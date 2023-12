Putin sinaliza silenciosamente que está aberto a um cessar-fogo na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - A confiança do presidente da Rússia, Vladimir Putin parece não ter limites.

Estimulado pela fracassada contraofensiva da Ucrânia e pelo enfraquecido apoio ocidental, Putin diz que os objetivos de guerra da Rússia não mudaram. Dirigindo-se aos seus generais na terça-feira, 19, ele vangloriou-se de que a Ucrânia estava tão sitiada que as tropas invasoras da Rússia estavam fazendo o que queiram. “Não vamos desistir do que é nosso”, prometeu, acrescentando com desdém: “Se eles querem negociar, deixe-os negociar”.

Mas em um recente esforço diplomático de bastidores, Putin tem enviado uma mensagem diferente: está pronto para fazer um acordo.

O presidente russo tem sinalizado através de intermediários desde pelo menos setembro que está aberto a um cessar-fogo que congele os combates nos moldes atuais, muito aquém de suas ambições de dominar a Ucrânia, segundo informações de dois ex-oficiais russos próximos ao Kremlin.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma reunião de seu gabinete em Moscou, Rússia Foto: Mikhael Klimentyev / EFE

Na verdade, Putin também enviou sondagens para um acordo de cessar-fogo um ano antes, no outono de 2022, segundo autoridades americanas. Essa abertura silenciosa, não divulgada anteriormente, ocorreu depois de a Ucrânia ter derrotado o exército russo no nordeste do país. Putin indicou que estava satisfeito com o território capturado pela Rússia e pronto para um armistício.

O interesse repetido de Putin num cessar-fogo é um exemplo de como o oportunismo e a improvisação definiram a sua abordagem à guerra a portas fechadas. Dezenas de entrevistas com russos que o conhecem há muito tempo e com responsáveis internacionais com conhecimento do funcionamento interno do Kremlin mostram um líder que tentou reduzir riscos e manter as suas opções abertas numa guerra que durou mais tempo do que ele esperava. Ao usar uma retórica pública inflamada, Putin telegrafa privadamente o desejo de declarar vitória e seguir em frente.

Continua após a publicidade

Não há provas de que os líderes da Ucrânia, que se comprometeram a retomar todo o seu território, aceitarão tal acordo. Algumas autoridades americanas dizem que poderia ser uma tentativa familiar de desorientação do Kremlin e não reflete a disposição genuína de Putin de chegar a um acordo. Oficiais russos dizem que Putin poderia mudar de ideia novamente.

Publicidade do Exército da Rússia para incentivar o alistamento de soldados para a guerra contra a Ucrânia Foto: Nanna Heitmann/NYT

Embora obcecado com o desempenho da Rússia no campo de batalha e com o que considera ser a sua missão histórica de retomar “terras russas originais”, ele tem feito questão de que a maioria dos russos continue com uma vida normal. Ao mesmo tempo que prepara a Rússia para anos de guerra, ele tenta discretamente deixar claro que está pronto para acabar com ela.

“Ele está realmente disposto a parar nas posições atuais”, disse um dos antigos altos funcionários russos ao The New York Times, transmitindo uma mensagem que disse que o Kremlin estava disposto a enviar discretamente. Apesar disso, o ex-funcionário acrescentou: “Ele não está disposto a recuar um metro”.

Putin vê uma confluência de fatores que criam um momento oportuno para um acordo: um campo de batalha que parece preso em um impasse, as consequências da decepcionante ofensiva da Ucrânia, o seu apoio enfraquecido no Ocidente e o inicio da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Os responsáveis falaram sob condição de anonimato, tal como outros entrevistados para este artigo, devido à natureza sensível das informações reveladas.

Respondendo a perguntas escritas após recusar um pedido de entrevista, o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, disse em uma mensagem de voz que “conceitualmente, estas teses que você apresentou estão incorretas”. Questionado se a Rússia estava pronta para um cessar-fogo nas atuais linhas de batalha, apontou para os comentários recentes do presidente; Putin disse este mês que os objetivos de guerra da Rússia não mudaram.

