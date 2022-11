Obama entra na reta final da campanha democrata em meio a tensões nos EUA

Publicidade

COLLEGE PARK, EUA - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama iniciou seu retorno à campanha para as eleições de meio de mandato ao enfrentar o ícone do futebol do Estado da Geórgia e candidato republicano ao Senado Herschel Walker.

Leia também Senado dos EUA tem disputa acirrada a uma semana das eleições legislativas, aponta pesquisa

“Herschel Walker era um grande jogador de futebol”, disse Obama à multidão na arena Gateway Center, em Atlanta. “Mas isso não o tornaria mais qualificado para ser senador dos EUA do que para pilotar um avião ou realizar uma cirurgia”, disse o ex-presidente, arrancando risos e aplausos das mais de 7 mil pessoas que esperaram horas para vê-lo. “A Geórgia merece mais.”

Na reta final da campanha para as eleições de meio de mandato que acontecem no dia 8, Obama, de 61 anos, se tornou o principal cabo eleitoral do Partido Democrata, participando de comícios por todo o país e tentando despertar o interesse da base eleitoral nas campanhas democratas em Estados onde a disputa está mais apertada.

O ex-presidente Barack Obama em campanha com a governadora de Michigan Gretchen Whitmer (E) que busca a reeleição Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Um dia depois de aparecer na Geórgia com o senador Raphael G. Warnock, que está em uma corrida acirrada com Walker, e Stacey Abrams, que está perdendo na disputa com o governador republicano Brian Kemp, que busca a reeleição, Obama liderou comícios em Michigan e Wisconsin.

O ex-presidente é considerado o principal ativo do Partido Democrata para a base de eleitores, mais procurado do que o próprio presidente Joe Biden nas principais campanhas. Com um baixo índice de aprovação, o presidente passou o fim de semana passado, um dos mais movimentados da campanha, em sua casa em Delaware, onde assistiu ao jogo de hóquei de sua neta e, em seguida, votou antecipadamente.

Continua após a publicidade

Estrategistas democratas dizem que Obama é o único líder do partido capaz de atrair grandes multidões e mobilizasr bases sem irritar o outro lado.

Obama subiu ao palco no sábado em Detroit, onde continuou a usar seu humor fulminante, comparando o candidato a governador republicano de Michigan, Tudor Dixon, a um fictício encanador espalhando teorias da conspiração sobre “pessoas-lagarto”.

Barack Obama (D) e o candidato ao Senado pelo Partido Democrata no Estado de Wisconsin Mandela Barnes Foto: Daniel Steinle/Reuters

E, em Wisconsin, Obama citou alguns dos anúncios de televisão do Partido Republicano que retratam o candidato democrata ao Senado Mandela Barnes, que é negro, como alguém “diferente”.

“Mandela, prepare-se para desenterrar essa certidão de nascimento”, brincou, em uma referência à teoria da conspiração defendida pelo ex-presidente Donald Trump de que Obama não nasceu realmente nos EUA.

Mais sério, ele também argumentou que a democracia está nas urnas e, para seu partido, estão em jogo soluções para as questões que preocupam os eleitores, incluindo o direito ao aborto, inflação e crime.

Obama, que deixou o cargo em 2017, está entrando na campanha em um momento complicado, com pesquisas mostrando que os democratas estão perdendo força nas eleições de meio de mandato.

Continua após a publicidade

E as tensões políticas e a ansiedade aumentaram significativamente nos últimos dias com o violento ataque contra Paul Pelosi por um agressor que estava procurando por sua mulher, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

Na Geórgia, Obama subiu ao palco poucas horas após o ataque. “Quero tirar um momento apenas para fazer uma oração por um amigo meu, o sr. Paul Pelosi”, disse Obama.

Obama com os candidatos no Estado da Geórgia a governadora, Stacey Abrams, e ao Senado, Raphael Warnock Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times

Ele voltou a falar sobre o ataque em Michigan no sábado. “Uma coisa que podemos sentir, se nossa retórica uns sobre os outros for tão má... isso cria um clima perigoso”, disse Obama.

