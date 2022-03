Prefeitura de Mariupol acusa Rússia de levar ucranianos à força pela fronteira

MARIUPOL - Um oficial da prefeitura de Mariupol, na Ucrânia, acusou neste sábado, 19, as forças russas de terem levado milhares de ucranianos contra sua vontade através da fronteira para a Rússia. Seu temor é de que as pessoas pudessem ser obrigadas a fazer trabalhos forçados.

Leia também Combates nas ruas de Mariupol dificultam busca por sobreviventes em ruínas de teatro

As forças russas levaram “entre 4.000 e 4.500 moradores de Mariupol à força através da fronteira para Taganrog”, disse Pyotr Andriuschenko, assistente do prefeito da cidade, referindo-se a uma cidade no sudoeste da Rússia.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Dado o caos na cidade – combates contínuos, falta de telefone celular e serviço de internet – sua afirmação não pôde ser verificada imediatamente de forma independente, embora tenha sido apoiada por depoimentos de outras pessoas que fugiram recentemente da cidade.

Andriuschenko disse que os moradores de Mariupol foram levados sem seus passaportes. Embora não tivesse provas de que pudessem ser usados para trabalhos forçados, ele disse que, sem ter onde morar e sem recursos em que confiar, ficariam à mercê das pessoas que os levaram para a fronteira.

Evacuados, incluindo moradores da cidade ucraniana de Mariupol, ficam em um centro de acomodação temporária localizado no prédio de uma escola de esportes local em Taganrog, na região de Rostov, Rússia Foto: SERGEY PIVOVAROV

Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, que faz parte do Ministério da Defesa do país, disse na noite de sexta-feira, 18, que mais de 7.800 pessoas na Ucrânia “expressaram seu desejo de fugir para a Federação Russa” nas 24 horas anteriores. O Ministério da Defesa também disse na sexta-feira que está envolvido em “medidas em larga escala para fornecer assistência abrangente” às pessoas na Ucrânia.

O exército ucraniano afirma que ainda detém grande parte de Mariupol, mas as forças leais a Moscou estão cada vez mais avançando no coração da até então próspera cidade. e as batalhas de rua estão tem sido comum.

Milhares de pessoas estavam abrigadas no TerraSport, uma arena e complexo de esportes no centro da cidade de Mariupol em meio ao bombardeio incessante das forças russas, disse Andriuschenko. Segundo ele, muitas das pessoas lá dentro estavam sendo levadas para a Rússia.

Outros moradores de Mariupol disseram ter ouvido de amigos e vizinhos que afirmaram terem sido levados através da fronteira sem o seu consentimento. Eduard Zarubin, um médico que deixou a cidade na quarta-feira, disse que entrou em contato com três famílias que foram levadas à força para Taganrog por soldados russos.

“Agora os russos estão andando pelos porões, e se ainda houver pessoas lá, eles os levam à força para Taganrog”, disse Zarubin, 50 anos.

Em um caso, ele disse, toda a família de um de seus amigos foi levada, assim como a família do irmão de seu amigo.

Em outro caso, um ex-colega de classe de seu filho de 22 anos relatou que tropas russas entraram no porão da família, atiraram para o ar para assustá-los e mandaram apenas os homens saírem, disse Zarubin.

O amigo de Zarubin entrou em contato com ele por telefone na manhã de sexta-feira para explicar que eles haviam sido levados. Zarubin disse que não conseguiu contatar seus amigos posteriormente, embora tenha notado que um deles enviou uma mensagem dizendo que não tinha permissão para retornar à Ucrânia.

Moradores em frente a um prédio residencial que foi danificado durante o conflito Ucrânia-Rússia na cidade portuária sitiada de Mariupol, Ucrânia Foto: REUTERS / REUTERS

Autoridades locais em Mariupol dizem que mais de 2.500 pessoas morreram no cerco da cidade pela Rússia e estimam que o número real seja muito maior. O bombardeio é tão implacável, disse Andriuschenko, que não é possível contar os mortos.

A cidade está em uma corrida desesperada para resgatar sobreviventes presos sob os escombros do teatro. Mariupol resistiu por semanas às investidas russas, mas agora cada vez mais batalhas nas ruas e disparos de artilharias russas têm chegado ao centro da cidade.

Se cair, seria uma das poucas grandes cidades a serem tomadas pelos russos e daria às suas forças o controle de uma faixa da costa sul da Ucrânia./NYT