“Putin está, de fato, pronto para negociações, e ele disse isso”, disse Peskov. “A Rússia continua pronta, mas exclusivamente para alcançar os seus próprios objetivos.”

Continua após a publicidade

Soldados ucranianos em cima de um veículo blindado no ano passado na região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia Foto: Finbarr O’Reilly/NYT

Conversas iniciais

Putin explorou pela primeira vez as negociações de paz nas primeiras semanas da guerra, mas elas desmoronaram depois que as atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia vieram à tona. Depois, no outono de 2022, após a embaraçosa retirada da Rússia do nordeste da Ucrânia, Putin enviou novamente mensagens a Kiev e ao Ocidente de que estaria aberto a um acordo para congelar os combates, dizem as autoridades americanas.

Alguns dos apoiadores da Ucrânia, como o general Mark A. Milley, então chefe do Estado-Maior americano, encorajaram Kiev a negociar porque a Ucrânia tinha conseguido tanto no campo de batalha quanto poderia razoavelmente esperar. Mas outras autoridades americanas de alto escalão acreditavam que era cedo demais para negociações. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, prometeu continuar a lutar até que todo o país fosse libertado da ocupação russa.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, deixou claro em uma reunião privada no início deste ano que, apesar dos seus reveses, Putin estava determinado a continuar a lutar. De acordo com um alto funcionário internacional, que esteve presente, Shoigu apresentou estatísticas que mostraram a vantagem da Rússia em tanques e aviões de guerra e os seus planos para aumentar a produção de defesa.

“Para Putin, trata-se da Rússia versus os EUA e o Ocidente”, disse o funcionário após a reunião. “Putin não pode se dar ao luxo de recuar.”

Soldados russos participam de treinamento em Moscou, Rússia Foto: Nanna Heitmann/NYT

Continua após a publicidade

Contraofensiva

Quando a Ucrânia lançou a sua tão esperada contraofensiva em junho, Putin parecia tenso, ansioso por atualizações sobre o campo de batalha, segundo pessoas próximas do Kremlin. Em público, o presidente russo passou a comentar a guerra em tempo real, ansioso por reivindicar sucessos incrementais.

“O inimigo está tentando atacar”, disse Putin no palco do seu famoso Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo, no dia 16 de junho, descrevendo uma batalha que está acontecendo “agora mesmo”.

No mesmo dia, uma delegação de líderes africanos chegou a Kiev na esperança de mediar um acordo entre Kiev e Moscou. A certa altura, as autoridades ucranianas levaram os políticos as pressas para um abrigo, alertando sobre um ataque. No dia seguinte, em São Petersburgo, o Presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul perguntou a Putin se ele tinha realmente bombardeado a capital ucraniana enquanto os líderes africanos lá estavam.

“Sim”, respondeu Putin, de acordo com duas pessoas próximas a Ramaphosa, “mas me certifiquei de que fosse muito longe de onde você estava”.

Delegação de líderes africanos visitaram Kiev para tentar mediar um acordo entre Putin e Zelenski Foto: Brendan Hoffman/NYT

Confiança do Kremlin

Continua após a publicidade

Em um sábado de outubro, Putin comemorou o seu 71º aniversário com os líderes do Uzbequistão e do Cazaquistão, dois países da Ásia Central que tentaram assumir uma posição neutra na guerra. Quando chegaram à sua residência nos subúrbios de Moscou, Putin sentou-se ao volante de uma nova limusine de fabricação russo, mostrando uma das formas como, segundo o Kremlin, a Rússia está se tornando mais autossuficiente.

Uma vez dentro de casa, os três líderes falaram sobre um plano para vender gás russo ao Uzbequistão. Uma pessoa presente no encontro relembrou a confiança calma e a linguagem corporal relaxada de Putin. “Ele não parece um homem que está travando uma guerra”, disse a pessoa.