Mas mesmo enquanto falava de civilidade em Michigan, Obama foi vaiado, levando alguns na multidão a revidar gritando “O-BA-MA”. O ex-presidente lutou por cerca de dois minutos para acalmar a multidão. “Espere, espere, espere, espere”, disse Obama. “Resistir. Resistir. Resistir. Resistir.”

Mais tarde, Obama reconheceu que o ambiente político ficou mais difícil. Estar na campanha, disse ele, “parece um pouco mais difícil do que costumava ser – não apenas porque estou mais velho e mais grisalho”, disse Obama. “Parece que esse fundamento básico da democracia está em risco. As coisas não vão ficar bem por conta própria.”

“Obama tem a capacidade de falar para a base de democratas que o partido precisa para mobilizar e persuadir os eleitores suburbanos nesses dias finais”, disse David Axelrod, estrategista-chefe de Obama na Casa Branca.

Continua após a publicidade

“Assim como Clinton, Obama também é ótimo em contar uma história maior sobre o país, os tempos e a escolha”, disse Axelrod, referindo-se ao ex-presidente Bill Clinton, que esteve visivelmente ausente da campanha eleitoral, assim como sua mulher, ex-candidata à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton.

Os republicanos disseram que é um sinal de fraqueza que o maior trunfo de campanha dos democratas este ano seja um presidente do passado, e não um potencial futuro líder.

“Nunca olhe para trás na política”, disse Dan Eberhart, um importante doador republicano. “É um sinal de que você tem um banco fraco e nenhuma visão para o futuro. Trazer Obama para encerrar a campanha para os democratas é o reconhecimento de que o partido está sem rumo sob Joe Biden. Não é um movimento forte.”

Do lado do Partido Republicano, Trump, que pode novamente buscar a Casa Branca, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, atraíram grandes multidões.

Desafios

A mensagem de Obama aos eleitores foca os mesmos temas que costumam ser abordados pela atual Casa Branca. Em sua maneira única de entregar a mensagem, o ex-presidente faz questão de reconhecer os desafios enfrentados pelos eleitores diante de difíceis questões.

O aborto é “controverso”, disse Obama na Geórgia na sexta-feira, acrescentando que “genuinamente acredito que existem pessoas de boa consciência que podem divergir de mim nesta questão”.

Continua após a publicidade

A inflação “é um problema real no momento”, disse Obama, embora ressalte que é global e decorrente da pandemia e das cadeias de suprimentos emaranhadas. Em Michigan, ele acrescentou: “Às vezes, não queremos falar sobre certos assuntos”.

“E os crimes violentos aumentaram”, reconhece o ex-presidente, embora ressalte que a tendência se estende por governos democratas e republicanos.

“Quem realmente votou contra mais recursos para nossos departamentos de polícia?” perguntou Obama. “É alguém que carrega um distintivo falso e diz que está aplicando a lei?” ele brincou, referindo-se a um distintivo de xerife honorário que Walker exibiu durante um debate para demonstrar sua rigidez com a aplicação da lei.

Walker, reagindo aos comentários de Obama de que o ex-jogador de futebol profissional é uma “celebridade” que não se esforçou para se tornar um líder político, teria dito a repórteres: “Não sou uma celebridade, sou um guerreiro de Deus.”

Saiba mais Ataque a marido de Nancy Pelosi reascende temores de violência política nos EUA Ameaças contra membros do Congresso aumentaram nos últimos anos

Dixon, em um comunicado postado no Twitter, minimizou a aparição de Obama em Michigan, dizendo se tratar de “um voo de última hora” que faria pouco para “apagar todas as mentiras e promessas quebradas” da governadora democrata, Gretchen Whitmer, que tem uma ligeira vantagem nas pesquisas.

Da parte dos democratas, porém, a reclamação foi que Obama demorou para entrar na campanha.

Continua após a publicidade

“Na minha humilde opinião, eles deveriam ter feito isso cerca de um mês atrás, porque teria criado mais impulso”, disse Carol Lewandowski, enfermeira aposentada, esperando Obama falar em Detroit.

