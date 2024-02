Com dois anos de guerra na Ucrânia, EUA aprendem lições importantes de planejamento militar

Enquanto o general andava de um lado para o outro na sala de reuniões, ele exibiu uma peça de tecnologia letal e detalhou a morte e o caos que ela causou na Ucrânia.

Quase 90 soldados russos foram mortos em um único ataque em 2022, explicou o major-general do Exército Curtis Taylor, quando as forças ucranianas lançaram foguetes fornecidos pelos EUA em prédios que pulsavam com sinais eletrônicos. Aqui no Deserto de Mojave, onde Taylor supervisiona a guerra simulada criada para preparar as tropas dos EUA para a realidade, o mesmo comportamento é abundante, alertou ele. Taylor segurou seu celular. "Esse dispositivo", disse ele, "vai fazer com que nossos soldados morram".

As Forças de Operações Especiais da Ucrânia retornam de uma missão noturna na região de Kherson, Ucrânia, sábado, 10 de junho de 2023. Foto: Felipe Dana / AP

As forças armadas dos EUA estão realizando uma ampla revisão de sua abordagem de combate, tendo abandonado em grande parte o manual de contrainsurgência que foi uma marca registrada do combate no Iraque e no Afeganistão para se concentrar na preparação para um conflito ainda maior com adversários mais sofisticados, como a Rússia ou a China.

O que aconteceu na Ucrânia, onde esta semana a guerra entra em seu terceiro ano, com centenas de milhares de mortos ou feridos em ambos os lados e ainda sem previsão de término, deixou claro para o Pentágono que os cálculos do campo de batalha mudaram fundamentalmente nos anos desde a última vez em que o Pentágono enviou forças em grande número. Armas de precisão, frotas de drones e vigilância digital podem ir muito além das linhas de frente, representando um grave risco para o pessoal, onde quer que ele esteja.

A guerra continua a ser uma oportunidade de pesquisa ativa e abundante para os planejadores militares americanos, enquanto eles olham para o futuro, dizem as autoridades. Um estudo secreto de um ano sobre as lições aprendidas de ambos os lados da sangrenta campanha ajudará a informar a próxima Estratégia de Defesa Nacional, um documento abrangente que alinha as inúmeras prioridades do Pentágono. Os 20 oficiais que lideraram o projeto examinaram cinco áreas: manobra terrestre, poder aéreo, guerra de informações, sustentação e crescimento das forças e capacidade de fogo de longo alcance.

“Nós os mergulhamos nesse conflito para garantir que eles realmente entendessem as implicações para a guerra”, disse um oficial sênior da defesa, que falou sob condição de anonimato para discutir a iniciativa.

O “caráter da guerra” está mudando, disse outra autoridade, e as lições aprendidas na Ucrânia serão “um recurso duradouro”.

O conflito na Ucrânia desafiou as principais suposições. A guerra se tornou uma luta atribulada, com cada lado tentando desgastar o outro, um modelo considerado anacrônico, disse Stacie Pettyjohn, diretora do programa de defesa do Center for a New American Security, um think tank.

Isso também complicou uma crença de longa data no Pentágono de que armas de precisão caras são fundamentais para vencer os conflitos dos Estados Unidos, disse Pettyjohn. As munições guiadas por GPS fornecidas à Ucrânia mostraram-se vulneráveis à interferência eletrônica. Suas forças armadas se adaptaram combinando artilharia não guiada mais antiga com sensores e drones, que podem ser usados para identificar alvos e refinar seus disparos. Os comandantes militares dos EUA certamente já perceberam, disse ela.

A soldier in a command post shows an app on a smartphone that helps forces stay in constant communication at the Joint Readiness Training Center at Fort Johnson, La., on Jan. 22. MUST CREDIT: Alex Horton/The Washington Post Foto: The Washington Post / The Washington Post

‘O novo cigarro na trincheira’

A Ucrânia demonstrou que tudo o que as tropas dos EUA fazem em campo - desde o planejamento de missões e patrulhamento até a tecnologia que possibilita praticamente todas as tarefas militares - precisa ser repensado, dizem as autoridades.

