hezbollah foi ineficaz.

PUBLICIDADE E o que dizer do Irã? O país sofreu uma série de derrotas e humilhações. Em abril, Israel bombardeou o complexo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, matando três comandantes iranianos de alto escalão. Quando o Irã respondeu disparando uma barragem de mais de 300 drones e mísseis balísticos contra Israel, as forças de Israel e seus aliados abateram quase todos eles. Os danos causados pelo ataque foram mínimos. Israel respondeu com um ataque próprio que evitou facilmente as defesas aéreas iranianas. A mensagem foi clara: Israel pode atacar diretamente o Irã, mas o Irã terá dificuldades para atacar Israel. Mas as humilhações para o Irã ainda não haviam terminado. Em julho, Israel assassinou Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, supostamente contrabandeando uma bomba para uma casa de hóspedes dentro da Guarda Revolucionária Islâmica em Teerã, uma penetração chocante na segurança iraniana.

Xiitas iraquianos carregam um caixão vazio durante um velório simbólico do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Bagdá, Iraque. Foto: Adil Al-khazali/AP

Israel não derrotou seus inimigos. O Hamas está reduzido, mas ainda existe. O Hezbollah supostamente ainda possui dezenas de milhares de foguetes e mísseis e ainda ameaça o norte israelense. O Irã também possui um extenso arsenal de mísseis e mantém sua influência sobre as forças aliadas em todo o Oriente Médio. A sorte da guerra certamente pode mudar mais uma vez.

Além disso, pode-se certamente argumentar que o Irã e seus representantes avançaram em vários objetivos não militares em sua luta contra Israel. O ímpeto diplomático de Israel no Oriente Médio está estagnado. Sua esperada reaproximação com a Arábia Saudita está suspensa. E o país parece estar mais isolado no cenário mundial.

Mas considere as maneiras pelas quais Israel melhorou sua posição militar desde 7 de outubro. Antes da guerra, o país vivia basicamente com duas pistolas engatilhadas em suas fronteiras: Hamas e Hezbollah. Agora, uma dessas forças está praticamente destruída e a outra perdeu muitos membros de sua liderança sênior e muitos de seus foguetes, mísseis e lançadores de foguetes.

Iranianos lamentam a morte de Nasrallah, na Praça Palestina em Teerã Foto: Arash Khamooshi/The New York Times

Em agosto, o governo Biden aprovou um acordo de armas de US$ 20 bilhões com Israel que permitirá a compra de 50 novos caças F-15IA dos Estados Unidos (ajudando a garantir sua vantagem militar qualitativa por uma geração). E atualmente há um enorme desenvolvimento naval americano na região. A Marinha americana está lutando contra os rebeldes Houthi apoiados pelo Irã no Mar Vermelho e tentando impedir que o Irã lance novos ataques contra Israel.

Durante meu destacamento no Iraque, aprendi uma importante lição sobre os inimigos jihadistas do Ocidente: A derrota os desmoraliza. Não é que a resistência deles desmorone totalmente, mas o jihadismo aumenta e diminui dependendo do sucesso no campo de batalha.

Quando os Estados Unidos viraram a maré durante a guerra no Iraque em 2007 e 2008, a al-Qaeda no Iraque lutou para repor suas perdas e acabou diminuindo para uma fração de sua força anterior. No final do meu destacamento em 2008, havia terroristas da Qaeda que se renderam avidamente às nossas forças em campo. Um comandante da al-Qaeda chegou a caminhar até o portão de nossa base e se entregou. Muito menos pessoas estão aderindo à bandeira do Estado Islâmico depois que seu califado foi esmagado em 2017. Após a sangrenta guerra do Hezbollah com Israel em 2006, Nasrallah chegou a lamentar os sequestros que deram início ao conflito.

Embora o sucesso militar nem sempre traga a paz verdadeira, ele pode preservar as sociedades. A Coreia do Sul prospera, por exemplo, apesar de um conflito congelado há décadas com a Coreia do Norte. Um escudo militar manteve Taiwan livre. As vitórias de Israel não trouxeram paz permanente, mas preservaram a nação e permitiram sua extraordinária prosperidade.

Fico assombrado quando pessoas que respeito lamentam a condição da sociedade israelense (especialmente seu movimento de colonos na Cisjordânia) e a disfunção de sua política. Lamento a impressionante perda de vidas inocentes. Mas, um ano após o pior fracasso militar da sua história, o sucesso militar está garantindo que Israel, e não o Irã, continue sendo o capitão de seu destino.