Rússia: mãe de Navalni recebeu o corpo do filho, diz equipe do oposicionista

THE NEW YORK TIMES - As autoridades russas entregaram o corpo do líder oposicionista Alexei Navalni para sua mãe, disse seu porta-voz neste sábado, 24, encerrando uma dura batalha pela custódia de seus restos mortais. Ainda não está claro se ele terá um funeral ao qual o público possa comparecer.

PUBLICIDADE “O corpo de Aleksei foi entregue à sua mãe”, disse a porta-voz de Navalni, Kira Yarmysh, em um comunicado publicado nas mídias sociais. “O funeral ainda será feito. Não sabemos se as autoridades interferirão em sua realização da maneira que a família deseja e como Aleksei merece.” Neste sábado, a mãe de Navalni, Lyudmila Navalnaya, ainda estava na cidade de Salekhard, no norte do país, perto da prisão do Ártico, onde Navalni teria morrido.

Navalni teria morrido em 16 de fevereiro, disse Yarmysh. Ela acrescentou que a equipe do líder da oposição ao governo Putin divulgaria informações sobre o funeral “assim que estivessem disponíveis”.

Família e assessores de Navalni acusam autoridades russas de chantagear mãe de opositor para que concordasse em enterrá-lo em segredo Foto: Shawn Thew/Efe/Epa

A família e os assessores de Navalni acusaram as autoridades russas de manter seu corpo como refém e de “chantagear” sua mãe para que concordasse em enterrá-lo em segredo. Na sexta-feira, Yarmysh disse que as autoridades em Salekhard deram a Navalnaya um ultimato exigindo que ela concordasse com o funeral secreto dentro de três horas, ou então ele seria enterrado na prisão.

Esse prazo expirou na noite de sexta-feira sem nenhuma nova informação dos assessores de Navalni. As autoridades russas não comentaram a versão dos eventos da equipe de Navalni.

As circunstâncias da morte permanecem obscuras, e não ficou claro se sua família procuraria realizar uma autópsia independente antes de seu enterro. De acordo com Yarmysh, Navalnaya recebeu um relatório médico na semana passada que dizia que ele havia morrido de causas naturais. A notícia de que Navalnaya, de 69 anos, recebeu a custódia do corpo sugeriu que as autoridades russas haviam cedido após uma campanha de mídia social de um dia pela equipe de Navalni.

Publicidade

No sábado, a viúva de Navalni, Yulia Navalnaya, 47 anos, publicou um vídeo de seis minutos no YouTube denunciando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por difamar os valores cristãos que ele professa ao “zombar da mãe de Alexei e forçá-la a concordar com um funeral secreto”.

“Isso é algum tipo de satanismo, paganismo”, disse ela. “O que você está planejando fazer com o corpo dele?” As contas de mídia social da equipe de Navalni também compartilharam vídeos de celebridades russas, como o astro do balé Mikhail Baryshnikov, pedindo ao Kremlin que liberasse os restos mortais de Navalni.

“Obrigado a todos que postaram e gravaram mensagens de vídeo”, disse um dos principais assessores de Navalni, Ivan Zhdanov, no aplicativo de mensagens sociais Telegram. “Todos vocês fizeram o que deveriam ter feito.”

A questão agora é como será o funeral de Navalni. A disputa pela custódia de seu corpo parece refletir os temores do Kremlin de que um funeral público em Moscou se transforme em um ponto focal de protesto.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Em agosto passado, as autoridades de São Petersburgo, na Rússia, orquestraram um enterro secreto do líder mercenário Yevgeny Prigozhin, que morreu em um acidente de avião depois de liderar uma revolta de 24 horas e marchar sobre Moscou. Mas a família e os assessores de Navalni declararam que não aceitarão um enterro silencioso, sinalizando que tentarão transformar o funeral do líder da oposição em uma rara demonstração de dissidência na Rússia. Putin “não está permitindo que as pessoas se despeçam de Alexei”, disse o chefe de gabinete de longa data de Navalni, Leonid Volkov, em um vídeo postado on-line na sexta-feira. “Estou surpreso de que ele não esteja pensando em como ele mesmo será enterrado”, acrescentou Volkov, referindo-se ao presidente russo. “Em seu lugar, eu pensaria nisso.” Ao tentar criar um ímpeto para um funeral público, a equipe de Navalni parece estar seguindo a direção de seu líder morto, que pediu a seus apoiadores que continuassem lutando caso ele fosse morto. Em um clipe amplamente divulgado de uma entrevista para o documentário Navalni, de 2022, Navalni diz que, se for morto, “você não tem permissão para desistir”.

Publicidade

“Se eles decidirem me matar, isso significa que somos incrivelmente fortes”, diz ele. “Precisamos usar esse poder para não desistir.” O anúncio da equipe de Navalni neste sábado sobre a transferência de seu corpo ocorreu no segundo aniversário do início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia.