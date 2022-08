Sob domínio do peronismo, pobreza cresce e Argentina enfrenta caos econômico

ENVIADO ESPECIAL A BUENOS AIRES - Quarta-feira, 20 de julho. Uma garrafa de água de 1,5 litro custa 119 pesos (R$ 2,38), num supermercado da Avenida Corrientes, no centro de Buenos Aires. A etiqueta avisa que o preço está congelado e o estoque do produto já está quase no fim.

Terça-feira, 27 de julho. A água voltou à prateleira do mesmo supermercado, mas a garrafa agora custa 125 pesos. O mesmo ocorre com outros itens nas gôndolas, como o óleo de cozinha e os biscoitos, que também encareceram no intervalo de uma semana.

O aumento de quase 5% num período de apenas sete dias no preço de um item básico que pode ser encontrado em qualquer supermercado reflete a gravidade do caos econômico e da crise política na Argentina. Entre a viagem do Estadão ao país, na última semana de julho, e esta quarta-feira, 10, o presidente peronista Alberto Fernández teve dois ministros da Economia – Silvia Batakis e Sergio Massa. O dólar paralelo, entre altas e baixas, variou de 280 a 316 pesos e o governo mudou as já complexas regras de câmbio do país em pelo menos uma oportunidade.

Continua após a publicidade

Esta reportagem faz parte de uma série do Estadão sobre o crescimento da esquerda na América Latina, que aborda as razões que estão levando seus líderes à vitória e os riscos que isso poderá representar para o futuro. O caso da Argentina, primeiro país retratado no especial, mostra como as medidas populistas do governo peronista estão agravando a pobreza no país.

Cerco ao dólar: governo argentino tem restringido o acesso à moeda forte diante da queda nas reservas internacionais Foto: Juan Ignacio Roncoroni /EFE

‘Preços cuidados’ e pobreza

A falta de itens nas gôndolas dos supermercados é mais frequente com os produtos listados como “preços cuidados”, como é o caso da garrafa d’água da Avenida Corrientes. Funciona assim: o governo determina que algumas marcas e alguns itens essenciais tenham preços congelados e abaixo do praticado pelo mercado, com o objetivo de mitigar o custo de vida, principalmente para a população de baixa renda.

Em mais de dez supermercados percorridos pela reportagem em três bairros portenhos, a cena era a mesma. Sempre que a etiqueta “preço cuidado” aparecia, havia uma prateleira vazia, fossem garrafas de água, pacotes de biscoitos ou até mesmo a tradicional erva-mate argentina.

O que ocorre na prática é que o volume desses itens com preço menor é insuficiente para suprir a demanda. Eles se tornam os primeiros a sumir das prateleiras e acabam sendo reajustados um tempo depois do congelamento, porque os custos de produção sobem e precisam ser repassados ao preço final. Assim, a política populista do congelamento acaba prejudicando a população que pretendia beneficiar.

Há cinco anos, o porcentual da população argentina que vivia abaixo da linha da pobreza era de 17,9%, segundo o Instituo Nacional de Estatísticas (Indec). Hoje, esse índice mais que dobrou, para 37,5%, um número que tende a aumentar conforme a inflação avança e corrói o poder de compra.

Imprimindo dinheiro

Os preços têm subido no mundo todo em consequência do desarranjo das cadeias de produção depois da pandemia e da volatilidade provocada pela guerra na Ucrânia. A alta dos preços afeta até mesmo países sul-americanos com histórico recente de preços relativamente estáveis, como o Peru e o Chile. Mas na Argentina, onde a inflação é um problema crônico há pelo menos 20 anos, o impacto conjuntural externo agravou o impacto negativo de políticas questionáveis do governo de Fernández, como, por exemplo, o gasto público em excesso, na avaliação de economistas ouvidos pelo Estadão.

Só em junho, os preços subiram 5,3% no país. Nos últimos 12 meses, a alta chegou a 64%. Para este ano, analistas preveem uma inflação de 90% e já há quem vislumbre o risco de hiperinflação caso a crise siga desenfreada. A principal razão para esse descontrole, diz o economista Camilo Tiscornia, da Pontifícia Universidade Católica da Argentina, é o crescimento do déficit fiscal.

