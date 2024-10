Sete pessoas morrem após colapso de passarela em evento nos Estados Unidos

Sete pessoas morreram após o colapso de uma passarela de ferry no sábado, 19, na Geórgia, nos Estados Unidos, segundo autoridades estaduais. As autoridades ainda estavam trabalhando para determinar o que causou o colapso e quantas pessoas ficaram feridas.

O colapso ocorreu na Ilha Sapelo, uma das ilhas barreira ao longo dos cerca de 160 km da costa da Geórgia.

Os participantes do festival Gullah Geechee na Ilha Sapelo deixam a Igreja Elm Grove, onde se reuniram com seus entes queridos Foto: Lewis M. Levine/AP

A multidão estava reunida para uma celebração cultural anual do povo Gullah Geechee, que habita Sapelo desde que pessoas escravizadas foram forçadas a vir da África.

O que sabemos sobre o colapso?

PUBLICIDADE Uma passarela no cais Marsh Landing da ilha desabou por volta das 16h30 de sábado, segundo o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia. A agência administra o cais e o ferry. A multidão se reuniu para o Dia Cultural da Sociedade de Revitalização e Cultura da Ilha Sapelo, um evento anual repleto de comida e música tradicionais. Relatos da mídia indicam que várias pessoas ficaram gravemente feridas.

Estimativas iniciais dizem que pelo menos 20 pessoas estavam na passarela quando ela colapsou, disse o porta-voz da agência, Tyler Jones, à Associated Press. “Não houve colisão” com um barco ou qualquer outra coisa,” disse Jones. “A passarela simplesmente desabou. Não sabemos o porquê.”

O governador Brian Kemp expressou suas condolências no sábado, escrevendo nas redes sociais que sua família estava “de coração partido pela tragédia de hoje na Ilha Sapelo.”

O presidente Joe Biden compartilhou um sentimento semelhante em uma declaração que a Casa Branca divulgou neste fim de semana. “O que deveria ter sido uma celebração alegre da cultura e da história Gullah-Geechee se transformou em tragédia e devastação,” escreveu Biden. Ele conversou com Kemp e a presidente do Condado de McIntosh, Kate Pontello Karwacki, no sábado à noite e ofereceu assistência federal, de acordo com uma declaração da Casa Branca.

Nas observações iniciais da vice-presidente Kamala Harris em uma igreja em Stonecrest, Geórgia, ela disse que está acompanhando a investigação. “Enquanto ainda estamos reunindo informações, sabemos que vidas foram perdidas e muitos ficaram feridos. E meu coração, assim como eu sei que todos nós, vai para aqueles que foram impactados,” disse ela durante o evento de campanha. Ela agradeceu aos primeiros socorristas e disse que iria “rezar por todos os afetados.”

Quem são os Gullah Geechee?

Os Gullah traçam sua linhagem de volta a pessoas escravizadas que viveram em ilhas do Sul. Os dois centros da cultura Gullah Geechee são a Carolina do Sul e a Geórgia. O termo “Gullah” é usado principalmente pelas comunidades na Carolina do Sul, enquanto “Geechee” é geralmente usado pelas pessoas na Geórgia, de acordo com a Nova Enciclopédia da Geórgia.

Muitos dos Gullah Geechee, segundo um site que cataloga a história do grupo, residem em uma área que se estende de Jacksonville, Carolina do Norte, a Jacksonville, Flórida. Suas pequenas comunidades mantiveram sua herança e língua influenciadas pela África Ocidental, em grande parte devido às suas vidas relativamente isoladas nas ilhas.

Em Sapelo, cerca de 64 km ao sul de Savannah, os poucos residentes Geechee restantes vivem em Hog Hammock, uma área de 176 hectares nomeada em homenagem ao escravizado Sampson Hog. A cidade, que está listada no Registro Nacional de Lugares Históricos, viu sua população diminuir ao longo dos anos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.