O Fort Irwin abriga o National Training Center (Centro Nacional de Treinamento), ou NTC, um dos dois campos de treinamento do Exército nos Estados Unidos, onde as tropas aprimoram táticas e se preparam para missões. A área de treinamento, conhecida pelos soldados como "The Box", é um pedaço de deserto do tamanho de Rhode Island. Em anos anteriores, a instalação reproduzia o que as forças dos EUA poderiam esperar enfrentar no Iraque e no Afeganistão. Agora, linhas de trincheiras ziguezagueiam pelas posições destinadas a reproduzir o espaço de batalha na Ucrânia. Durante o inverno, a instalação foi ocupada pela 1ª Divisão Blindada. Enquanto os soldados lutavam em batalhas simuladas, Taylor, o general comandante do local, explicou a marca transformadora da Ucrânia na forma como o Exército pensa e treina para o combate. "A artilharia russa dificultou as manobras e tornou os postos de comando inviáveis", diz um de seus slides informativos.

É fundamental que os comandantes alertem repetidamente que a maioria dos equipamentos eletrônicos é um alvo em potencial. Os soldados são instruídos a não usar seus telefones na área de treinamento, e os observadores, conhecidos como OCs, carregam detectores portáteis para tentar farejar qualquer contrabando.

Taylor contou a história de um piloto de helicóptero Apache que conseguiu evitar os sistemas de defesa aérea durante um ataque simulado. O pessoal que representava as forças inimigas não conseguiu determinar o caminho percorrido pelo helicóptero, mas depois de examinar os dados de celulares disponíveis comercialmente, eles conseguiram mapear a jornada de um dispositivo que viajava pelo deserto a 120 milhas por hora. Isso revelou para onde o Apache voou para escapar das defesas.

O general é inflexível quanto à eliminação de tais comportamentos. Ele compara a ameaça à representada pelo consumo de cigarros nas linhas de frente durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças inimigas procuravam por cintilações laranja brilhantes para ajudar a identificar seus alvos.

“Acho que nosso vício em celulares é igualmente ameaçador”, disse Taylor. “Esse é o novo cigarro na trincheira”.

— EMBARGO: NO ELECTRONIC DISTRIBUTION, WEB POSTING OR STREET SALES BEFORE 11 P.M. ET ON DEC. 31, 2022. NO EXCEPTIONS FOR ANY REASONS — FILE — Damage in the streets of Bucha, Ukraine after Russian soldiers retreated, on April 3, 2022. Hours before Russian troops began withdrawing from the suburban town, a Russian soldier left a trail of blood and devastated lives in a last paroxysm of violence. (Ivor Prickett/The New York Times) Foto: NYT / NYT

As tropas também precisam levar em conta o uso de celulares que ocorre ao seu redor. O pessoal encarregado de representar os não combatentes captura fotos e vídeos dos locais e equipamentos das tropas e carrega as imagens em uma rede social simulada chamada Fakebook. Lá, as imagens são preenchidas em um feed usado por membros do serviço que fazem o papel de forças inimigas, que então usam esses dados para atacar.

Os rádios, os controladores de drones e os veículos produzem quantidades substanciais de atividade eletromagnética e energia térmica que podem ser detectadas. Para confundir a vigilância inimiga, o Exército está ensinando os soldados a se esconderem à vista de todos.

As tropas estão aprendendo, disseram os líderes. Mas uma caminhada pela The Box mostrou que há espaço para melhorias. O posto de comando da divisão, essencialmente uma mesa dobrável com quatro Humvees estacionados ao redor, estava coberto por uma rede de camuflagem que ajuda a amortecer as assinaturas eletrônicas e térmicas. O posto estava bem escondido, exceto pelo terminal de Internet via satélite Starlink, branco e brilhante, colocado do lado de fora.

A rede interferia em seu sinal, explicou um soldado. Taylor disse a eles que o terminal corria o risco de se destacar para drones ou aeronaves de vigilância. “Coloque um cobertor sobre ele”, aconselhou.

Ameaças vindas de cima

As forças armadas russas e ucranianas inundam o céu com drones de ataque unidirecional que são baratos e capazes de evitar a detecção. Seu uso prolífico forçou os líderes militares americanos a considerar onde há lacunas em suas capacidades.

Enquanto os conflitos recentes nos EUA apresentavam drones grandes e caros empregados em missões orquestradas por níveis de comando muito altos, na Ucrânia os líderes colocaram poderosos recursos de vigilância e ataque nas mãos de soldados individuais - um grau de autonomia para pequenas unidades que as forças armadas dos EUA só recentemente estão tentando imitar.

A Ukrainian FPV drone with an improvised warhead flies toward a Russian position in southern Ukraine on Sept. 14. MUST CREDIT: Wojciech Grzedzinski for The Washington Post Foto: For The Washington Post / For The Washington Post

A proliferação da tecnologia também criou uma nova urgência no Pentágono para desenvolver e colocar em campo sistemas melhores contra drones. No mês passado, na Jordânia, três soldados americanos foram mortos depois que um drone unidirecional, que, segundo as autoridades, provavelmente não foi detectado, caiu em seus alojamentos.