O governo gasta muito mais do que arrecada. Parte desses gastos vai para financiar subsídios aos combustíveis, serviços públicos e transporte, além de programas sociais. Como esse dinheiro não existe no caixa federal, a Argentina apela para a impressão indiscriminada de dinheiro para tentar cumprir seu compromisso com a base de apoio peronista.

Nos 12 meses terminados em junho, o déficit fiscal argentino aumentou quase sete vezes (691%) na comparação com o período encerrado no mesmo mês do ano passado, de acordo com o Indec, um resultado raramente observado em qualquer economia, que acaba turbinando a alta dos preços.

“Historicamente, a Argentina tem um problema de déficit fiscal. E se há um déficit, ele tem de ser financiado. Como hoje o governo não encontra crédito, emite dinheiro e a inflação aumenta”, resume Tiscornia.

Outro problema é a falta de moeda forte. As reservas internacionais argentinas são estimadas hoje em US$ 32 bilhões. Eram US$ 44,9 bilhões quando Alberto Fernández assumiu. A queda fez com que, em julho, o governo restringisse o acesso de importadores à moeda forte – uma medida que, como a impressão ilimitada de dinheiro, lembra a adotada na Venezuela por Nicolás Maduro em 2013, um exemplo extremo de onde políticas como essas podem chegar.

“O governo precisa garantir os dólares para importar energia, então restringiu o acesso aos importadores. Com isso, não conseguem insumos para produzir e os preços também acabam subindo”, explica o economista.





Impostos altos, investimento baixo

Um dos setores mais afetados pela restrição da verba para importação é justamente a agroindústria, a principal força-motriz da economia argentina. Mario Aguilar é um produtor de proteína suína e bovina da província de Córdoba, na região central da Argentina. Ele relata que as dificuldades para produzir cresceram nos últimos meses em virtude das regras impostas.

“Somos eficientes, mas isso não importa muito diante da desvalorização do peso. Vivemos um dia de cada vez sem saber se compensa levar nossos animais para o abate. Estamos sem dinheiro para insumos, desde maquinário até coisas simples, como material para aquecer os animais no inverno”, conta Aguilar.

Ainda de acordo com o produtor rural, os impostos cobrados pelo governo, que acabam jogando para o setor produtivo e os cidadãos a fatura da gastança, são um problema para o setor. Por isso, ele defende menos impostos e um corte nos gastos públicos, além de uma nova lei trabalhista. ”Estamos sufocados”, resume Aguilar.

Alberto Fernández pensa só em dividir a riqueza e não em gerá-la. Quer dividir o bolo sem que ele tenha crescido antes. Mario Aguilar, produtor rural argentino

O ambiente desfavorável para o investimento faz com que muitos produtores prefiram não vender suas safras e poupem em grãos, já que, nos silos, sua produção não se desvaloriza, ao contrário da moeda argentina. É o caso do empreendedor David Hughes, assessor de produtores rurais e ele próprio dono de uma fazenda de milho e soja. “É preferível guardar a minha safra nos silos, já que no ano que vem pode estar valendo mais, do que vendê-la e ficar com pesos que daqui a pouco não valerão nada.”

As preocupações descritas por Aguilar e Hughes são produto de uma política de confronto entre a esquerda e o agronegócio argentino, que já dura pelo menos 15 anos. As tensões começaram em 2007, quando o setor paralisou suas atividades em protesto contra a decisão de Cristina Kirchner, atual vice-presidente, que governou o país entre 2007 e 2015, de aumentar os impostos cobrados pelo governo.

“Hoje a Argentina se transformou num país que exporta alimentos para a criação de animais: milho e soja, para que outros países transformem isso em proteína animal. A única explicação que encontro é que não há incentivo para investir. Investir requer a estabilidade de ativos e aqui as regras do jogo são variáveis. Por isso perdemos relevância no mercado mundial”, diz o economista Fernando Villella, da Universidade de Buenos Aires.

