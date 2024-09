Rússia e Ucrânia anunciam troca de 206 prisioneiros de guerra

As autoridades de emergência da Rússia dizem que mais de 100 mil pessoas fugiram de suas casas em áreas de Kursk, onde tropas e blindados ucranianos atravessaram a fronteira em 6 de agosto, supostamente avançando até 30 quilômetros na Rússia, gerando alerta.

No fim de agosto, Rússia e Ucrânia anunciaram um troca de 230 prisioneiros - 155 de cada lado, justamente depois de o Exército da Ucrânia iniciar uma ofensiva na região russa de Kursk, que surpreendeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin. / Com Associated Press e AFP