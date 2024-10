Muito antes de encontrar sua morte tardia na semana passada, Hasan Nasrallah, o líder do Hezbollah, ofereceu uma explicação teológica para a existência de Israel.

"Os judeus se reunirão de todas as partes do mundo na Palestina ocupada", disse ele em um discurso de 2002, do qual existe uma gravação de áudio. "Não para trazer o Anticristo e o fim do mundo, mas sim porque Alá, o glorificado e altíssimo, quer salvá-los de ter que ir aos confins do mundo, pois eles se reuniram em um só lugar - eles se reuniram em um só lugar - e lá ocorrerá a batalha final e decisiva". Trocando em miúdos: Israel era o local ideal para matar todos os judeus.

Pensei nas palavras de Nasrallah na terça-feira, enquanto assistia às imagens de mísseis balísticos iranianos chovendo sobre Israel, felizmente causando apenas danos leves, graças principalmente às defesas aéreas israelenses e americanas.

O sistema de defesa israelense Domo de Ferro intercepta um míssil iraniano na terça-feira, 1 Foto: Ariel Schalit/AP

E se um desses mísseis tivesse sido equipado com uma ogiva nuclear - uma ogiva cuja construção as agências de inteligência ocidentais, até mesmo o Mossad, de alguma forma não perceberam? Se nada mais, isso teria cumprido a profecia de Nasrallah e suas maiores esperanças.

Essa possibilidade não está mais distante. Este ano, o Secretário de Estado Antony Blinken alertou que o Irã estava a uma ou duas semanas de conseguir produzir urânio em grau de armamento suficiente para uma bomba nuclear.

Mesmo com o material físsil necessário, é preciso tempo e conhecimento para criar uma arma nuclear, especialmente uma arma pequena o suficiente para ser lançada por um míssil.

Ambições

Mas um objetivo principal para as ambições nucleares do Irã está claramente à vista, especialmente se ele receber ajuda técnica de seus novos melhores amigos na Rússia, China e Coreia do Norte.

Agora é a hora de alguém fazer algo a respeito.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participa de uma reunião com seu gabinete em Teerã, Irã Foto: Presidência do Irã/AFP

Esse alguém provavelmente será Israel, que passou duas décadas atrasando com sucesso, mas não impedindo, o programa nuclear do Irã por meio de sabotagem, assassinatos de cientistas importantes, ataques cibernéticos, roubo de documentos e outros atos secretos.

No momento em que escrevo, Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro, está prometendo consequências para os ataques do Irã, embora ainda não esteja claro quais seriam elas. A última vez que o Irã tentou atingir Israel com mísseis balísticos e de cruzeiro, em abril, o presidente Biden pressionou fortemente Israel para que controlasse sua resposta a um mínimo simbólico.

Seria um erro dar o mesmo conselho agora. O Irã representa uma ameaça totalmente intolerável não apenas para Israel, mas também para os Estados Unidos e para o que resta da ordem internacional liberal que supostamente lideramos. O Irã está travando uma guerra contra navios comerciais desarmados por meio de seus representantes Houthi no Iêmen. Usou outros representantes para atacar e matar tropas americanas estacionadas em países aliados. Incentivou ou ordenou que o Hezbollah disparasse quase 9.000 munições contra Israel, supostamente em solidariedade ao Hamas, antes que Israel finalmente começasse a retaliar com força total no mês passado. E parece estar buscando o assassinato de Donald Trump, de acordo com uma reportagem do The New York Times - um ataque direto à democracia americana, independentemente da opinião que se tenha sobre o ex-presidente.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York Foto: Richard Drew/AP

É necessário que haja uma resposta americana direta e inequívoca. Atualmente, o Irã produz muitos de seus mísseis no complexo de mísseis de Isfahan. No mínimo, Biden deve ordenar sua destruição, como uma resposta direta e proporcional às agressões do Irã. Há também um local de enriquecimento de urânio perto de Isfahan.

Em outros lugares, a economia do Irã depende predominantemente de uma vasta e vulnerável rede de oleodutos, refinarias e terminais de petróleo, especialmente na Ilha Kharg, no Golfo Pérsico. O governo pode alertar o regime de que a única maneira de salvar essa infraestrutura da destruição imediata é ordenar que o Hezbollah e os Houthis se retirem e pressionar o Hamas a libertar seus reféns israelenses. Não podemos simplesmente continuar tentando impedir o Irã apenas por meios defensivos - lutando não para vencer, mas apenas para não perder.

Os críticos de uma abordagem de linha dura responderão que ela convida a uma escalada. No entanto, por quase quatro anos, a aproximação diplomática do governo com Teerã, juntamente com suas respostas finamente calibradas à agressão iraniana, não fez nada para impedi-lo de atacar a nós e a nossos aliados.