O clamor por Obama na campanha é uma mudança em relação a 2010 – as primeiras eleições de meio de mandato de sua presidência. Era Biden, seu vice-presidente, o requisitado e quem viajava para distritos onde o próprio Obama não era desejado.

Na Geórgia, os membros da plateia levaram cadeiras e esperaram horas antes do discurso, vestindo camisetas de 2008 que mostravam a imagem de Obama e trocando histórias na fila sobre ter assistido ao seu discurso de posse no frio.

“Ele provou mais uma vez que é o líder do partido espiritualmente, mentalmente, quero dizer, ele é apenas o melhor discurso de nossas vidas”, disse Michael Tropp, de 43 anos, de Atlanta, do discurso de Obama. “Eles trazem as grandes armas, eles trazem o presidente Barack Obama quando mais precisam dele.”

“Parte disso é uma função de ser um ex-presidente em vez de um presidente em exercício, recebendo todas as críticas recebidas nas eleições de meio de mandato”, disse Axelrod.

Depois de seu discurso em Michigan, Obama foi para Wisconsin e lutou pela chapa democrata lá, onde Barnes está em uma disputa acirrada e o governador Tony Evers está buscando a reeleição.

Na terça-feira, 1º, Obama foi para Nevada, onde a senadora Catherine Cortez-Masto e o governador Steve Sisolak, ambos democratas, enfrentam reeleições desafiadoras. Sua equipe diz que mais viagens estão planejadas. Obama, por meio de uma porta-voz, recusou um pedido de entrevista para esta reportagem.

Continua após a publicidade

Uma parte importante de sua mensagem é pressionar os democratas a votar. Obama deu uma entrevista ao Monday Night Football with Peyton and Eli que gerou cerca de 10 mil visualizações para um site que apresenta informações sobre votação, segundo dados do gabinete de Obama. Obama teve mais de 10 milhões de visualizações em um vídeo separado destinado a atrair jovens eleitores.

Ele se sentou na semana passada com um grupo de influenciadores do Tik Tok que devem lançar o conteúdo de Obama nos próximos dias, e escreveu e-mails em nome de comitês democratas menos conhecidos, incluindo a Associação Democrática de Secretários de Estado .

Ex-presidente Barack Obama fala com apoiadores em Milwaukee, Wisconsin Foto: Daniel Steinle/Reuters

Obama também está aparecendo em uma série de comerciais de campanha para democratas, incluindo aqueles exibidos em várias disputas governamentais, incluindo Oregon, Pensilvânia, Illinois e Maryland. A equipe de Obama diz que há mais por vir.

Notavelmente, alguns republicanos que concorrem em Estados tradicionalmente democratas também invocaram seu nome em publicidade paga durante a temporada de eleições gerais de forma positiva.

Alek Skarlatos, um republicano que concorre em uma cadeira competitiva na Câmara do Oregon, destaca sua conexão com Obama em dois anúncios. “Elogiado por Obama. Skarlatos trará equilíbrio a Washington”, diz um narrador, enquanto outro acrescenta que ele foi “elogiado por Obama por seu serviço”. Uma porta-voz de Obama chamou os anúncios de “enganosos”.

Obama deu algumas dicas sobre seus planos em entrevistas recentes. Falando ao Pod Save America, um programa organizado por seus ex-assessores, ele disse que quer desempenhar um papel de mentor para a próxima geração de líderes democratas.

“Uma das coisas que espero fazer nos próximos anos, entre as eleições, talvez reunir alguns desses talentos e ver como posso apoiá-los”, disse Obama na entrevista.

E embora tenha alertado sobre a divisão das redes sociais, ele observou seus próprios seguidores no Twitter. “Acontece que ainda tenho muitos seguidores no Twitter”, disse Obama. “E isso é mais do que algumas pessoas, embora eu realmente não fale sobre isso o tempo todo.”

Obama tem 133,4 milhões de seguidores na plataforma de mídia social. Trump, antes de ser banido, tinha 88 milhões.