OceanGate foi avisada sobre a possibilidade de problemas “catastróficos” com a missão do Titanic

THE NEW YORK TIMES - Anos antes do desaparecimento da embarcação submersível da OceanGate no Oceano Atlântico com cinco pessoas a bordo, a empresa enfrentou vários avisos enquanto se preparava para sua missão marcante de levar passageiros ricos para visitar os destroços do Titanic.

Era janeiro de 2018, e a equipe de engenharia da empresa estava prestes a entregar a embarcação - chamada Titan - a uma nova tripulação que seria responsável por garantir a segurança de seus futuros passageiros. Mas especialistas de dentro e de fora da empresa estavam começando a soar o alarme.

O diretor de operações marítimas da OceanGate, David Lochridge, começou a trabalhar em um relatório por volta dessa época, de acordo com os documentos do tribunal, produzindo um documento contundente no qual ele dizia que a embarcação precisava de mais testes e enfatizava “os perigos potenciais para os passageiros do Titan à medida que o submersível atingia profundidades extremas”.

Dois meses depois, a OceanGate enfrentou apelos igualmente terríveis de mais de três dúzias de pessoas - líderes do setor, exploradores de águas profundas e oceanógrafos - que alertaram em uma carta ao seu executivo-chefe, Stockton Rush, que a abordagem “experimental” da empresa e sua decisão de renunciar a uma avaliação tradicional poderiam levar a problemas potencialmente “catastróficos” com a missão do Titanic.

Na foto, Stockton Rush, CEO das OceanGate, emerge da escotilha no topo do submarino Cyclops 1 nas Ilhas San Juan, em setembro de 2018; As equipes de resgate correm contra o tempo nesta quarta-feira, 21, para encontrar o submarino da OceanGate desaparecido antes que o suprimento de oxigênio acabe para cinco pessoas, incluindo Stockton. Foto: Alan Berner/The Seattle Times via AP

Agora, à medida que a busca internacional pela embarcação entra em outro dia, mais informações estão surgindo sobre os avisos feitos à OceanGate quando a empresa correu para oferecer turismo radical para os ricos.

Um porta-voz da OceanGate se recusou a comentar as críticas de cinco anos do Sr. Lochridge e dos líderes do setor. O Sr. Lochridge também não respondeu a um pedido de comentário.

O Sr. Rush, executivo-chefe da empresa, é um dos passageiros da embarcação e estava servindo como piloto quando ela desapareceu no domingo, 18, informou a empresa nesta terça-feira.

Alertas ignorados, demissão e processo judicial

Engenheiro aeroespacial e piloto, ele fundou a empresa, com sede em Everett, Washington, em 2009. Nos últimos três anos, ele cobrou até US$ 250 mil por pessoa para ter a chance de visitar os destroços do Titanic, que afundou em 1912 em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York.

As críticas do Sr. Lochridge e dos especialistas que assinaram a carta de 2018 ao Sr. Rush se concentraram, em parte, no que eles caracterizaram como a recusa do Sr. Rush em fazer com que o Titan fosse inspecionado e certificado por uma das principais agências que realizam esse tipo de trabalho.

O Sr. Lochridge relatou nos registros do tribunal que havia insistido para que a empresa fizesse isso, mas que havia sido informado de que a OceanGate não estava “disposta a pagar” por essa avaliação. Após receber o relatório do Sr. Lochridge, os líderes da empresa realizaram uma reunião tensa para discutir a situação, de acordo com os documentos judiciais apresentados por ambas as partes. Os documentos foram apresentados em uma ação judicial que a OceanGate moveu contra Lochridge em 2018, acusando-o de compartilhar informações confidenciais fora da empresa.

Nos documentos, o Sr. Lochridge relatou ter tomado conhecimento de que o visor que permite que os passageiros vejam o exterior da embarcação só foi certificado para funcionar em profundidades de até 1.300 metros.

Isso é muito menos do que seria necessário para viagens ao Titanic, que está a quase 4 mil metros abaixo da superfície do oceano.