Villela cita como exemplo da falta de produtividade do país a perda de protagonismo da famosa carne argentina, cuja produção, segundo ele, está estagnada há décadas. “O Brasil passou de importador da carne argentina a comprador de frigoríficos aqui. Isso ocorreu porque não cuidamos do empresariado local. Há uma falta de entendimento da complexidade do setor por parte do governo”, diz.

O mito do passado glorioso

A perda de relevância da economia argentina, tanto no campo quanto na indústria, apesar de potencializada pelos governos peronistas desde a gestão de Néstor Kirchner (2003-2007), remonta a meados do século 20 e a um dos mitos fundadores da Argentina moderna: o coronel Juan Domingo Perón, o caudilho por excelência da política latino-americana. A Argentina, que nos anos 60 tinha a maior economia da América do Sul, respondendo por 34,7% do PIB da região, hoje representa 15%, bem atrás do Brasil, que lidera com quase 50% das riquezas produzidas pelo continente.

Observador arguto da cena política argentina, o comentarista Carlos Pagni, do diário La Nación e do canal 13 de Buenos Aires, cita o trabalho do historiador Tulio Halperin para explicar o impacto de Perón não só na Argentina atual, como nas sucessivas crises que tem afetado o país nas últimas décadas.

“Perón produz uma espécie de revolução social sob condições muito específicas. Com uma bonança de recursos externos, ele faz uma grande distribuição de renda, em condições excepcionais do pós-guerra, quando a Argentina era credora da Inglaterra. O curioso é que, quando Perón se dá conta de que isso é insustentável, fazem o favor de derrubá-lo (em 1955)”, conta Pagni. “Assim ele se torna um mito possível. Todos os governos que se seguiram tentaram, por um lado ou outro, recriar esse mito. E por não ter as condições para fazê-lo entram em crise.”

O problema de fundo da economia argentina, argumenta Pagni, é que, impactada pelo sucesso eleitoral das bonanças da era peronista, a maioria dos governos argentinos desde então trabalha com um câmbio no qual o peso é artificialmente valorizado frente ao dólar.

“Para ganhar eleições, principalmente nas camadas médias, os governos oferecem câmbio mais barato, com o objetivo de possibilitar um nível de vida acima das nossas capacidades. É o que está acontecendo hoje”, diz. “Com o boom das commodities a partir de 2003, o kirchnerismo teve a ilusão de que isso era permanente e, desta maneira, seria possível recriar o mundo de bonança de Perón.”

Moradores da favela Villa 31, a maior de Buenos Aires: inflação atinge principalmente os mais pobres Foto: Agustín Marcarian/Reuters

Um presidente sem credibilidade

Quando o peronismo retoma o poder em 2019, por meio de uma aliança entre Cristina e Fernández, em substituição ao ex-presidente Maurício Macri, de centro-direita, a esquerda ganhou uma nova chance de tentar recriar o mito da bonança dos tempos do coronel Perón.

Mas, sem o cenário de alta das commodities que beneficiou Néstor e Cristina, entre 2003 e 2015, e com o impacto da pandemia e da guerra na Ucrânia, Fernández, que era tido como um moderado, acabou radicalizando a receita econômica que havia se proposto a evitar na campanha eleitoral.

Esse cenário econômico adverso ruiu o sonho de uma “nova era dourada” peronista e ampliou a desconfiança em torno do atual presidente, tanto dentro das fileiras da esquerda argentina quanto perante a população em geral.

Após começar o mandato com uma aprovação elevada em virtude de sua reação inicial à pandemia, quando a Argentina adotou medidas preventivas com agilidade, Fernández foi gradativamente perdendo apoio. Foi fundamental para a perda de confiança na figura do presidente o vazamento de uma foto na qual Fernández aparece em plena quarentena sem máscara em uma festa na residência oficial de Olivos, no aniversário da primeira-dama Fabiana Yáñez.

Depois da festa, a popularidade de Fernández, que chegou a bater 67% caiu para 50% no final de 2020 e hoje está ao redor de 21%. A desaprovação teve um reflexo nas eleições parlamentares do ano passado, quando o peronismo sofreu um uma dura derrota. A coalizão do presidente perdeu a maioria no Senado e a vantagem na Câmara caiu para apenas duas cadeiras (118 a 116).

