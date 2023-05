Polêmicas de Charles III: Relembre os escândalos na vida do novo rei

LONDRES - A coroação de Charles III consagra um homem cuja vida foi uma longa espera, cheia de crises e paixões. Ele se tornou príncipe herdeiro aos 3 anos, rei aos 73 após a morte de Elizabeth II e será coroado neste sábado, 6, aos 74 anos.

Charles era um dos integrantes mais impopulares da realeza britânica até sua ascensão ao trono. Após a morte da ex-mulher Diana, em um acidente de trânsito em Paris em 1997, Charles precisou de uma grande campanha de Relações Públicas para superar o elevado índice de impopularidade, principalmente em razão do caso extraconjugal que manteve com Camilla.

Relembre algumas das principais datas que marcaram a sua vida e os escândalos em que esteve envolvido:

Uma foto do rei Charles III em uma janela de um pub em Windson, em 5 de maio de 2023 Foto: Andreea Alexandru/AP

14 de novembro de 1948:

Charles Philip Arthur George de Edimburgo, filho mais velho da princesa Elizabeth e segundo na sucessão ao trono britânico, nasce no Palácio de Buckingham.

1º de julho de 1969:

É nomeado príncipe de Gales em uma cerimônia televisionada no Castelo de Caernarfon.

1971-1976:

Após um breve caso com Camilla Shard, o príncipe ingressa na Marinha Real. Camilla se casa com Andrew Parker Bowles em julho de 1973.

O então príncipe Charles com a princesa Diana em 1985 Foto: AP

1977:

Charles conhece lady Diana Spencer, então com 16 anos, enquanto namorava sua irmã mais velha, Sarah Spencer.

29 de julho de 1981:

Os dois se casam em uma cerimônia realizada na Catedral de São Paulo em Londres, assistida por cerca de 750 milhões de telespectadores em todo o mundo. Diana torna-se princesa de Gales.

Casamento de Charles e Diana em 1981 Foto: AFP

21 de junho de 1982:

Nasce o príncipe William.

15 de setembro de 1984:

Nasce o príncipe Harry.

Da esquerda para a direita: Princesa Diana, príncipe Harry, príncipe William e o então príncipe Charles em 1995 Foto: Johnny Eggitt/AFP

9 de dezembro de 1992:

Charles se separa oficialmente de Diana, o divórcio seria pronunciado em 28 de agosto de 1996.

1995:

Diana dá uma entrevista histórica para o jornalista Martin Bashir, no programa Panorama da BBC, em que chocou os britânicos e o mundo ao expor o motivo da separação real. “Éramos três nesse casamento, então estava um pouco lotado”, disse ela, confirmando a infidelidade de Charles com Camilla. Na mesma conversa, Diana admitiu o próprio caso com o oficial de cavalaria James Hewitt.

31 de agosto de 1997:

Diana morre em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por paparazzi. Charles insiste que ela seja enterrada com honras reais.

Da esquerda para a direita: príncipe Philip, príncipe William, Earl Spencer (irmão de Diana), príncipe Harry e o então príncipe Charles durante o funeral de Diana em 1997 Foto: Jeff J Mitchell/AFP

9 de abril de 2005:

Casa-se com a mulher por quem se apaixonou há anos e com quem teve um caso extraconjugal escandaloso, Camilla Parker Bowles, na prefeitura de Windsor.

29 de abril de 2011:

Seu filho William se casa com Kate Middleton, agora conhecida como Catherine, princesa de Gales.

Kate Middleton durante sua cerimônia de casamento com o príncipe William em 2011 Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

2015:

O jornal The Guardian publica memorandos mostrando o envolvimento de Charles em uma série de questões políticas, com acesso a documentos confidenciais que, em alguns casos, não haviam sido vistos nem por integrantes do governo. Na época, um parlamentar chegou a chamar o futuro rei de “o lobista mais bem informado” do Reino Unido.

Novembro de 2017:

A série de documentos Paradise Papers listou o nome de Charles junto a de outros magnatas e poderosos que tinham fortunas escondidas em paraísos fiscais. À época, Charles negou envolvimento com uma empresa off-shore em Bermuda que teria o beneficiado por meio de negócios estrangeiros e de uma política de mudanças climáticas que ele defendeu em 2007.

19 de maio de 2018:

Meghan Markle, sem a presença do pai, caminha até o altar para se casar com seu filho Harry.

Casamento do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018 Foto: Damir Sagolj/Reuters

7 de março de 2020:

Harry critica o pai em entrevista à televisão dos Estados Unidos, para onde se mudou com Meghan após deixar a monarquia no início de 2020. O príncipe acusa Charles de ter sido sufocado pela tradição.

9 de abril de 2021:

Charles perde o pai, o príncipe Philip, que morre com quase cem anos.

2022:

Ainda príncipe, Charles III esteve envolvido em uma série de escândalos financeiros. O jornal Sunday Times noticiou doações entregues por um xeque do Catar no total de mais de 3 milhões de euros, destinados ao Fundo de Caridade de Charles, entre os anos de 2011 e 2015. O então príncipe confirmou ter aceito as três doações, de um milhão de euros cada, em encontros com o príncipe Hamad bin Jassim Al Thani, primeiro-ministro do Catar entre os anos de 2007 e 2013.

Ao menos uma doação foi entregue a Charles pessoalmente, em uma mala de dinheiro. O príncipe, no entanto, negou qualquer irregularidade e disse que os recursos foram depositados imediatamente na conta do Fundo de Caridade.

Rei Charles III durante funeral da rainha Elizabeth II em 2022 Foto: Joe Giddens/AP

8 de setembro de 2022:

Sua mãe, a rainha Elizabeth II, morre cercada por sua família no castelo escocês de Balmoral. Seu herdeiro torna-se automaticamente rei sob o nome de Charles III.

10 de setembro de 2022:

É oficialmente proclamado monarca em uma cerimônia tradicional, mas sóbria, no Palácio de St James, em Londres, abrindo um novo capítulo na monarquia britânica.

Cerimônia de ascensão de Charles como rei do Reino Unido após a morte de Elizabeth II Foto: Jonathan Brady/AP

6 de dezembro de 2023:

Um jovem joga um ovo no rei sem acertar, durante uma visita nos arredores de Londres. É o início de um movimento de protesto que verá mais ovos jogados na direção do monarca e manifestantes com faixas que dizem “Não é meu rei”.

11 de janeiro de 2023:

Publicação do livro de memórias do príncipe Harry, intitulado “O Que Sobra” no Brasil, no qual critica a atitude de membros da família real, incluindo o rei, a quem acusa de brincar com o fato de que poderia não ser seu pai verdadeiro.

6 de maio de 2023:

Charles será coroado, junto com sua esposa Camilla, diante de cerca de 2.000 convidados na Abadia de Westminster, em Londres, durante uma cerimônia simplificada e modernizada. / AFP e EFE