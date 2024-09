No turbulento cenário do Oriente Médio, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, sempre pôde contar com a estreita aliança, a lealdade inabalável e a profunda amizade de Hassan Nasrallah, líder da milícia libanesa Hezbollah. Quando Israel matou Nasrallah em um ataque aéreo maciço na sexta-feira, 27, eliminou abruptamente uma força singular na hierarquia de colaboradores próximos de Khamenei.

Quatro autoridades iranianas que conheciam Nasrallah pessoalmente e foram informadas sobre os acontecimentos disseram que Khamenei ficou profundamente abalado com a morte de seu amigo e estava de luto, mas assumiu uma postura calma e pragmática. As autoridades, incluindo dois membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, solicitaram anonimato, pois não estavam autorizadas a falar publicamente.

Apoiadores do governo na Praça da Palestina, em Teerã, lamentam a morte de Hassan Nasrallah, líder da milícia libanesa Hezbollah Foto: Arash Khamooshi/NYT

Khamenei adotou o mesmo tom em público. Em vez de atacar Israel, ele emitiu duas declarações comedidas, elogiando Nasrallah como uma figura importante no mundo muçulmano e no chamado eixo de resistência, e dizendo que o Irã apoiaria o Hezbollah.

Significativamente, Khamenei sinalizou que seria o Hezbollah, e não o Irã, que lideraria qualquer resposta a Israel, e que o Irã desempenharia um papel de apoio. “Todas as forças da resistência apoiam o Hezbollah”, disse Khamenei. “Será o Hezbollah, no comando das forças de resistência, que determinará o destino da região.”

Segundo alguns analistas, esse foi um sinal marcante de que Khamenei pode não ter como reagir de forma eficaz no momento ao ataque de Israel contra seus representantes. Diante de uma escolha entre uma guerra total com Israel ou ficar quieto no interesse da autopreservação, ele parece estar escolhendo a segunda opção.

“Eles estão completamente derrotados por Israel neste momento”, disse Sanam Vakil, diretor para o Oriente Médio da Chatham House. “A declaração de Khamenei é um indicativo da gravidade do momento e da cautela; ele não está se comprometendo publicamente com nada que não possa cumprir.”

Após as declarações de Khamenei, uma enxurrada de reações de altos funcionários e comandantes militares iranianos teve o mesmo tom cauteloso, terceirizando a vingança a outros grupos de milícias na região. O general Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária, disse que seriam “o Hezbollah, o Hamas e outros militantes palestinos” que desfeririam golpes em Israel.

Em Teerã, a notícia da morte de Nasrallah lançou uma nuvem de choque e ansiedade sobre as autoridades seniores que se perguntavam, em telefonemas particulares e durante reuniões de emergência, se Israel atacaria o Irã em seguida e se Khamenei seria o próximo alvo, disseram as quatro autoridades iranianas em entrevistas por telefone.

“Esse foi um golpe incrivelmente pesado e, realisticamente falando, não temos um caminho claro para nos recuperarmos dessa perda”, disse Mohammad Ali Abtahi, ex-vice-presidente do Irã, em uma entrevista de Teerã no sábado. “Não entraremos em guerra, isso está fora de cogitação. Mas o Irã também não reverterá o curso do apoio aos grupos militantes da região, nem diminuirá as tensões com o Ocidente. Todas essas coisas podem ser buscadas ao mesmo tempo.”

Abtahi disse que o sentimento coletivo entre as autoridades iranianas era de “choque, raiva, tristeza e muita ansiedade”. Isso foi muito diferente do sentimento após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, quando o Irã e seus outros representantes comemoraram a incursão surpresa. Naquela ocasião, o Hezbollah atacou quase imediatamente o norte de Israel com foguetes e continuou a trocar tiros. O Irã ativou gradualmente sua rede de grupos militantes conhecidos coletivamente como o “eixo de resistência” para abrir frentes contra Israel e criar caos na região para pressionar os Estados Unidos e Israel a um cessar-fogo com o Hamas. Para o Irã, a aposta era manter a pressão sem desencadear uma guerra regional total.

De muitas maneiras, o confronto de um ano entre o Irã e seus representantes e Israel chegou ao ápice da violência quando Nasrallah foi morto. O esforço do Irã para enfraquecer Israel por meio de seus representantes parece ter saído pela culatra, levando a um golpe catastrófico contra seu aliado mais estratégico.

