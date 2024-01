Popularidade de Trump resiste a problemas na Justiça e viabiliza sua candidatura; leia análise

THE NEW YORK TIMES -Certa vez, Bill Clinton explicou os dois partidos políticos do país dizendo que os democratas querem se apaixonar, enquanto os republicanos querem se alinhar. Esse ditado não resistiu à era Trump. Hoje, são os republicanos que estão apaixonados.

A vitória decisiva de Donald Trump em Iowa revelou uma nova profundidade no reservatório de devoção dentro de seu partido. Durante oito anos, ele cultivou um relacionamento com seus apoiadores com poucos precedentes na política. Ele os valida, os diverte, fala por eles e os usa para obter vantagens políticas e legais.

Essa conexão - um vínculo duramente conquistado para alguns, um culto à personalidade para outros - desencadeou uma das forças mais duradouras da política americana.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu as primárias republicanas no Estado americano de Iowa Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Os republicanos de Iowa, seguindo o exemplo das autoridades do partido em todo o país, apoiaram o ex-presidente, apesar de uma lista de motivos para rejeitá-lo. Os republicanos perderam o controle da presidência, do Senado e da Câmara durante seus quatro anos no cargo. Ele não conseguiu realizar a onda vermelha de vitórias que prometeu nas eleições de meio de mandato de 2022. Ele foi acusado de 91 crimes em quatro casos criminais no ano passado.

E eles permaneceram com ele mesmo quando lhes foram oferecidas alternativas viáveis: O governador Ron DeSantis, da Flórida, um governador jovem e popular que adotou as políticas de Trump, e Nikki Haley, uma das primeiras governadoras da Carolina do Sul, que prometeu com credibilidade que poderia reconquistar os eleitores que Trump afastou.

No entanto, na primeira oportunidade que os americanos tiveram de julgar Trump desde que ele tentou anular uma eleição, muitos republicanos de Iowa deixaram claro que não o julgam. Eles o adoram.

Continua após a publicidade

“Trump não é um candidato, ele é o líder de um movimento nacional”, disse Newt Gingrich, ex-porta-voz da Câmara dos Representantes, que aconselhou Trump. “Ninguém conseguiu entender como é assumir o papel de campeão de um movimento. É por isso que, mesmo quando todas essas questões legais se acumulam, isso enfurece seu movimento e aumenta sua raiva de forma inacreditável.”

Os riscos associados ao tipo de controle excepcionalmente forte que o Sr. Trump mantém sobre o partido já apareceram.

Donald Trump busca voltar a Casa Branca depois de perder a eleição de 2020 para o atual presidente americano, Joe Biden Foto: Andrew Harnik / AP

Ele incentivou os apoiadores a considerá-lo acima de qualquer falha ou derrota, uma mentalidade que pode levar ao tipo de violência política que chocou a nação durante o motim no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Elevar o carisma acima do caráter pode abrir a porta para o tipo de autoritarismo que Trump prometeu na campanha do ano passado.

“Muitas das pessoas que apoiam Donald Trump estão realmente fartas da democracia, da democracia representativa, e acham que um governo de estilo autoritário seria provavelmente preferível neste momento, a fim de salvar a nação ou o que quer que seja”, disse o ex-deputado Charles Bass, republicano de New Hampshire que já votou em Trump, mas disse que não o faria novamente. “Não acho que eles se sintam ameaçados por ter alguém que, pelo menos, tem o traço de ser mais autoritário do que os presidentes anteriores.”

Embora a vitória de Trump tenha sido retumbante, os resultados de Iowa sugerem que o partido continua profundamente dividido em relação ao seu retorno ao poder. Aproximadamente metade dos republicanos de Iowa votou em um dos rivais de Trump, incluindo cerca de 20% que apoiaram DeSantis, que ficou em segundo lugar, com Haley logo atrás.

Os republicanos que resistiram a Trump em Iowa incluíram os eleitores mais jovens do partido e os conservadores contrários aos direitos do aborto que apoiaram o DeSantis, de acordo com as pesquisas de admissão.

Continua após a publicidade

O governador da Florida, Ron DeSantis, discursa para apoiadores antes das primárias em West Des Moines, Iowa Foto: Charlie Neibergall / AP

Os meios de comunicação declararam Trump como vencedor, mesmo quando a população de Iowa ainda estava fazendo a convenção.

Da mesma forma, Haley conquistou eleitores moderados, republicanos que acreditavam que Trump havia perdido a eleição de 2020, aqueles que apoiavam uma política externa forte e o segmento do partido que priorizava o temperamento na escolha de um candidato presidencial.

