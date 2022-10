Rishi Sunak se encontra com rei Charles III e é oficializado premiê do Reino Unido

LONDRES ― O rei Charles III oficializou o líder conservador Rishi Sunak como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira, 25, em uma reunião no Palácio de Buckingham. Eleito como nova liderança do Partido Conservador na segunda-feira, Sunak foi nomeado após o monarca aceitar o pedido de renúncia da ex-premiê Liz Truss. O primeiro governante vindo de uma família de imigrantes da História britânica afirmou que pretende colocar a estabilidade econômica e a recuperação da confiança no centro do seu governo.

Em um pronunciamento na manhã desta terça, em frente ao Número 10 de Downing Street, Sunak afirmou que “erros foram cometidos” durante a breve passagem de Truss pelo governo e disse que assume com o objetivo de enfrentar uma “profunda crise econômica” com “integridade, profissionalismo e responsabilidade”.

Leia também Mais rico que a família real: fortuna do novo premiê Rishi Sunak ganha evidência no Reino Unido

Imagens divulgadas pela família real britânica mostram Charles III apertando as mãos de Sunak em Buckingham. No sistema de monarquia parlamentarista britânico, o rei cumpre o papel cerimonial de indicar o novo líder do governo. Sunak será a terceira pessoa a ocupar o cargo de premiê neste ano, após as renúncias de Boris Johnson e Liz Truss.

O rei Charles III cumprimenta o novo premiê britânico, Rishi Sunak, no Palácio de Buckingham. Foto: Aaron Chown/ AP

Aos 42 anos, Sunak é o primeiro-ministro mais novo a ocupar o cargo em 200 anos. Ele também se tornou o primeiro premiê a ser empossado por Charles III, uma vez que Liz Truss, primeira a servir durante o reinado do monarca, recebeu a incumbência de formar governo da rainha Elizabeth II.

A expectativa é que ele indique os secretários de seu gabinete o mais rápido possível para endereçar problemas como a instabilidade econômica, que se encaminha para virar uma recessão, e a instabilidade política, que rachou o Partido Conservador nos últimos meses.

Após o encontro com Charles III, Sunak fez um pronunciamento em frente à residência oficial do primeiro-ministro, no Número 10 de Downing Street, prometendo restaurar a estabilidade e a confiança na economia britânica.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, faz pronunciamento em frente a Downing Street. Foto: Tolga Akmen/ EFE

“Colocarei a estabilidade econômica e a confiança no centro da agenda deste governo. Isso significa que decisões difíceis terão de ser tomadas”, afirmou.

Na agenda externa, Sunak reafirmou o compromisso do Reino Unido em apoiar a Ucrânia contra a Rússia, apesar das dificuldades econômicas do país. “Esta terrível guerra (...) deve ser conduzida com sucesso até o fim”./AP e AFP