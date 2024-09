Ônibus escolar perde o controle e mata 11 pessoas ao atingir multidão na China

PEQUIM - Um ônibus escolar atingiu uma multidão em frente a uma escola secundária no leste da China nesta terça-feira, 3, matando 11 pessoas, incluindo cinco estudantes, segundo informações da mídia estatal que indicou que o motorista perdeu o controle do ônibus ao se aproximar da escola na cidade de Tai’an, na província de Shangdong, às 7h27 do horário local.

O veículo atingiu um grupo de pais e menores na beira da estrada. “Até agora (o acidente) causou a morte de 11 pessoas, das quais seis eram pais e cinco estudantes”, disse a CCTV. O meio de comunicação acrescentou que uma pessoa permanece em estado crítico e outras 12 estão estáveis.

PUBLICIDADE O motorista do ônibus foi detido pela polícia local e o acidente está sob investigação. Várias escolas públicas na China iniciaram o novo ano letivo esta semana. O país regista frequentes acidentes fatais nas estradas devido à flexibilidade das regras de trânsito. /AFP