O Exército, seguindo as dicas da guerra da Ucrânia, começou a experimentar o lançamento de pequenas munições de drones, uma tática usada pelo Estado Islâmico que, desde então, se tornou um dos pilares da Ucrânia. Também foi tomada a decisão de eliminar duas plataformas de drones de vigilância, o Shadow e o Raven, descrevendo-as como incapazes de sobreviver em um conflito moderno.

“Estamos aprendendo no campo de batalha - especialmente na Ucrânia - que o reconhecimento aéreo mudou fundamentalmente”, disse o chefe do Estado-Maior do Exército, general Randy George.

Os ucranianos descobriram algumas soluções inovadoras para detectar drones, disse o general James B. Hecker, chefe de operações da Força Aérea na Europa e na África, durante um simpósio recente.

Ele contou a história de dois ucranianos que coletaram milhares de smartphones, colocaram microfones e os conectaram a uma rede capaz de detectar o zumbido exclusivo de sistemas não tripulados que se aproximam. As informações são então transmitidas aos soldados da defesa aérea, que podem agir. A iniciativa foi informada à Agência de Defesa contra Mísseis do Pentágono e encaminhada aos comandos da OTAN e dos EUA para possível duplicação, disse Hecker.

Hecker também descreveu os recentes ataques de drones e mísseis contra navios mercantes e militares no Mar Vermelho. A violência dos militantes no Iêmen foi recebida com uma resposta agressiva dos Estados Unidos. Apontando para seu homólogo responsável pela defesa contra possíveis ameaças da China, ele disse que “o que os Houthis fizeram, o que a Rússia está fazendo, não é nada comparado ao que veremos em seu teatro”.

O ritmo da mudança

Nos bosques de Fort Johnson, um posto do Exército no oeste da Louisiana, as tropas americanas inspiradas pelas lições da Ucrânia têm um lema: cavar ou morrer.

Os soldados que passam pelo Joint Readiness Training Center (Centro de Treinamento de Prontidão Conjunta) estão aprendendo a criar trincheiras e abrigos, relíquias de conflitos passados trazidas de volta para oferecer proteção contra bombas e drones. Em uma posição, os soldados pegaram um punhado de gravetos e arbustos para esconder melhor suas trincheiras, dizendo que colocaram a pá na terra por horas em preparação.

Soldados ucranianos da 68ª Brigada Jaeger preparam um drone FPV na madrugada de 1º de setembro na região de Luhansk, na Ucrânia. O drone tinha a intenção de atacar uma posição militar russa próxima. Foto: Heidi Levine / WashingtonPost

“Espero que eles venham”, disse um deles. “Eu não cavei isso sem motivo”. O pessoal que desempenhava o papel de forças oponentes usava software de IA e drones baratos para desequilibrar seus compatriotas e, em seguida, mostrava-lhes o que descobriam para ajudá-los a melhorar.

Embora as tropas estejam melhorando na camuflagem física, seu rastro digital ainda é uma vulnerabilidade. Um drone usado pelas forças oponentes em Fort Johnson é capaz de detectar sinais de WiFi e dispositivos habilitados para Bluetooth, observou um oficial.

Em outro caso, um posto de comando foi identificado por meio de seu nome de rede: “posto de comando”.

Embora a guerra da Ucrânia tenha impulsionado a inovação no campo de batalha, alguns observadores supõem que o Pentágono só se moverá tão rapidamente sem forças em situações extremas.

Há muitos sinais de que o legado das guerras pós-11 de setembro, que moldaram as carreiras e a experiência dos líderes militares de hoje, ainda é grande. As forças dos EUA continuam sob ameaça no Oriente Médio, e as tropas de lá ainda são designadas para as mesmas bases que seus antecessores ocuparam anos atrás - e são atacadas nelas.

Em Fort Johnson, o novo centro de processamento de soldados tem três relógios digitais na parede. Um exibe a hora local. Os outros mostram a hora no Afeganistão e no Iraque.

Pettyjohn, do Center for New American Security, reconheceu que as forças armadas dos EUA e da Ucrânia operam de forma diferente, o que significa que algumas conclusões da guerra com a Rússia podem não ser aplicáveis.

Mas ela observou que alguns líderes militares americanos com quem ela conversou pareciam circunspectos quanto ao fato de que há muito a aprender. Eles subestimam, segundo ela, como a natureza dos combates mudou, apegando-se à suposição arriscada de que os Estados Unidos simplesmente se sairiam melhor em circunstâncias semelhantes. /WP