Somente depois de um almoço de aniversário é que eles compreenderam todo o significado dos acontecimentos em outros lugares. Foi no dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel que matou 1.200 pessoas no sul do país.

Fotografia divulgada pela mídia estatal russa do presidente Vladimir Putin da Rússia e do presidente Shavkat M. Mirziyoyev do Uzbequistão em outubro, perto de Moscou Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP

O ataque terrorista do Hamas naquele dia – e a feroz resposta militar de Israel – provou ser um benefício de propaganda para a Rússia, desviando a atenção da Ucrânia e permitindo que Putin se alinhasse com grande parte do mundo na condenação do bombardeamento de Gaza e do apoio americano. para Israel.

“Ele vê que a atenção do Ocidente está se desviando”, disse Balazs Orban, assessor do primeiro-ministro Viktor Orban que participou na reunião do líder húngaro com Putin em Outubro.

Cessar-fogo

Continua após a publicidade

Pelo menos desde Setembro, as autoridades ocidentais têm captado sinais renovados de que Putin está interessado num cessar-fogo. Os sinais chegam através de múltiplos canais, inclusive através de governos estrangeiros com ligações com Moscou e Washington.

Putin também fez comentários públicos vagos sobre estar aberto a negociações, que foram amplamente rejeitados pelos comentadores ocidentais.

Alguns analistas argumentam que Putin se beneficia de uma longa guerra e que deseja adiar qualquer negociação até um possível retorno a Casa Branca do ex-presidente americano Donald Trump, o principal candidato à indicação presidencial republicana em 2024.

Fontes com conhecimento do assunto apontam que a propaganda de Putin poderia facilmente transformar o status quo em uma vitória, celebrando uma ponte para a Crimeia, um exército que resistiu à contraofensiva da Ucrânia fornecida pelo Ocidente e à alegada anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia – encobrindo o fato de que a Rússia não os controle totalmente.

O momento ideal, segundo uma das fontes, seria antes das eleições presidenciais da Rússia, em março. É certo que Putin assegurará outro mandato de seis anos, mas preocupa-se profundamente com a eleição como um marco do seu apoio interno.

Publicamente, Putin manteve a sua posição agressiva, dizendo que está resistindo contra um Ocidente que procura destruir uma civilização russa com mil anos de idade.

Continua após a publicidade

Mas as autoridades americanas vêem uma mudança na posição de Putin, observando que ele já não exige a saída do governo de Zelenski. Eles disseram que o cessar-fogo proposto por Putin manteria uma Ucrânia soberana com Kiev como capital, mas deixaria a Rússia no controle dos quase 20% do território ucraniano que já conquistou. Eles acrescentaram que, embora Putin esteja telegrafando que está aberto a tal acordo, ele está aguardando uma oferta mais específica.

Entre os muitos pontos de conflito prováveis está a determinação de Putin em manter a Ucrânia fora da Otan. Mas um dos ex-funcionários russos ouvidos pela reportagem apontam que um desacordo a esse respeito não seria um obstáculo para Putin, porque não se espera que a aliança admita a Ucrânia em um futuro próximo.

Ainda assim, altos funcionários americanos apontaram que é difícil acreditar que qualquer político ucraniano pudesse concordar neste momento com um acordo que deixasse a Rússia com uma grande parcela do território ucraniano.

Muitos no Ocidente estão céticos quanto a um cessar-fogo porque dizem que Putin se rearmaria para um ataque futuro. O Presidente Edgars Rinkevics, da Letónia, argumentou numa entrevista que Putin estava empenhado na guerra porque sonha em “restabelecer o império”.

“Eles nunca honraram nenhum acordo”, disse Rinkevics sobre os russos, “e os violaram imediatamente quando perceberam que era conveniente”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.