Quem é Abu Mohammed al-Golani, o líder rebelde da Síria que derrubou Assad

Depois de atrair pouca atenção durante anos, Abu Mohammad al-Golani liderou uma impressionante ofensiva relâmpago que levou à queda do regime do presidente Bashar Assad na Síria, após mais de 13 anos de uma brutal guerra civil.

PUBLICIDADE Al-Golani, de 42 anos, é o líder do Hayat Tahrir al-Sham (HTS ou Organização para a Libertação do Levante, em português), um grupo islâmico que já foi ligado à Al-Qaeda e que controlou a maior parte da província de Idlib, no noroeste da Síria, durante anos, em um longo impasse no conflito. “De longe, ele é o agente mais importante em campo na Síria”, disse Jerome Drevon, analista sênior de jihad e conflitos modernos do International Crisis Group, que se encontrou com Al-Golani várias vezes nos últimos cinco anos.

No final de novembro, o HTS lançou o desafio mais significativo ao governo de Assad em uma década, varrendo Alepo, a maior cidade da Síria, antes de avançar para o sul, capturando territórios em várias províncias sem enfrentar muita resistência.

Abu Mohammed al-Golani,líder do HTS, em foto de 2018

Neste domingo, 07, os rebeldes estavam comemorando na capital da Síria, Damasco, e a declararam livre do regime de Assad. O líder de longa data da Síria havia deixado o país após manter conversações com “várias partes do conflito armado”, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ele não informou onde o Sr. al-Assad poderia estar.

Al-Golani integrou Al-Qaeda e lutou contra EUA

Nascido Ahmed Hussein al-Shara na Arábia Saudita, Al-Golani é filho de exilados sírios, de acordo com relatos da mídia árabe. No final da década de 1980, sua família voltou para a Síria e, em 2003, ele foi para o vizinho Iraque para se juntar à Al-Qaeda e lutar contra a ocupação dos Estados Unidos.

Ele passou vários anos em uma prisão americana no Iraque, de acordo com relatos da mídia árabe e autoridades americanas.

Mais tarde, ele chegou à Síria por volta do início da guerra civil e formou a Frente Nusra, uma afiliada da Al-Qaeda, que acabou evoluindo para o HTS. Em algum momento, ele assumiu o nome de guerra Abu Mohammad al-Golani.

Desde que rompeu os laços com a Al-Qaeda, Al-Golani e seu grupo tentaram obter legitimidade internacional, evitando ambições jihadistas globais e concentrando-se na governança organizada na Síria.

Nos últimos anos, Al-Golani e seu grupo construíram uma administração no território que governam, cobrando impostos, fornecendo serviços públicos limitados e até mesmo emitindo carteiras de identidade para os residentes, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). Eles também foram criticados dentro e fora do país por usarem táticas autoritárias e reprimirem a dissidência.

Surgiram dúvidas sobre o tipo de governo que Al-Golani apoiaria e se os sírios o aceitariam. Em Idlib, o HTS defendeu um governo guiado por uma ideologia islâmica sunita conservadora e, às vezes, de linha dura.

Desde o início da ofensiva rebelde, Al-Golani tem procurado tranquilizar as comunidades minoritárias de outras seitas e religiões. Alguns analistas disseram que ele agora enfrenta o teste de sua vida: se ele pode unir os sírios.

Drevon comparou a situação enfrentada por Al-Golani à de outros líderes que assumiram maior proeminência durante a guerra, como o presidente Volodmir Zelenski da Ucrânia.

“De certa forma, este é seu momento Zelenski”, disse Drevon. “Zelenski foi criticado antes da guerra na Ucrânia e depois se tornou um estadista. A questão é se Al-Golani conseguirá fazer a mesma transformação.”

