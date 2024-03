THE NEW YORK TIMES - Não faz muito tempo, americanos dedicavam horas por dia para acompanhar todos os movimentos do então presidente Donald Trump. Então, da tentativa de invasão no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, e antes de sua primeira acusação formal na Justiça, eles simplesmente pararam de acompanhar.

Agora, estão tendo problemas para se lembrar de tudo novamente. Mais de três anos de ataques diários desvaneceram, mudaram - e, em alguns casos, distorceram - as lembranças dos americanos de eventos que, na época, pareciam ter sido dolorosos. As pesquisas sugerem que as opiniões dos eleitores sobre as políticas de Trump e sua presidência melhoraram olhadas no espelho retrovisor. Nas entrevistas, os eleitores geralmente têm uma lembrança vaga de um dos períodos mais tumultuados da política moderna. Os cientistas sociais dizem que isso não é surpreendente. Em uma era de hiperpartidarismo, há pouca memória coletiva consensual, mesmo sobre eventos que ocorreram em público.

Mas, à medida que Trump busca retornar à presidência, a questão do que exatamente os eleitores lembram nunca foi tão importante. Enquanto Trump aposta sua campanha na nostalgia de uma época não muito distante, a campanha de Biden está contando com eleitores concentrados em Trump, esperando que eles se lembrem do motivo pelo qual rejeitaram sua reeleição.

Imagem mostra o então presidente eleito Donald Trump na sua cerimônia de posse, em 20 de janeiro de 2017. Imagem do ex-presidente está menos desgastada do que a de Joe Biden Foto: Doug Mills/NYT

“Lembre-se de como você se sentiu no dia seguinte à eleição de Donald Trump como presidente em 2016″, escreveu a campanha de Biden em um apelo de arrecadação de fundos no mês passado. “Lembre-se de andar por aí com descrença e medo do que estava por vir”.

Por enquanto, a erosão do tempo parece estar trabalhando a favor de Trump, já que os eleitores indecisos baseiam seu apoio em seus sentimentos sobre o presente, não sobre o passado. Uma pesquisa do New York Times/Siena College realizada no final do mês passado constatou que 10% dos eleitores de Biden em 2020 agora dizem apoiar Trump, enquanto praticamente nenhum dos eleitores de Trump mudou para Biden. A pesquisa constatou que as políticas de Trump eram vistas de forma muito mais favorável do que as de Biden.

“Está claro há algum tempo, especialmente entre os eleitores indecisos, é que a vidraça de Biden é maior”, disse Sarah Longwell, consultora republicana que se opõe a Trump e conduziu dezenas de grupos de discussão com eleitores conservadores e indecisos nos últimos meses. “Eles sabem do que não gostam em Biden e se esqueceram do que não gostam em Trump.”

Trump também despontou entre os eleitores que talvez fossem jovens demais para se lembrar de seu primeiro mandato em detalhes. Os quase 4,2 milhões de jovens de 18 anos que estão aptos a votar este ano estavam no ensino médio quando Trump foi eleito pela primeira vez. As pesquisas mostram que eles se afastaram de Biden em parte por causa de seu apoio a Israel na guerra em Gaza, e se dizem a favor de Trump nessa questão, embora o republicano também tenha sido um firme aliado de Israel durante seu mandato.

Ian Barrs, que trabalha em uma funerária em Atlantic, Iowa, disse que há outras partes do histórico de Trump que parecem ter desaparecido. Ele diz se espantar com o fato de seus amigos apoiadores de Trump se lembrarem dos anos de 2017 a 2019 como dias felizes. Todos se esqueceram de 2020 e do ano da pandemia de covid, disse ele.

“Não culpo Trump pela covid”, disse Barrs. “Mas todas essas coisas, os lockdowns, aconteceram sob Trump”. É comum que os americanos olhem com carinho para os ex-presidentes. Uma análise da Gallup em junho revelou que 46% dos adultos aprovaram a maneira como Trump lidou com sua presidência, com base no que “ouviram ou lembraram”. O índice de aprovação de Trump quando ele deixou o cargo era de 34%.

Ao ser perguntado sobre quais eventos ele se lembrava sobre o governo Trump, Roger Laney, de 55 anos, eleitor independente e indeciso da Carolina do Sul, descreveu uma sensação geral de “caos”. “Ele atraiu a atenção da mídia”, disse Laney, lembrando-se de como ouvia a rádio pública no caminho do trabalho para casa e pensava: “OK, o que Trump fez desta vez?”.

