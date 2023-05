Presidente do Equador é de direita ou de esquerda? Entenda

QUITO - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu nesta quarta-feira, 17, a Assembleia Nacional do país e convocou novas eleições, uma medida permitida pela constituição do Equador.

Lasso é um político da direita conservadora que atua de forma liberal na economia equatoriana. Ele é um ex-banqueiro que tomou posse em 2021 após uma das maiores crises do país, registrada durante a pandemia da covid-19.

Na ocasião, ele venceu o candidato de esquerda, o economista Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa.

Recentemente, o presidente equatoriano passou por uma crise institucional envolvendo o aumento na violência ligada ao narcotráfico no país, o aumento do custo de vida e o crescimento de partidos da esquerda equatoriana.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, em uma entrevista no palácio Carondelet, em Quito: dissolução para evitar impeachment Foto: Santiago Arcos/Reuters

Manifestações e fracassos nas urnas enfraqueceram a imagem de Lasso, cuja popularidade está em torno de 15%. O Equador vive um contexto de aumento da violência ligada ao narcotráfico e de descontentamento popular com o custo de vida.

Nos primeiros dois anos dos quatro para os quais foi eleito, Lasso não conseguiu um acordo com a esquerda majoritária no Legislativo, ocasionando uma instabilidade política que lembra a registrada entre 1997 e 2005, quando três presidentes caíram.

A poderosa Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie) expressou que o país vive “o pior desastre social e político que já conheceu”. A organização, cujo movimento de esquerda Pachakutik formava a segunda força legislativa, com 24 cadeiras.

Durante várias horas, centenas de pessoas se concentram nos arredores do Parlamento, protegido por policiais. Apoiadores do presidente gritavam contra os membros da Assembleia e seguravam cartazes com palavras de ordem como “Viva a democracia!” e “Defendemos a democracia e a paz”. Um pequeno grupo de opositores também se manifestou, exibindo cartazes em que se lia “O povo não aguenta mais, fora Lasso!”

Quem é Guillermo Lasso?

Guillermo Lasso nasceu em um lar humilde em Guayaquil, em 1955, e deu um salto para se tornar um banqueiro antes de se lançar na política. Tentou se eleger presidente em 2013 e 2017, e foi derrotado duas vezes. Em sua terceira tentativa, Lasso se tornou presidente do Equador aos 65 anos, em 2021.

Um liberal que reluta em eliminar a dolarização em seu país e um conservador em questões como aborto e casamento igualitário, Lasso teve dois reveses eleitorais, contra o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) e o atual presidente Lenín Moreno (2017-2021).

Embora não exale o carisma de alguns de seus adversários, Lasso conseguiu convencer o eleitorado de que era o líder certo para assumir o país de 17 milhões de pessoas, que vivia sua pior crise econômica e sanitária em décadas.

Eleitores do presidente Guillermo Lasso comemoram nas ruas de Quito a vitória do presidente, em 2021 Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

“Não queremos ocorrências perigosas, como querer eliminar a dolarização. Não acreditamos em ideias derivadas da inépcia ... não queremos improvisação e vamos mostrar que temos capacidade, vontade e experiência ”, afirmou no início de janeiro durante o lançamento da sua campanha em Quito.

Era uma referência aos comentários do ano passado de seu rival Arauz sobre uma eventual desdolarização da economia, que desde 2000 mantém o dólar como moeda para substituir o sucre.

Sem um diploma universitário, mas com alto reconhecimento acadêmico, Lasso vem de uma família humilde em Guayaquil, uma cidade portuária do Pacífico, e é o último de 11 irmãos. Desde os 15 anos foi forçado a trabalhar para pagar os estudos na escola.

Guillermo Lasso discursa para apoiadores antes da votação presidencial de 2021 Foto: AP Photo/Angel Dejesus

Seu primeiro emprego foi na Bolsa de Valores, em uma das tarefas mais simples: escrever no quadro-negro os preços das diárias.Aos 22 anos começou a trabalhar como gerente da Procrédito, uma empresa que era a representante no Equador da financeira FeCrédito do Panamá. As duasempresas se fundiram com a criação da Finansur, onde Lasso se tornaria CEO, aos 30 anos.

Lasso cresceu no mundo financeiro até se tornar o dono do Banco de Guayaquil, nos anos 1990. Também ocupou o cargo de presidente executivo por 18 anos do Banco, até que em 2012 renunciou para se dedicar à vida política, fundando o próprio movimento político, o Creando Oportunidades

Antes de criar seu partido, Lasso já havia participado da vida pública do país. Em 1998, o então presidente Jamil Mahuad o nomeou governador de Guayas. Ele ficou no cargo por um ano. Em 17 de agosto de 1999, quando uma crise econômica atingia com força o Equador, Mahuad nomeou Lasso super-ministro da Economia. Lasso tinha a responsabilidade de coordenar os ministérios de Finanças e Energia.

Nessa ocasião ele foi o responsável pela dolarização da economia do Equador. De acordo com seus críticos, isso levou a uma migração em massa devido ao empobrecimento repentino de milhões de equatorianos.

Ele renunciaria ao cargo um mês depois de ser nomeado. Após sua saída desse governo, Lasso voltou a se dedicar à vida empresarial.

Apoiadores de Lasso comemoram nas ruas de Quino, no Equador Foto: Camila Buendia / AFP

Um ano depois de criar seu partido, em 2013, ele embarcou em sua primeira aventura presidencial e foi derrotado por Correa, o líder de esquerda que conseguiu ser reeleito. Na segunda tentativa, em 2017, Lasso perdeu para Moreno, então amigo e parceiro de partido de Correa, de quem posteriormente se distanciou em meio a acusações mútuas de traição.

Desta vez, como nas duas campanhas anteriores, Lasso, casado e com cinco filhos, repete quase o mesmo discurso das propostas liberais na esfera econômica. E embora seja visto como um político sério, não tem o apelo que alguns de seus adversários despertam.

Andrés Páez, que foi seu companheiro de chapa em 2017, disse que Lasso “não é o político tradicional e carismático que desperta paixões nas multidões, mas é o político de que o país precisa neste momento”.

“É um homem frio para tomar decisões, medita muito sobre o que vai fazer” e também tem grande sensibilidade para os problemas sociais, acrescentou Páez em entrevista à AP.

O plano de governo de Lasso inclui a geração de empregos por meio da aprovação de novos mecanismos de contratação e maior presença de investidores estrangeiros, que pretende atrair com mudando nas leis para tornar o mercado financeiro mais atraente. Também promete gerar riqueza a partir de recursos de petróleo, mineração e energia por meio da participação do setor privado para substituir o financiamento estatal.

O ex-banqueiro garantiu que vai gerar dois milhões de empregos por meio do apoio financeiro a projetos produtivos em setores como agricultura, turismo e pesca, entre outros.

Lasso também propõe uma abertura econômica com um mercado livre e integração com outros mercados internacionais. Quando se trata de questões sociais, Lasso é visto como um conservador por causa de sua firme oposição à descriminalização do aborto.

A virada estratégica da campanha de Lasso incluiu um marketing de guerrilha. Ele usou o slogan #AndresNoMientasOtraVez (“Andrés, não minta novamente”) no debate na TV, em 21 de março, ganhando mais força nas redes sociais. “O confronto contra o socialismo do século 21 foi o slogan de toda a campanha. O ‘leitmotiv’ foi a Venezuela: crise humanitária, fracasso econômico, violação das liberdades e ditadura”, disse Ulloa. / AFP, AP E REUTERS