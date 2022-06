Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II: entenda a comemoração

THE WASHINGTON POST, LONDRES - O Reino Unido está celebrando a sua monarca de reinado mais longo, a rainha Elizabeth II, em seu ano de Jubileu de Platina.

A rainha de 96 anos será brindada em todo o país com quatro dias de eventos apresentando o melhor da pompa britânica. Multidões em Londres tentarão vislumbrar os membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham, enquanto outros assistirão a shows e festas de rua ou simplesmente aproveitarão o feriado nacional.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as comemorações.

Um visitante veste uma camiseta com imagens da Rainha Elizabeth II em celebração ao seu Jubileu de Platina Foto: DANIEL LEAL / AFP

O que é o Jubileu de Platina?

O Jubileu de Platina marca os 70 anos de Elizabeth no trono. Ela é a primeira monarca britânica a atingir esse marco. Sua tataravó, a rainha Vitória, foi a monarca mais antiga, reinando por 63 anos antes de sua morte aos 81 anos em 1901.

O que é um jubileu?

Um jubileu é uma celebração de aniversário com origens judaico-cristãs que foi adaptada para marcar o tempo de um monarca britânico. O terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico, diz às pessoas que “santifiquem o quinquagésimo ano… porque é o ano do jubileu”. Para a realeza britânica, há um Jubileu de Prata (25 anos), Jubileu de Rubi (40 anos), Jubileu de Ouro (50 anos), Jubileu de Diamante (60 anos), Jubileu de Safira (65 anos) e Jubileu de Platina (70 anos).

Registros do século XIV mostram que o rei Eduardo III celebrou seu Jubileu de Ouro com um duelo de uma semana e uma procissão da Torre de Londres. Mas muitas das tradições do jubileu de hoje podem ser atribuídas ao reinado do rei George III, mais conhecido por sua saúde mental precária e por perder as colônias americanas. O início de seu 50º ano no trono foi marcado com serviços religiosos, festas, fogos de artifício e lembranças.

Quando é o Jubileu de Platina e quanto tempo vai durar?

Elizabeth se tornou rainha no dia em que seu pai morreu: 6 de fevereiro de 1952. Mas as principais comemorações de aniversário estão acontecendo durante um feriado de quatro dias esta semana, com eventos de quinta a domingo.

Qual é a programação do Jubileu de Platina?

Quinta-feira: As comemorações começam com o Trooping the Colour, um desfile militar em homenagem ao aniversário oficial da rainha. À noite, mais de 3.200 sinalizadores serão acionados, reimaginando e redirecionando os relés de tochas uma vez implantados na Inglaterra para alertar sobre uma possível invasão.

Sexta-feira: A rainha e a família real participarão de um culto de ação de graças na Catedral de São Paulo, em Londres. A Rainha Vitória marcou seu Jubileu de Diamante ali em 1897 com um serviço semelhante.

Sábado: A família real participará de uma corrida de cavalos em Epsom Downs, ao sul de Londres. A rainha, embora seja uma amazona e criadora de cavalos, pode perder o evento para participar de uma festa de aniversário de sua bisneta Lilibet, filha do príncipe Harry e sua esposa, Meghan. À noite, um concerto com Elton John, Diana Ross e Andrea Bocelli acontecerá no Palácio de Buckingham para um público de 22.000 pessoas.

Domingo: Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas participem dos “Grandes Almoços do Jubileu” em todo o país. As festas de rua e churrascos organizados pela comunidade visam promover a vizinhança, e eventos semelhantes ocorrerão no Canadá, Nova Zelândia e África do Sul. O fim de semana terminará com um People’s Pageant, envolvendo militares e membros do público e liderado pelo Gold State Coach da rainha, ao lado de uma série de celebridades, incluindo o cantor Ed Sheeran e o astro do futebol David Beckham.

Toda a família real participará das celebrações do Jubileu de Platina?

A maioria estará presente para celebrar o que poderia ser a última grande festa para Elizabeth. A rainha, agora viúva, não terá o príncipe Philip ao seu lado, mas espera-se que haja um foco no príncipe Charles e no príncipe William, direcionando os holofotes reais para seus herdeiros.

Espera-se que a família real se dirija à varanda do Palácio de Buckingham para a conclusão do desfile. O Palácio de Buckingham indicou que apenas “realeza trabalhadora” sênior estarão presentes para esse evento, o que exclui o desonrado príncipe Andrew (que recentemente se envolveu em um processo de abuso sexual), bem como o príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex (que desistiu de suas responsabilidades reais e mudou-se para a Califórnia). Espera-se que Harry e Meghan participem do culto religioso de sexta-feira e possivelmente de outras atividades.

O que é Trooping the Colour?

O desfile de quinta-feira é um evento que marca a vida real britânica há mais de 260 anos. Mais de 1.400 soldados, muitos vestidos com uniformes vermelhos icônicos e chapéus pretos de pele de urso, marcharão do Palácio de Buckingham. Mais de 200 cavalos e 400 músicos também participarão da fanfarra militar para celebrar o monarca – o chefe técnico das forças armadas britânicas.

“Colour” refere-se a uma bandeira, a Cor do Regimento, historicamente usada como ponto de encontro em batalha. Este ano, é a vez do regimento da Guarda Irlandesa ter sua bandeira em destaque. Trooping the Colour termina com aviões da Força Aérea Real sobrevoando a capital e é observado pela família real da varanda do Palácio de Buckingham.

Por que a rainha tem dois aniversários?

A rainha, como muitos monarcas britânicos antes dela, tem dois aniversários. A primeira é o dia em que ela nasceu: 21 de abril. A segunda é uma festa pública oficial de aniversário, geralmente no segundo sábado de junho, que este ano será envolvida nas comemorações do jubileu.

O costume peculiar do calendário tem a ver com o clima sombrio de inverno do Reino Unido. Em 1748, o rei George II, que nasceu em novembro, fundiu uma procissão militar anual de verão com sua festa de aniversário.

Como os britânicos estão comemorando o Jubileu de Platina?

Além de ter folga do trabalho, espera-se que muitas pessoas assistam a eventos juntos em bares, piqueniques e festas de rua. Houve competições de redação, uma lista de leitura do clube do livro do jubileu e uma competição no estilo bake-off para uma sobremesa oficial: um rocambole de limão e bagatela.

Muitas mercadorias reais estão em oferta, incluindo ornamentos comemorativos, canecas, meias e até uma boneca Barbie de edição limitada. O palácio também revelou um emoji oficial dos amados cães corgi da rainha para comemorar. No entanto, nem todos no Reino Unido são a favor da família real, com pequenos protestos antimonarquia esperados, enquanto outros optam por não participar dos eventos.