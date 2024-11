Opinião | Rússia pode atacar a Finlândia, Suécia ou Noruega? Quais as chances?

No caso finlandês, trata-se de uma página na internet. Ainda que estejamos em um momento de tensões crescentes na Guerra da Ucrânia e do confronto indireto entre Rússia e Otan, e que falas como as do ministro da Defesa da Suécia, no mês passado, sugiram que estes países estejam de fato se preparando para uma guerra “iminente e inexorável” com a Rússia, é preciso cautela na análise para evitar um alarmismo desnecessário e escapar do imediatismo das ações ponderando algumas questões.

A escalada de tensão na guerra, por procuração, da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) contra Rússia nos campos de batalha da Ucrânia modificou a natureza da guerra. Isso foi mais sentido especialmente depois de o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, levantar as restrições ao emprego de misseis de alcance intermediário em território russo.