Quando surgiu a notícia de que Israel provavelmente havia matado Nasrallah, Khamenei convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional em sua casa, disseram as autoridades iranianas. Durante a reunião, as pessoas ficaram divididas sobre como reagir.

Em alta Internacional Por que subitamente tudo parece estar desmoronando para Israel O Irã está perdendo, e isso é mais importante do que os erros de Israel Os membros conservadores, incluindo Saeed Jalili, um influente ex-candidato à presidência, argumentaram que o Irã precisava estabelecer rapidamente a dissuasão com um ataque a Israel, antes que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, levasse a guerra a Teerã, de acordo com autoridades familiarizadas com a reunião. O novo presidente do Irã, Pezeshkian, que passou a semana passada dizendo aos líderes mundiais na Assembleia-Geral das Nações Unidas que seu governo queria acalmar as tensões e se dar bem com o Ocidente, argumentou contra essa resposta, dizendo que o Irã não deveria cair em uma armadilha preparada por Netanyahu para uma guerra mais ampla, disseram as autoridades iranianas. Outras vozes moderadas no conselho argumentaram que Netanyahu havia ultrapassado todas as linhas vermelhas e que, se lançasse ataques contra Israel, o Irã poderia enfrentar ataques terríveis contra sua própria infraestrutura crítica, algo que o país não poderia permitir, disseram essas autoridades, especialmente devido à situação terrível da economia. Mas a televisão estatal, dirigida pelos afiliados de Jalili, pediu que o Irã atacasse Israel, desafiando abertamente a cautela de Khamenei. “Não há diferença entre Teerã, Bagdá e Beirute, o regime irá atrás de cada um desses alvos”, disse o âncora da televisão estatal. “Netanyahu só entende uma língua, que são os mísseis balísticos e os drones.” Internamente, o Irã tem enfrentado uma cascata de desafios, desde o descontentamento público contra a corrupção do governo e a má administração da economia e as dificuldades generalizadas até a infiltração de Israel nas fileiras militares e políticas do Irã.

Em Nova York, Pezeshkian disse aos repórteres que o Irã estava pronto para “depor suas armas se Israel depusesse as suas” e pediu a intervenção de uma força internacional para estabelecer a paz no Oriente Médio.

Pezeshkian teve que enfrentar duas grandes crises durante seus dois meses no cargo: o assassinato israelense do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, na noite de sua posse, e o assassinato de Nasrallah na véspera de seu aniversário.

Essas crises fizeram dele um alvo fácil entre os conservadores no Irã, que criticaram sua mensagem conciliatória em Nova York, dizendo que ela demonstrava fraqueza e encorajava Israel a matar Nasrallah. Os conservadores argumentaram que o Irã deveria enviar combatentes para o Líbano, como fez com o governo sírio em sua guerra civil, para ajudar o Hezbollah no caso de uma guerra total com Israel.

“Israel atacou a célula central da resistência e, portanto, não podemos ficar indiferentes”, disse um clérigo conservador, o aiatolá Mohammad Hassan Akhtari, chefe do Comitê de Apoio aos Palestinos do Irã e ex-chefe de relações internacionais do gabinete de Khamenei.

Dois membros da Guarda Revolucionária — incluindo um estrategista que esteve em reuniões de planejamento nos últimos dois dias sobre como o Irã deveria responder — disseram em entrevistas que a prioridade imediata do Irã era ajudar o Hezbollah a se reerguer, nomear um sucessor para Nasrallah, alinhar uma nova estrutura de comando e reconstruir uma rede de comunicações segura. Em seguida, o Hezbollah poderia planejar sua retaliação contra Israel, segundo eles.

O Irã estava planejando enviar um comandante sênior das Forças Quds a Beirute por meio da Síria para ajudar a orientar a recuperação do Hezbollah, disseram esses dois membros da Guarda Revolucionária.

Khamenei anunciou cinco dias de luto no Irã, mas, em todo o país, a reação à morte de Nasrallah foi mista. Os partidários do governo organizaram cerimônias públicas de luto na Praça da Palestina, em Teerã. Eles agitaram a bandeira amarela do Hezbollah e cantaram “vingança, vingança” e “morte a Israel”.

Mas, entre os dissidentes, as vítimas das brutais repressões do governo e muitos iranianos comuns, Nasrallah era visto como um braço da opressão do regime. Eles se regozijaram com sua morte, dançando nas ruas e distribuindo caixas de doces nos pontos de trânsito em várias cidades, segundo testemunhas. Os carros que passavam por eles buzinavam em sinal de apoio.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.