Stockton Rush, o CEO e fundador da OceanGate, que pilotava o submersível Titan quando ele implodiu debaixo d’água no ano passado, matando ele e seus outros quatro passageiros, uma vez teria batido outro submersível em uma embarcação naufragada. Depois do acidente, ele teria jogado os controles com raiva quando um passageiro, chorando, implorou para que ele deixasse outro piloto assumir a direção. A informação consta de um novo depoimento da última terça-feira, 17, de David Lochridge, que foi o responsável pelas operações marítimas da empresa de exploração subaquática OceanGate até ser demitido em 2018.

Lochridge descreveu a viagem anterior angustiante para um painel da Guarda Costeira dos EUA que está investigando a implosão mortal do ano passado. Ele disse que, em 2016, Stockton Rush insistiu em pilotar o submersível, um precursor do Titan conhecido como Cyclops 1, até os destroços do naufrágio da embarcação Andrea Doria, que afundou na costa de Massachusetts, apesar das objeções e de Lochridge. Lochridge disse que observou com apreensão enquanto Rush pilotava a esmo o submersível e ignorava os avisos de Lochridge para manter distância do naufrágio em deterioração, a cerca de 250 pés de profundidade, no Oceano Atlântico.

Rush “bateu direto” quando pousou a embarcação, disse Lochridge, e então a virou e “basicamente dirigiu a toda velocidade” para os destroços, prendendo o submersível embaixo. Então, à vista dos três passageiros adicionais a bordo, Rush entrou em pânico, disse Lochridge, perguntando se havia suporte de vida suficiente a bordo e perguntando o quão rápido uma equipe de mergulho poderia chegar.

Lochridge, um experiente piloto de submersível da Escócia, disse que tentou acalmar seu chefe e pediu que ele entregasse o controle do PlayStation que era usado para pilotar o navio. Mas Rush se recusou.

“Toda vez que eu ia pegar o controle dele, ele o empurrava cada vez mais para trás dele”, disse Lochridge, que também descreveu seu nervosismo ao ver os destroços do naufrágio que estavam flutuando na água próxima.

Finalmente, ele disse, um dos passageiros que pagou pela viagem gritou para Rush dar o controle a Lochridge, usando um palavrão enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Rush obedeceu jogando o controle em Lochridge, atingindo-o no que ele descreveu como o “lado estibordo” de sua cabeça.

A batida de 2016, que foi descrita anteriormente em um artigo da Vanity Fair, foi apresentada em detalhes no segundo dia de uma audiência do Conselho de Investigação Marinha da Guarda Costeira em North Charleston, Carolina do Sul. O conselho planeja chamar duas dúzias de testemunhas enquanto tenta avaliar o que deu errado no submersível Titan quando ele implodiu em junho de 2023 em uma expedição ao naufrágio do Titanic.

David Lochridge, que foi responsável pelas operações marítimas da OceanGate até ser demitido em 2018, durante seu depoimento ao Conselho de Investigação Marinha da Guarda Costeira. Foto: Andrew J. Whitaker/The Post And Courier via AP

Lochridge, que se juntou a OceanGate em 2016, mas foi demitido dois anos depois após levantar uma série de preocupações, era uma das testemunhas mais esperadas. Ele testemunhou que os executivos da empresa muitas vezes pareciam “cortar caminho”.

A certa altura, segundo seu depoimento, eles queriam permitir que pessoas com pouca experiência, “que nunca haviam entrado em um submersível”, pilotassem os submersíveis da empresa em águas profundas com apenas um dia de treinamento. “Eles queriam que as pessoas basicamente entrassem, fossem examinadas como pilotos e pudessem transportar passageiros no submarino”, disse Lochridge. “Isso é uma enorme bandeira vermelha”.

Depois que ele deixou a empresa, Lochridge viu a OceanGate promover missões ao Titanic e se perguntou se elas terminariam em catástrofe. “Eles contornaram tudo”, disse ele, sobre as autoridades e regras destinadas a manter os submersíveis seguros. “Era inevitável que algo iria acontecer. Era só uma questão de ‘quando’”.

Lochridge afirmou ter ido à Administração de Segurança e Saúde Ocupacional para descrever os perigos dos planos da empresa e para reclamar que havia sido demitido por levantar suas preocupações. Ele disse que a agência de segurança no local de trabalho afirmou que queria envolver a Guarda Costeira, mas que ele nunca ouviu nada deles. Logo após ter ido ao órgão, ele foi procurado pelos advogados de OceanGate. Os defensores teriam enviado a ele e à sua esposa uma carta exigindo que o casal pagasse US$ 10 mil para cobrir custos de seus honorários, pelas respostas que tiveram de formular às consultas da agência de segurança. Em troca, a OceanGate concordaria em não entrar em contato com os empregadores anteriores de Lochridge, parentes ou agências de imigração. Lochridge considerou a carta uma ameaça.

A OceanGate processou Lochridge mais tarde em 2018, dizendo que ele havia compartilhado informações confidenciais da empresa e deliberadamente tentado ser demitido. Os dois lados resolveram o processo mais tarde naquele ano, sem troca de dinheiro, prometendo não prosseguir com as reivindicações um contra o outro, disse Lochridge.



Ele disse que o estresse do processo e da contratação de advogados foi demais para ele e sua família. Lochridge considerou o acordo essencialmente como uma proibição de entrar em contato com a Guarda Costeira, a menos que fosse intimado.

Recriação feita pela Guarda Costeira dos EUA mostra que 'tudo bem aqui' foi uma das últimas mensagens enviadas pelo submersível Titan. Foto: U.S. Coast Guard Auxiliary animation by Gary T. Markle

A Guarda Costeira vem investigando o acidente há 15 meses, mas iniciou duas semanas de audiências públicas na segunda-feira, 16, com depoimentos de três pessoas que anteriormente trabalharam na empresa.

Um deles, o ex-diretor de engenharia, disse que também foi demitido da empresa quando se recusou a aprovar uma viagem anterior do Titan até os destroços do Titanic. Na época ele disse acreditar que o casco do submersível não era seguro porque havia sido danificado por um raio em 2018. Esse casco não foi usado depois de 2019 e um novo casco foi usado para as expedições do Titanic, incluindo no acidente fatal do ano passado.

Na terça-feira, Lochridge disse que pilotou entre sete e dez submersíveis em sua carreira e que todos haviam sidp classificados, exceto o Cyclops 1. Ele disse acreditar que seu papel na empresa foi diminuído após o incidente de 2016 no Andrea Doria porque Rush havia se sentido envergonhado.

Ele disse que Rush também havia decidido parar de buscar ajuda de um laboratório da Universidade de Washington que estava ajudando a desenvolver o Titan. Em vez disso, Rush havia decidido que alguém na empresa deveria cuidar de todo o desenvolvimento.



Quando o painel da Guarda Costeira perguntou a Lochridge por que ele acreditava que Rush e a OceanGate haviam tomado essa decisão, ele respondeu: “Eu diria arrogância”.

c.2024 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.