Estrategistas e autoridades do partido em outros estados advertem contra tirar conclusões abrangentes a partir dos votos de uma pequena parcela de republicanos em um estado pequeno. À medida que a disputa pela indicação republicana se desloca para New Hampshire na próxima semana, uma pesquisa deste mês mostrou Haley a uma distância impressionante de Trump. Os eleitores do estado tendem a ser mais moderados e menos religiosos, o que sugere uma abertura para ela.

A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley discursa para apoiadores em West Des Moines, Iowa Foto: Abbie Parr / AP

A capacidade de DeSantis de ameaçar Trump é menos clara. Ele se apresentou aos eleitores como um prodígio trumpiano, capaz de implementar as políticas do America First sem o drama e o caos que frequentemente acompanham o ex-presidente.

DeSantis foi rechaçado quando os republicanos mostraram que estão menos interessados nas políticas do que no homem.

Continua após a publicidade

“Sei que ele foi escolhido por Deus para esta hora”, disse Patricia Lage, uma participante da convenção de Iowa que discursou em apoio a Trump na noite de segunda-feira em Carlisle, nos arredores de Des Moines. “Há coisas que ele fez no passado, mas todos nós temos um passado.”

Trump passou anos cuidando de seus eleitores - mirando em seus inimigos comuns e antecipando suas queixas. Ele tentou compulsivamente garantir que nunca estivesse fora de sintonia.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa de uma audiência no tribunal por possíveis irregularidades cometidas em seus negócios em Manhattan Foto: Jefferson Siegel / NYT

Essa preocupação orientou repetidamente suas decisões na Casa Branca, desde a recusa em usar uma máscara durante o surto inicial de Covid-19 em 2020 até sua oposição à retirada dos nomes dos generais confederados das bases militares dos EUA.

Mais recentemente, Trump atacou DeSantis por ter assinado uma proibição do aborto de seis semanas e evitou se comprometer com uma proibição federal do procedimento, apostando que seus eleitores concordarão ou o perdoarão por se desviar de uma prioridade conservadora fundamental.

Talvez o mais significativo seja o fato de ele ter conseguido o apoio deles em meio a problemas legais sem precedentes, em parte descrevendo a acusação contra ele como uma tentativa de silenciá-los.

“Vocês e eu estamos nessa batalha lado a lado, juntos - e estamos enfrentando todo o sistema corrupto de Washington como ninguém jamais fez antes”, disse Trump aos apoiadores de Iowa em um comício no domingo, acrescentando que o establishment político e as elites globais “estão em guerra conosco - temos que lutar”.

Continua após a publicidade

A raiva dos eleitores contra as instituições políticas continua altíssima - uma dinâmica que explica o que parece, à primeira vista, ser nada menos que um ato de mágica política: O bilionário filho de um multimilionário se tornou a voz dos americanos da classe trabalhadora.

“Seu dom é que o eleitor médio de Iowa, New Hampshire e de todos os estados sente que ele se conecta com eles”, disse David Bossie, vice-diretor de campanha de Trump em 2016. “Ele é um bilionário de colarinho azul”.

Tanto DeSantis quanto Haley tentaram enfraquecer os laços de Trump com seus apoiadores sem fazer muitos ataques diretos ao ex-presidente americano. Mas a corrida para emergir como a alternativa a Trump está se tornando cada vez mais urgente, com tempo limitado para os candidatos consolidarem essa posição.

O ex-senador Judd Gregg, de New Hampshire, apoiador de Haley, lamentou que grande parte de seu partido tenha se tornado “uma espécie de seita” em torno de Trump. No entanto, ele ainda se considera um republicano e vê Trump como um intruso.

“Não acho que Trump seja um republicano”, disse Gregg. “Ele é um demagogo”.

David Kochel, um antigo agente republicano de Iowa que se opõe a Trump, disse que o vínculo do ex-presidente com seus eleitores provavelmente não será reproduzido por outros candidatos. O partido se tornou mais populista e antiestablishment, mas a capacidade de Trump de capitalizar seu status de celebridade e, ao mesmo tempo, aproveitar a mistura de raiva contra as elites, as queixas raciais e a desconfiança crescente em relação às instituições políticas, judiciais e internacionais foi, por enquanto, única.

Continua após a publicidade

“Ele é um unicórnio em nosso partido”, disse Kochel. “Os republicanos se tornaram mais populistas e anti-establishment, mas isso não significa que o partido indicará Majorie Taylor Greene ou Jim Jordan em seguida. Não há como voltar ao antigo partido.”