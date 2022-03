Rússia reposiciona tropas em torno de Kiev em vez de retirá-las da Ucrânia, diz Pentágono

A Rússia começou a reposicionar cerca de 20% de suas forças dispostas em torno da capital da Ucrânia, Kiev, disse o Pentágono nesta quarta-feira, 30. Mas a Defesa americana ponderou que o país deve reaparelhar e redistribuir essas tropas e não retirá-las da Ucrânia, acrescentando que elas estão seguindo para o norte. Um funcionário americano disse que as forças também começaram a se retirar de Chernobyl.

Leia também Como a Ucrânia pode perder terras, mas ainda ganhar a guerra com a Rússia

Nesta quarta-feira, forças russas bombardearam os arredores de Kiev e a cidade sitiada de Chernihiv, no norte da Ucrânia, um dia depois que a Rússia disse que reduziria as operações militares em ambas as cidades. O Ocidente viu o anúncio como uma manobra de Moscou para reagrupar suas forças diante das pesadas perdas sofridas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que algumas das forças russas podem já ter se dirigido para a Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia no norte e term dado apoio ao Exército russo. As tropas que deixaram a área incluíram alguns dos que cercam Chernihiv, juntamente com aqueles que lutam perto da cidade de Sumy, disse Kirby.

Membros das forças pró-Rússia são vistos nos arredores da cidade de Mariupol Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Ele acrescentou que Kiev ainda estava sendo atacada por ataques aéreos e terrestres. Analistas militares dizem que a Rússia reformulou seus objetivos de guerra na Ucrânia de uma maneira que pode tornar mais fácil para Moscou reivindicar uma vitória salvadora, apesar de uma campanha lamentável na qual seu Exército sofreu reveses humilhantes.

Kirby também disse na entrevista coletiva que o Grupo Wagner de mercenários russos enviou cerca de mil mercenários para a região de Donbas, na Ucrânia, que Moscou declarou como prioridade.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no passado que o Wagner e outros grupos privados não representam o Estado russo nem são pagos por ele, embora tenha dito que eles têm o direito de operar desde que não infrinjam a lei russa. A União Europeia impôs sanções ao grupo Wagner no ano passado, acusando-o de alimentar a violência, saquear recursos naturais e desestabilizar países ao redor do mundo.

Ainda nesta quarta-feira, as forças russas começaram a se retirar das instalações da extinta usina nuclear de Chernobyl, após terem tomado o controle da central em 24 de fevereiro, disse um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos.

“Chernobyl é uma zona onde estão começando a reposicionar algumas de suas tropas, saindo, afastando-se das instalações de Chernobyl, e entrando em Belarus”, disse o funcionário. “Acreditamos que estão partindo, mas não posso dizer-lhes que todos tenham ido embora”, acrescentou./REUTERS e AFP