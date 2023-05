A coroação do rei Charles III do Reino Unido está chegando. O evento, que não ocorre desde a coroação de Elizabeth II em 1953, está marcado para o próximo sábado, 6, as 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília).

Charles III e a rainha consorte, Camilla, serão coroados na Abadia de Westminster em uma cerimonia que será conduzida pelo arcebispo de Canterbury.

O novo monarca deve ter uma coroação mais enxuta e representativa, mas ainda assim com as pompas tradicionais, com o intuito de aproximar o seu reinado da atual sociedade multicultural britânica.

O trajeto da coroação

O evento começa com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. No local, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito.

Após esta parte da cerimonia, uma procissão acompanhada por 4 mil soldados em uniforme , deve levar o rei e a rainha consorte de volta ao palácio. Da varanda do Palácio de Buckingham, eles saudarão a multidão e assistirão a um desfile aéreo.

A rota da procissão de 2 km levará Charles e Camilla do Palácio de Buckingham, ao longo do Mall, através do Admiralty Arch, virando à direita na Whitehall, continuando na Parliament Square e chegando na Abadia de Westminster.

Atrações

Na noite do domingo, 7, Katy Perry, Lionel Richie e o grupo britanico Take That devem se apresentar. Além disso, o tenor italiano Andrea Bocelli e o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel também estão confirmados.

Coroação de Charles III deve ser mais diversa

Segundo o jornal The Telegraph, o rei deve reconhecer durante sua fala na coroação que servirá a todas as fés religiosas e não apenas à Igreja da Inglaterra, na cerimônia que deve representar a faceta multicultural do Reino Unido, com a presença do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, um hindu, e escocês, Humza Yousaf, um muçulmano.

O juramento de coroação, no qual ele se comprometerá a ser “defensor da nossa (Igreja da Inglaterra) fé”, não deve mudar. Ao ser coroado rei, Charles também se torna o governador supremo da Igreja da Inglaterra. Mas segundo o jornal, o novo monarca planeja usar as palavras de forma que demostre seu compromisso com as múltiplas confissões da sociedade britânica.

Desafios

O rei Charles III tem o desafio de substituir Elizabeth II, que teve o reinado mais longevo da história do Reino Unido e estabeleceu conexões com muitas gerações de britânicos.

Em entrevista ao Estadão, o historiador britânico e professor da Queen´s College, Andrew Thompson, apontou que o novo monarca ainda não tem uma conexão emocional com a população, enquanto sua mãe era uma espécie de avó do Reino Unido. Para o historiador, Charles III também terá dificuldades de ter apoio da parcela mais jovem da população.