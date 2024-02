Na Índia, partido governista fecha o cerco contra ‘casais juntados’

NOVA DÉLI — Quer se mudar com seu namorado ou namorada? Se você estiver no Estado indiano de Uttarakhand, terá que registrar seu relacionamento junto às autoridades de acordo com uma nova lei — ou enfrentar até seis meses de prisão e uma multa de US$ 300.

As regras para parceiros não casados que coabitam, chamados de "casais que vivem juntos" na Índia, fazem parte do controvertido novo Código Civil Uniforme do estado de Uttarakhand, que tem sido uma promessa de campanha de longa data do governante Partido Bharatiya Janata (BJP) nacionalista hindu. O BJP e seus aliados políticos argumentam há décadas que a Índia precisa substituir as diversas leis religiosas que regem o casamento e a herança — especialmente para os muçulmanos — por um único código nacional. Esta semana, o partido começou uma campanha de reforma gradual dessas leis Estado por Estado. Pelo menos outros dois Estados governados pelo BJP iniciaram o processo de aprovação de legislação semelhante.

O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi (C), junto com o Chefe do Governo de Assam, Himanta Biswa Sarma (C, E), acena para os apoiadores do Partido Bharatiya Janata (BJP) durante um comício público em Guwahati em 4 de fevereiro de 2024. Foto: BIJU BORO / AFP

Uttarakhand, onde os Beatles uma vez meditaram e praticaram ioga na década de 1960, tornou-se o primeiro Estado indiano a fazê-lo, provocando intenso debate na Índia, já que os críticos alertam que a nova medida equivale à intrusão do Estado nas liberdades individuais e na privacidade.

Embora muitos indianos, incluindo opositores do partido no poder, concordem que um novo código legal progressista seja necessário para trazer igualdade e reformar as complexas leis religiosas e costumeiras do país, muitos ficaram surpresos ao encontrar regras rigorosas que regem os casais que vivem juntos escondidas dentro da lei de 740 páginas de Uttarakhand.

A nova lei criará o cargo de um registrador que emitirá certificados para casais que vivem juntos, que terão que relatar o início e o término de seus relacionamentos. Sob essas regras, o registrador pode convocar os casais para buscar mais informações antes de emitir um certificado e até mesmo rejeitar suas inscrições.

Os vizinhos também podem informar sobre casais que vivem juntos suspeitos de não terem os certificados necessários. Se um dos solicitantes tiver menos de 21 anos, o registrador informará seus pais por meio da polícia local.

Especialistas e ativistas expressaram ambivalência sobre os aspectos coercitivos da nova lei, como punições rigorosas por fornecer informações falsas e por não se inscreverem dentro de 30 dias após receberem um aviso do registrador, dizendo que isso contradiz o suposto impulso progressista da legislação. Eles também se preocupam com vizinhos curiosos se envolvendo em mais vigilância e “delação”.

O novo código permanece em silêncio sobre a questão de relacionamentos de convivência que não são entre homens e mulheres.

Apoiadores do Bharatiya Janata Party (BJP), partido governista da Índia, celebrando a inauguração iminente de um grande templo de Ram na cidade de Ayodhya, no norte, participam de um rally de motocicletas em Ahmedabad, Índia, na sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Foto: Ajit Solanki / AP

Muitos na Índia particularmente se opuseram ao requisito de registro obrigatório para casais que vivem juntos e apontaram que o registro para casais casados continua sendo voluntário. A pesquisadora independente com sede em Bengaluru, Mary E. John, argumentou que a legislação estava destinada a encorajar as pessoas a invadir a privacidade alheia e a tornar “desviantes” aqueles que optam por relacionamentos de convivência em vez de se casarem convencionalmente. Muitos casais não casados enfrentam problemas para alugar apartamentos.

“A ideia de que as pessoas em uma sociedade podem policiar umas às outras é horrível. As mulheres são as primeiras a serem afetadas”, disse John. “Longe de oferecer mais liberdade, este UCC levará a mais vigilância.”

PUBLICIDADE As regras excluem especificamente os relacionamentos de convivência em que um dos parceiros representa falsamente sua identidade, o que os críticos alegam ser uma clara referência à obsessão nacionalista hindu por chamado “amor jihad”, de homens muçulmanos seduzindo mulheres hindus com o objetivo de convertê-las. Leia também O que está atrasando a economia da Índia em sua tentativa de alcançar a da China?

‘Milagre’ asiático tira 1 bilhão de pessoas da miséria em 20 anos; o que isso pode ensinar ao Brasil O código universal tem sido um item-chave na agenda do BJP, juntamente com o cancelamento do status constitucional especial da maioria muçulmana de Caxemira e a construção de um templo hindu sobre os restos de uma mesquita destruída em Ayodhya. Os nacionalistas hindus veem isso como um retrocesso contra privilégios concedidos a minorias, especialmente muçulmanos, sob a constituição indiana. Os defensores do código afirmam que ele proíbe a poligamia, protege as mulheres de homens que ocultam seu estado civil ou buscam convertê-las à força e protege os direitos de herança de filhos nascidos fora do casamento. Mas os muçulmanos insistem em um viés sectário, observando que enquanto muitos de seus costumes são visados, as tribos indígenas são isentas com base na preservação de suas tradições.

Na terça-feira, com as eleições nacionais a apenas meses de distância, o chefe do governo de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, apresentou o código na assembleia de Uttarakhand em meio a altos brados de “Jai Shri Ram”, ou vitória para o Senhor Ram, levantados por colegas legisladores do BJP.