“Os passageiros pagantes não estariam cientes, e não seriam informados, desse projeto experimental”, escreveram os advogados do Sr. Lochridge em um processo judicial.

O piloto Randy Holt e Stockton Rush, CEO e cofundador da OceanGate, em uma imersa cerca de Fort Lauderdale, na Flórida, em 28 de junho de 2013. Foto: Wilfredo Lee / AP

A reunião levou a OceanGate a demitir o Sr. Lochridge, de acordo com documentos judiciais apresentados por ambas as partes. A OceanGate afirmou nos autos do processo que ele não era engenheiro, que se recusou a aceitar informações da equipe de engenharia da empresa e que o monitoramento acústico da resistência do casco era melhor do que o tipo de teste que o Sr. Lochridge considerava necessário.

A empresa disse em seu processo que parecia que o Sr. Lochridge estava tentando ser demitido. O Sr. Lochridge respondeu alegando demissão sem justa causa. A batalha legal terminou em um acordo no final de 2018.

O aviso separado que a OceanGate recebeu no mesmo ano veio de 38 especialistas do setor de embarcações submersíveis; todos eles eram membros do comitê de Veículos Submarinos Tripulados da Marine Technology Society, um grupo do setor com 60 anos de existência que promove, estuda e ensina o público sobre tecnologia oceânica. Os especialistas escreveram em sua carta ao Sr. Rush que tinham “preocupação unânime” sobre a forma como o Titan havia sido desenvolvido e sobre as missões planejadas para os destroços do Titanic.

A carta dizia que o marketing da OceanGate sobre o Titan tinha sido “no mínimo, enganoso”, pois afirmava que o submersível atenderia ou excederia os padrões de segurança de uma empresa de avaliação de risco conhecida como DNV, embora a empresa não tivesse planos de ter a embarcação formalmente certificada pela agência.

“O plano deles de não seguir as diretrizes de classificação foi considerado muito arriscado”, disse Will Kohnen, presidente do comitê, em uma entrevista na terça-feira.

Os líderes do setor disseram em sua carta que a OceanGate deveria, no mínimo, testar seus protótipos sob a supervisão da DNV ou de outra empresa líder em certificação.

“Embora isso possa exigir tempo e despesas adicionais”, escreveram os signatários, “é nossa opinião unânime que esse processo de validação por terceiros é um componente essencial das salvaguardas que protegem todos os ocupantes de submersíveis”.

Kohnen disse que o Sr. Rush ligou para ele depois de ler a carta e disse que os padrões do setor estavam sufocando a inovação.

Em uma postagem de blog não assinada em 2019, intitulada “Por que o Titan não é classificado?”, a empresa apresentou argumentos semelhantes. A OceanGate disse no post que, como sua embarcação Titan era muito inovadora, poderia levar anos para ser certificada pelas agências de avaliação habituais. “Manter uma entidade externa atualizada sobre cada inovação antes que ela seja colocada em teste no mundo real é um anátema para a inovação rápida”, escreveu a empresa.

O CEO e co-fundador da OceanGate, Stockton Rush, fala em frente a uma imagem projetada dos destroços do transatlântico SS Andrea Doria durante uma apresentação sobre suas descobertas após uma exploração submarina, em 13 de junho de 2016, em Boston. Foto: Bill Sikes / AP

Outro signatário da carta de 2018, Bart Kemper, disse em uma entrevista que a OceanGate evitou ter que cumprir certas regulamentações dos EUA ao implantar a embarcação em águas internacionais, onde as regras da Guarda Costeira não se aplicam.

“Essa carta basicamente pedia que eles fizessem o que os outros submarinos fazem, especialmente os de passageiros”, disse Kemper, um engenheiro forense que trabalha com projetos de submarinos.

Os submergíveis, diferentemente de barcos e outras embarcações, não são regulamentados em grande parte, principalmente quando operam em águas internacionais, disse Salvatore Mercogliano, professor associado de história marítima da Universidade Campbell, na Carolina do Norte.

Como o Titan é carregado em um navio canadense e depois lançado no Atlântico Norte próximo ao Titanic, disse ele, ele não precisa se registrar em um país, hastear uma bandeira ou seguir as regras que se aplicam a muitas outras embarcações.

