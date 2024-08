Stephen Chamberlain, ex-vice-presidente de finanças da Autonomy, morreu após ser atropelado por um carro enquanto corria em Cambridgeshire, condado de Cambridge, na Inglaterra, no sábado, 17. A informação foi confirmada pela polícia nesta terça-feira, 20. A motorista do carro, uma mulher de 49 anos de Haddenham, permaneceu no local e está auxiliando nas investigações. O atropelamento de Chamberlain ocorreu apenas dois dias antes do desaparecimento, junto a outras pessoas, do bilionário britânico Mike Lynch, ex-chefe de Chamberlain na Autonomy, em um naufrágio de um iate na Itália. As informações são da BBC.

Até o momento, 15 pessoas já foram resgatadas do naufrágio do iate, inclusive Angela Bacares, a mulher de Mike Lynch, e uma pessoa foi confirmada morta. Outras seis pessoas estão desaparecidas, incluindo Lynch e sua filha de 18 anos. O presidente do Morgan Stanley International Bank, Jonathan Bloomer, e o advogado do escritório Clifford Chance, Chris Morvillo, também estão entre os desaparecidos.

Foto divulgada pela polícia de Cambridgeshire, em Londres, nesta terça-feira, 20, mostra Stephen Chamberlain, que morreu após ser atropelado. Foto: Cambridgeshire Police/AFP

Stephen Chamberlain enfrentou as mesmas acusações de fraude e conspiração de Lynch, em um processo recente nos Estados Unidos envolvendo a venda da empresa britânica Autonomy por US$ 11 bilhões para a gigante de hardware Hewlett-Packard. Após a venda em 2018, Lynch, fundador da companhia, e Chamberlain foram acusados de fraude por deturpar as contas da empresa, inflando artificialmente as receitas, o crescimento e as margens. Ambos foram absolvidos de todas as acusações por um júri em São Francisco em junho deste ano.