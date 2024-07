As primeiras duas semanas de Vance como vice da chapa de Trump dificilmente poderiam ter sido piores. A tarefa principal de qualquer político que se apresenta no palco nacional pela primeira vez, como Vance o fez durante a Convenção Nacional do Partido Republicano, é construir uma imagem clara e uma narrativa convincente que fortaleça as chances da chapa. No caso de Vance, porém, os Democratas reagiram de forma mais ágil à indicação e inundaram as redes com vídeos de Vance compartilhando ideias vistas como controversas por eleitores indecisos.

Um deles é um clipe de 2021, no qual Vance alertou que os Estados Unidos estavam sendo governados por “um bando de mulheres sem filhos, infelizes com suas próprias vidas”. Citou, então, como exemplo, a vice-presidente Kamala Harris, que tem dois enteados. Embora atacar mulheres por não terem tido filhos possa consolidar o apoio junto a eleitores ultraconservadores que já iam votar em Trump de qualquer jeito, Vance pode atrapalhar as tentativas de Trump de atrair eleitores centristas, fundamentais para vencer a eleição.

PUBLICIDADE Apesar de Vance ser descrito muitas vezes como “mais trumpista que Trump”, ele difere de seu mentor em um aspecto chave: o conservadorismo nos costumes. Graças a uma trajetória pessoal nada conservadora – que inclui traições, sexo com uma atriz pornô e divórcios –, Trump consegue atrair eleitores que apreciam sua retórica anti-imigrante, mas se opõem a uma agenda ultraconservadora que prevê intereferências diretas do Estado na vida íntima dos cidadãos. Ciente da necessidade de não assustar eleitores moderados, Trump explicitamente se afastou do “Project 2025″, publicado pelo think tank Heritage Foundation e elaborado por vários oficiais de seu governo mais recente. O documento prevê, entre outras coisas, a criação de uma “vigilância do aborto” por parte de governos estaduais, a proibição da pílula abortiva utilizada na maioria das interrupções voluntárias da gravidez e a limitação do uso da pílula do dia seguinte. É como se os escândalos sexuais de Trump ajudassem a amenizar a retórica conservadora e moralista do próprio trumpismo. Vance, por outro lado, tem defendido que o Estado possa processar mulheres que foram a outro Estado interromper a gravidez de forma legal, e seu estilo é bem menos capaz de amenizar preocupações de eleitores moderados. As pesquisas de opinião não deixam nenhuma dúvida de que a maioria da população se opõe a restrições amplas ao aborto que Vance defendeu no passado, inclusive em caso de estupro ou incesto. Outro ponto é que a desistência de Biden, apenas uma semana depois da Convenção Republicana, alterou a dinâmica da corrida eleitoral de uma forma que levou doadores republicanos a questionarem a escolha de Vance. Enquanto o senador de Ohio se destaca por sua lealdade inquestionável a Trump, sua escolha pode ser lida como sinal de uma sensação de “já ganhou” da campanha Republicana. Enquanto tal sensação possa ter sido compreensível enquanto Biden era candidato, parece evidente que Kamala Harris energizou a campanha.

Candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance é parceiro de chapa de Donald Trump, para concorrer contra a possível candidata democrata Kamala Harris. Foto: AP Photo/Alex Brandon