Imagem mostra capa de jornal local da Pensilvânia no dia seguinte à eleição de Donald Trump como presidente, em 2016. Oito anos depois, ex-presidente tem chances de ser reeleito Foto: Hilary Swift/NYT

O ritmo frenético dos anos Trump fez com que muitos americanos transformassem as notícias sobre Trump em um hábito obsessivo - ou se desligassem completamente. O volume de notícias coincidiu com o aumento contínuo das mídias sociais em bolhas, orientadas por algoritmos, e com a diminuição da capacidade de atenção. Esse ambiente criou um tipo de entorpecimento que nem mesmo 91 acusações judiciais ou enormes penalidades civis por difamação e fraude podem romper, disse Andrew Franks, professor de psicologia política da Universidade de Washington. "As informações negativas sobre Trump não são mais novidades, são apenas o ar que respiramos", disse Franks. "É a água em que estamos nadando. Torna-se apenas uma resposta emocional condicionada, em que você sente alegria e admiração ou repulsa e raiva ao ver o rosto dele - mas cada ato individual é apenas uma gota no oceano". Ross Kuehne, um eleitor independente de Candia, New Hampshire, que apoiou Nikki Haley, a rival de Trump para a indicação republicana, disse se lembrar de ter ficado sobrecarregado durante o mandato de Trump. "Era tudo muito rápido para processar", disse ele. "Essa era a genialidade da coisa - havia muita coisa para acompanhar. Era como ônibus. Por que ficar indignado com uma coisa quando em 15 minutos haverá uma coisa nova?"

Quando lhe perguntaram quais as suas lembranças do período Trump, Kuehne, hoje eleitor de Biden, fez uma lista dos maiores sucessos do que ele considera pontos baixos: Trump observando que tinha “grande amizade” com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Uma paralisação do governo. O México não pagando pelo muro na fronteira. Trump descrevendo “pessoas muito boas de ambos os lados” em um comício da supremacia branca em Charlottesville, Virgínia. Seus apoiadores invadindo o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Imagem mostra rebeldes durante a invasão ao Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021. Ex-presidente Donald Trump teve papel decisivo no ataque ao lançar dúvidas sobre veracidade das eleições Foto: Erin Schaff/NYT

A lista deixa de fora uma série de dramas maiores e menores. A gravação de Trump dizendo que poderia agarrar as mulheres pelos órgãos genitais. Elogios aos serviços de inteligência russa. Desprezar de forma grosseira os países africanos. Separação de crianças de seus pais na fronteira com o México. Dizer às crianças que o Papai Noel não é real. Considerar a compra da Groenlândia. Sugerir o uso de armas nucleares para deter um furacão. Ameaçar reter ajuda da Ucrânia se o presidente do país não investigar a família Biden. Sugerir que pacientes com covid injetassem alvejante.

Mas Haley não conseguiu tirar essa versão da presidência de Trump da mente de muitos republicanos. “Todo mundo fala sobre a economia que tiveram durante o governo de Donald Trump”, disse Haley durante um evento de campanha em New Hampshire em janeiro. “Foi bom, certo? Mas a que custo? Ele nos colocou em uma dívida de US$ 8 trilhões em quatro anos. Nossos filhos nunca nos perdoarão por isso”.

Para qualquer evento ser lembrado, dizem os psicólogos políticos, é preciso que ele tenha sido importante para você em primeiro lugar. James W. Pennebaker, professor emérito e pesquisador da memória coletiva na Universidade do Texas, em Austin, diz que as pessoas têm maior probabilidade de se lembrar de eventos que afetam suas vidas, enquanto eventos embaraçosos ou negativos sobre as pessoas têm maior probabilidade de serem esquecidos.

A polarização e um ambiente de mídia fragmentado significavam que os americanos tinham menos probabilidade de concordar com fatos definidos, impedindo que o país criasse uma memória coletiva e compartilhada, observa Pennebaker. “Para mim, é de tirar o fôlego”, disse ele. “Estamos vivendo em uma época fascinante em que vemos o outro lado ameaçando nossa existência, por isso, construímos o quanto somos ótimos e denegrimos o quanto o outro lado é ruim. E isso molda totalmente não apenas o presente, mas também o passado”.

Esse padrão é particularmente claro na forma como as pessoas se lembram do dia 6 de janeiro. Nos três anos que se passaram desde que o ataque foi transmitido pela televisão, os republicanos se tornaram menos propensos a descrever os desordeiros como violentos e mais propensos a absolver Trump da responsabilidade, de acordo com uma pesquisa do Washington Post e da Universidade de Maryland.

Os democratas profissionais, vendo Trump eclipsar Biden em pesquisas públicas e privadas, continuam a acreditar que o ex-presidente não é tão forte quanto as pesquisas indicam. Eles argumentam que, se informarem um número suficiente de pessoas sobre o histórico de Trump no cargo, os eleitores céticos em relação a Biden votarão nele de qualquer maneira.

“Podemos olhar para trás e ter uma espécie de amnésia coletiva de como as políticas foram ruins e prejudiciais”, disse Lori Lodes, diretora executiva da Climate Power, um grupo de defesa liberal cuja pesquisa revelou que 52% dos prováveis eleitores agora aprovam o mandato de Trump.

O apoio majoritário a Trump que aparece nas pesquisas, disse Lodes, “não existe agora. Ele se baseia nessa falsa ilusão de olhar para trás”.