Alguns dos melhores conselhos que os democratas receberam recentemente vieram de Bill Clinton em seu discurso na Convenção Nacional Democrata.

PUBLICIDADE Primeiro, ele alertou contra a arrogância: “Vimos mais de uma eleição escapar de nós quando pensamos que não poderia acontecer, quando as pessoas se distraíram com questões falsas ou ficaram confiantes demais.” Isso é algo que qualquer Clinton entende em seu íntimo. Em segundo lugar, relacionado e ainda mais importante, ele advertiu que não se deve rebaixar os eleitores que não compartilham dos valores progressistas.

“Peço que você encontre as pessoas onde elas estão”, disse Clinton, que sabe alguma coisa sobre como ganhar votos fora dos Estados democratas mais sólidos. “Peço que não as rebaixe, mas não finja que não discorda delas, caso discorde. Trate-os com respeito - da mesma forma que você gostaria que eles o tratassem”.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa de um comício em Glendale, Arizona Foto: Rebecca Noble/AFP

Esse conselho é fundamental porque, desde 2016, o impulso progressista tem sido demonizar qualquer pessoa que simpatize com Donald Trump como racista e intolerante. Isso tem sido politicamente insensato, pois é difícil ganhar votos de pessoas que você está menosprezando.

Também me pareceu moralmente ofensivo, principalmente quando elites bem-educadas e bem-sucedidas estão desprezando americanos desfavorecidos da classe trabalhadora que foram deixados para trás econômica e socialmente e, em muitos casos, estão morrendo jovens. Eles merecem empatia, não insultos.

De qualquer forma, denuncie Trump, mas não estereotipe e menospreze a quase metade dos americanos que estão do lado dele.

Publicidade

Como moro em uma área rural, muitos dos meus velhos amigos são partidários de Trump. Uma delas, uma mulher boa e generosa, apoia Trump porque se sente traída pelas instituições políticas democratas e republicanas, e ela tem razão.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton discursa na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago, Estados Unidos Foto: Paul Sancya/AP

Quando as fábricas fecharam e os bons empregos sindicais deixaram a região, ela acabou sem teto e viciada; quatro membros de sua família se suicidaram e ela chegou a apontar uma arma para a própria cabeça. Portanto, quando um demagogo como Trump fala de sua dor e promete trazer as fábricas de volta, é claro que seu coração dá um salto.

Depois, sua determinação se fortalece quando ela ouve os progressistas zombarem de sua fé - foi uma igreja evangélica que a ajudou a superar a falta de moradia - ou ridicularizá-la como “deplorável”.

Há também a mulher que corta meu cabelo: Ela tinha uma filha viciada em drogas e, por isso, deixou o salão para cuidar de um neto. A sucessora dela que cortava meu cabelo perdeu o marido em uma overdose e está lutando para ajudar um filho que é viciado. Ela não se interessa muito por política e não assistiu a nenhuma parte da convenção democrata; disse que não confia em Trump e o vê como um valentão, mas está furiosa com os democratas porque os preços dos alimentos estão muito altos.

“Não tenho certeza de como vou votar”, ela me disse, “ou se vou votar”. Ela é uma pessoa boa e trabalhadora que se beneficiaria de uma vitória democrata, e os democratas deveriam lutar por ela - e não atacá-la por crimes de pensamento político.

Os americanos da classe trabalhadora têm o direito de se sentirem traídos. Após a morte de quase 3.000 pessoas nos ataques de 11 de setembro, iniciamos duas guerras e alocamos trilhões de dólares para a resposta.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, irá enfrentar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, em novembro Foto: AP / AP

Porém, a cada três ou quatro dias, perdemos tantos americanos para as drogas, o álcool e o suicídio quanto os que morreram nos ataques de 11 de setembro, mas a resposta nacional tem sido pateticamente fraca. O tecido social em muitas comunidades de trabalhadores braçais se desfez, e as pessoas estão irritadas e frustradas.

Publicidade

Desde a presidência de Obama, os democratas têm se tornado cada vez mais o partido dos instruídos, e o resultado tem sido, com frequência, um cheiro de condescendência com os eleitores da classe trabalhadora, especialmente com os eleitores religiosos. E em um país em que 74% dos americanos declaram acreditar em Deus, de acordo com a Gallup, e apenas 38% com mais de 25 anos de idade têm um diploma universitário de quatro anos, a condescendência é uma estratégia perdedora.

Michael Sandel, o eminente filósofo de Harvard, condena o desprezo pelas pessoas com menos instrução como “o último preconceito aceitável” nos Estados Unidos. Ele tem razão: as elites às vezes se entregam a um desdém aberto pelos eleitores da classe trabalhadora que nunca reconheceriam em relação a outros grupos.

Publicidade

A candidata presidencial democrata Kamala Harris participa de um comício em Milwaukee, ao lado de seu companheiro de chapa, Tim Walz Foto: Jacquelyn Martin/AP

Eu não estava planejando escrever esta coluna, mas então twitei com aprovação o comentário de Clinton sobre não rebaixar aqueles de quem discordamos. Muitos leitores responderam com veemência: Mas eles merecem ser humilhados!

É claro que é satisfatório lançar invectivas. Mas chamar as pessoas de “nazistas” provavelmente não conquistará mais os eleitores indecisos do que quando os partidários de Trump zombam dos “libertários” ou da “família do crime Biden”.

Independentemente de nossa política, Trump traz à tona o que há de pior em todos nós. Ele alimenta o ódio em seu lado que nós espelhamos.

Portanto, vamos respirar fundo, invocar a empatia de F.D.R. pelo homem esquecido, seguir o conselho de Clinton - e, para ganhar eleições e também por civilidade, lembrar que a melhor maneira de fazer com que os outros nos ouçam é primeiro ouvi-los.