Diante do mau desempenho de Fernández nas pesquisas de opinião, sua vice Cristina tratou de cativar seu eleitorado mais fiel, principalmente a classe média baixa do entorno da Grande Buenos Aires. Para isso, passou a minar o presidente e seu ministro da Economia, Martín Guzmán, defendendo justamente mais gastos públicos e responsabilizando o setor produtivo pela crise, a fim de garantir os subsídios e os programas sociais que a beneficiam politicamente, mesmo que isso aconteça às custas de mais inflação.

A pressão de Cristina levou à renúncia de Guzmán em julho. Sua sucessora, Silvia Batakis, durou menos de um mês no cargo. O dólar paralelo disparou e as tensões públicas com Cristina agravaram a percepção de que Fernández não tem mais a credibilidade necessária para governar. Os investidores, dentro e fora da Argentina, veem com ceticismo sua política econômica.

Na semana passada, Sergio Massa, peronista que preside a Câmara dos Deputados e se aliou a Fernández e Cristina na eleição de 2019, assumiu o comando do Ministério da Economia. Com pouca margem de manobra para combater o déficit, Massa, que tem fama de moderado, prometeu acabar com alguns subsídios e enxugar gastos públicos, mas analistas duvidam de que o governo tenha o capital político para fazer o ajuste necessário para estancar a sangria.

Futuro em aberto

O cenário para as eleições de 2023 ainda depende de quem unificará os campos do peronismo e da oposição, mas, no momento, a centro-direita leva vantagem. A coalizão de Macri tem pelo menos três nomes fortes. O prefeito de Buenos Aires, Horacio Larreta, a ex-ministra do Interior Patricia Bullrich e o líder da União Cívica Radical, Gerardo Morales, governador da província de Jujuy, no noroeste do país. Assim como Cristina, o ex-presidente, que enfrentou uma dura oposição e fracassou em sua tentativa de em consertar a economia, tem alta rejeição frente ao eleitorado.

Uma pesquisa divulgada pela revista Perfil na semana passada dá à centro-direita a vantagem na preferência do eleitorado, com Larreta à frente, seguido de Patricia Bullrich. Do lado do peronismo, Cristina e Massa são os nomes mais competitivos, segundo o levantamento.

Apesar do protagonismo das forças políticas tradicionais, muitos argentinos se dizem desiludidos com os dois lados do espectro político. O descontentamento sobra até para Macri. “Ele poderia ter feito as coisas diferentes, mas errou feio também”, avalia Mario Aguilar.

Vanesa Miglio, diretora de TI de uma empresa de Buenos Aires, rechaça candidatos dos dois campos. " Temos uma geração de políticos que não sabe o que é pagar um salário ou ter um negócio. Eles sempre viveram às custas do Estado. Não vão ao supermercado, não compram fraldas nem enchem o tanque do carro”, diz. “Cristina e Alberto roubam com a mão esquerda e governam com a direita. É um Estado que quer arrecadar cada vez mais, mas é muito mal administrado.”

Seu candidato para 2023 é o deputado Javier Milei, um economista que defende o liberalismo radical e se elegeu no ano passado. Defendendo propostas polêmicas, como a liberação da venda de órgãos e a extinção do Banco Central, ele tem apelo junto a classe média portenha, mas, avaliam analistas, dificilmente deve conquistar votos fora de Buenos Aires. Algumas vozes na academia, no entanto, avaliam que ele pode ser importante na formação de um novo governo, com influência numa gestão de centro-direita.

“A raiz da crise argentina é a falta de confiança. A falta de confiança na política gera falta de confiança na economia. A Argentina precisa de um choque de confiança e não há ator, dos dois lados do espectro político, que gerem essa confiança”, avalia Lourdes Puente, professora de Ciência Política da PUC da Argentina. “Mas dificilmente isso abrirá espaço para algum candidato fora das duas grandes coalizões. Na Argentina, é muito difícil que isso aconteça.”