“É como um barco na traseira de um trailer”, disse Mercogliano. “A polícia garantirá que o trailer atenda aos requisitos para estar na estrada, mas eles realmente não farão uma inspeção do barco.”

A Lei de Segurança de Embarcações de Passageiros de 1993, que regulamenta os submersíveis que transportam passageiros e exige que eles sejam registrados na Guarda Costeira, não se aplica ao Titan porque ele não tem bandeira americana nem opera em águas americanas, disse ele.

No passado, o Sr. Rush falou publicamente sobre o que ele considerava ser a burocracia regulatória do setor.

“Não houve nenhuma lesão no setor de submarinos comerciais em mais de 35 anos”, disse ele à revista Smithsonian em um perfil publicado em 2019. “É extremamente seguro porque há todas essas regulamentações. Mas também não inovou nem cresceu - porque eles têm todas essas regulamentações.”

Em uma reportagem da CBS no ano passado, David Pogue, ex-colunista de tecnologia do New York Times, participou de uma das expedições da OceanGate ao Titanic e disse que a documentação que ele assinou antes de embarcar avisava que o Titan era uma “embarcação experimental” que não havia sido “aprovada ou certificada por nenhum órgão regulador e que poderia resultar em lesões físicas, trauma emocional ou morte”.

Viagens anteriores

A OceanGate fez duas expedições anteriores ao local do Titanic, em 2021 e 2022, e disse em uma postagem no blog em maio que “sempre espera novos desafios” a cada viagem. “Estamos começando nossa Expedição Titanic mais cedo do que o normal e estamos acompanhando todas as postagens nas mídias sociais que mostram icebergs e gelo marinho na área”, diz o post.

As viagens anteriores, embora bem-sucedidas, não foram isentas de problemas.

Em fevereiro, um casal da Flórida processou o Sr. Rush, dizendo que sua empresa se recusou a reembolsá-los dos US$ 105 mil que cada um pagou para visitar o Titanic no Titan em 2018. A viagem foi adiada várias vezes, de acordo com o processo, em parte porque a empresa disse que precisava realizar mais testes no Titan. O casal alegou que o Sr. Rush não cumpriu sua promessa de reembolsá-los e que, em vez disso, a empresa exigiu que eles participassem de uma viagem aos destroços em julho de 2021.

Na foto, o porto de Everett Boat Yard, onde a OceanGate é inquilina, em Everett, Washington; O caçador de emoções em alto mar Stockton Rush fundou a OceanGate em 2009 com a esperança de avançar na tecnologia de veículos submersíveis e levar os viajantes às profundezas mais escuras do oceano. Foto: JASON REDMOND / AFP

O processo está pendente e o Sr. Rush não respondeu a ele. Os registros do tribunal não listam um advogado que o represente nesse caso.

Em um processo judicial no ano passado, a OceanGate fez referência a alguns problemas técnicos com o Titan durante a viagem de 2021.

“No primeiro mergulho no Titanic, o submersível teve um problema com a bateria e precisou ser conectado manualmente à sua plataforma de elevação”, escreveu o consultor jurídico e operacional da empresa, David Concannon, no documento, que foi protocolado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, que supervisiona assuntos relacionados ao Titanic. O submersível sofreu danos modestos em seu exterior, escreveu ele, o que levou a OceanGate a cancelar a missão para que pudesse fazer reparos.

Ainda assim, o Sr. Concannon escreveu no processo, 28 pessoas puderam visitar os destroços do Titanic no Titan no ano passado.

O Sr. Concannon convidou a juíza federal que estava julgando o caso, Rebecca Beach Smith, para se juntar à empresa em uma expedição, de acordo com um documento separado, algo que a juíza parecia interessada em fazer.

“Talvez, se outra expedição ocorrer no futuro, eu possa fazer isso”, escreveu a juíza em maio, acrescentando que, após muitos anos ouvindo casos sobre os destroços do Titanic, “essa oportunidade seria bastante informativa e apresentaria uma primeira visão do local dos destroços pelo tribunal”.