A diferença entre Brasil e África do Sul, de um lado, e Índia, de outro, reflete um cálculo geopolítico complexo, no qual as relações com a China têm um papel central. De um lado, a estratégia de proteção estratégica da Índia busca estabelecer parcerias (não apenas com potências ocidentais, mas também com a Rússia) que produzam relações mais equilibradas em sua região. De outro lado, a política de não-alinhamento adotada por Brasil e África do Sul tem como objetivo construir uma posição de equidistância em relação à competição entre as super-potências que lhes ofereça a possibilidade de se beneficiar do relacionamento com os dois pólos como forma de realizar seus objetivos estratégicos. A despeito de suas diferenças, contudo, essas estratégias têm como objetivo comum a manutenção e, eventual expansão, do espaço para a tomada de decisões estratégicas.

Neste contexto, o conflito na Ucrânia serve como um teste decisivo para as estratégias adotadas pelos três países. A abstenção diante do conflito e a disposição para participar de um processo de mediação, são as opções apontadas por 81% dos respondentes nos países IBAS. A preferência pelo engajamento diplomático, em lugar da adesão à uma das partes, é consistente com a busca pela manutenção de autonomia estratégica característica das estratégias adotadas pelos três países.