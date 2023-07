Putin se reuniu em Moscou com o chefe do grupo Wagner dias depois de seu motim

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu no dia 29 de junho no Kremlin com o chefe do Grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin, cinco dias após sua rebelião abortada, de acordo com um comunicado da presidência russa nesta segunda-feira, 10.

A reunião durou “quase três horas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que especificou que quase 35 pessoas participaram, incluindo “todos os comandantes e líderes” do grupo Wagner.

Putin fez sua “avaliação” das atividades do grupo Wagner na frente ucraniana e do motim em 24 de junho, quando Prigozhin ordenou que suas tropas marchassem até Moscou.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversa com o general Valeri Gerasimov e o ministro da defesa russo, Sergei Shoigu após uma reunião Foto: Mikhail Klimentyev / AP

O presidente russo “ouviu as explicações dos comandantes do Grupo Wagner e propôs alternativas para o futuro”, acrescentou o porta-voz.

“Os comandantes do grupo deram sua versão dos acontecimentos. Eles reiteraram que eram apoiadores incondicionais e soldados do chefe de Estado (Vladimir Putin) e disseram que estavam dispostos a continuar lutando pela pátria”, acrescentou.

Gerasimov aparece após rebelião

Por outro lado, o chefe do Estado-Maior russo e comandante das operações militares na Ucrânia, Valeri Gerasimov, fez sua primeira aparição pública desde a fracassada rebelião do Grupo Wagner. Durante a rebelião, Prigozhin fez fortes comentários contra Gerasimov e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

Em um vídeo divulgado pelo ministério russo na segunda-feira, ele é visto presidindo uma reunião na qual é informado sobre uma tentativa do exército ucraniano de lançar mísseis contra a Rússia e a Crimeia no domingo.

Na reunião, cuja data é desconhecida, o Chefe do Estado Maior General das Forças Aeroespaciais Russas, Victor Afzalov, disse que três mísseis S-200 ucranianos foram derrubados pela defesa antiaérea, sem causar baixas ou danos.

O chefe do Grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin, grava um vídeo diretamente de Rostov do Don, onde ordenou que suas tropas marchassem até Moscou após discordâncias com o presidente da Rússia, Vladimir Putin Foto: Assessoria de imprensa de Ievgeni Prigozhin / AP

Gerasimov foi, junto com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, o alvo direto da revolta liderada por Prigozhin.

Desde aquele motim fracassado, circulam rumores de uma reorganização dentro do comando militar, principalmente em relação ao general Sergei Surovikin, antigo aliado do grupo mercenário.

Na filmagem da reunião, Surovikin, que permanece oficialmente como comandante das forças aeroespaciais e um dos adjuntos de Gerasimov para operações na Ucrânia, não estava presente./AFP