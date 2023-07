UFOs: senadores dos EUA querem forçar a liberação de registros de óvnis e assuntos extraterrestres

O senador Chuck Schumer, de Nova York, o líder da maioria, e o senador Mike Rounds, de Dakota Do Sul, estão liderando uma emenda na legislação norte-americana para aumentar a transparência do governo dos Estados Unidos em torno de fenômenos anômalos não identificados (UAP, na sigla em inglês) - os conhecidos óvnis (ou UFOs).

A legislação, introduzida como uma emenda à Lei de Autorização de Defesa Nacional, que está no plenário do Senado nesta semana, instruiria a National Archives and Records Administration, agência dos EUA que protege e arquiva documentos governamentais e históricos, a criar uma coleção de registros a ser conhecida como UAP Records Collection (Coleção de Registros de UAP, em português). Segundo a proposta, a agência ainda teria de instruir todos os escritórios do governo a identificar quais registros entrariam na coleção.

O projeto tem apoio do senador Marco Rubio, vice-presidente do Comitê de Inteligência republicano que defendeu uma legislação que forçou o governo a divulgar uma série de relatórios sobre fenômenos não identificados, da senadora Kristen Gillibrand, presidente do Subcomitê de Ameaças Emergentes e Capacidades do Comitê de Serviços Armados, do senador Todd Young e do senador Martin Heinrich.

“Durante décadas, muitos americanos ficaram fascinados por objetos misteriosos e inexplicáveis e já passou da hora de obter algumas respostas”, disse o líder Schumer. “O público americano tem o direito de aprender sobre tecnologias de origens desconhecidas, inteligência não humana e fenômenos inexplicáveis.”

Senador Chuck Schumer, de Nova York, lidera a emenda que pretende aumentar a transparência do governo dos Estados Unidos em torno de fenômenos anômalos não identificados. Foto: Drew Angerer/Getty Images via AFP

Os defensores da emenda afirmam que a iniciativa ajudaria criar um canal para que pesquisas futuras se tornem públicas e a reduzir o estigma em torno da questão, que desperta grande interesse público.

Durante seu tempo no Congresso, o ex-líder da maioria Harry Reid patrocinou um projeto para investigar incidentes envolvendo UAPs. Depois que o projeto se tornou público, senadores, congressistas, comitês e funcionários começaram a ir atrás dessa questão e descobriram uma vasta rede de pessoas e grupos com ideias e histórias para compartilhar.

Embora essas histórias tenham níveis diferentes de credibilidade, o grande número e variedade levaram alguns no Congresso a acreditar que o Poder Executivo estava ocultando informações importantes sobre óvnis por longos períodos de tempo. O Congresso reconhece que esses registros – se existirem – provavelmente teriam sido ocultados para proteger a segurança nacional.

Depois que a Coleção de Registros de UAP fosse criada, a legislação elaboraria um Conselho de Revisão de Registros de UAPs, uma agência independente, que consideraria se um registro de algum fenômeno não identificado se qualificaria para o adiamento da divulgação. Após o Conselho de Revisão fazer uma determinação formal sobre a divulgação pública do registro, o presidente dos EUA teria o poder exclusivo de anular ou concordar com tal determinação. O mais tardar, cada registro de óvni deveria ser divulgado publicamente na íntegra e disponibilizado na Coleção em até 25 anos após a promulgação da lei.