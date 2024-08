O empresário britânico Michael Richard Lynch , mais conhecido como Mike Lynch, de 59 anos, está entre as pessoas que foram dadas como desaparecidas no naufrágio de um iate de luxo na Itália ocorrido nesta segunda-feira, 19. Equipes locais de resgate buscam seis pessoas - 15 já foram resgatadas, inclusive Angela Bacares, a mulher de Lynch, e 1 foi encontrada morta.

Mikr Lynch estudou artes e ciências na Universidade de Cambridge, onde também fez doutorado. Após criar algumas startups, ele foi um dos fundadores da Autonomy em 1996. Trata-se de um software capaz de analisar enormes quantidades de dados, segundo o jornal britânico The Guardian. A empresa de software teve rápida expansão e ele chegou a ser chamado de “Bill Gates do Reino Unido”, segundo a BBC.

Bilionário Mike Lynch, CEO do Autonomy Group, é um dos sete desaparecidos de naufrágio de iate de luxo na Itália Foto: BEN GURR / POOL / AFP

PUBLICIDADE O sucesso da Autonomy levou a gigante de hardware Hewlett-Packard a comprar a empresa por US$ 11 bilhões (R$ 59,5 bilhões), sendo que Lynch ficou com U$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,7 bilhões). Após a venda, em 2018, Lynch foi acusado de fraude por deturpar as contas da empresa, inflando artificialmente as receitas, o crescimento da receita e as margens informadas pela empresa. Em 2023, Lynch foi extraditado do Reino Unido para os EUA para ser julgado pelo caso, e foi absolvido em junho deste 2024 após um julgamento em São Francisco. À época do julgamento, ele negou ter cometido os erros e afirmou que estava ansioso para retornar ao Reino Unido e voltar a ver a sua família e inovar em sua área.

Segundo a BBC, Lynch disse não estar envolvido nas transações descritas nas acusações. Ele também disse ao tribunal que a equipe jurídica da HP não examinou corretamente o acordo de venda. Além dele, Stephen Chamberlain, outro ex-executivo da Autonomy, foi considerado inocente.

Lynch criticou a sua extradição para os EUA, dizendo que o governo britânico deveria defender os seus cidadãos.

Segundo a Forbes, atualmente Lynch continua no conselho consultivo da Blinkx, um mecanismo de busca de vídeos que se separou da Autonomy, no qual ele mantém uma participação de 5%. Ele ainda administra a Invoke Capital, uma empresa de capital de risco de US$ 1 bilhão sediada no Reino Unido e que investe em startups de tecnologia da Europa.

Serviços de emergência no local da busca por um iate de luxo desaparecido; Lynch está entre as pessoas que ainda não foram localizadas Foto: Alberto Lo Bianco /LaPresse via AP

O naufrágio

Os serviços de emergência da Itália disseram que uma forte e repentina tempestade fez com que o iate de luxo naufragasse por volta das 5h desta segunda-feira (0h no horário de Brasília). Doze passageiros e dez tripulantes estavam a bordo do barco, a maioria deles britânicos, de acordo com a mídia italiana. O veleiro, de acordo com a mídia local, afundou depois de passar por uma tromba d’água (espécie de tornado sobre o mar), um fenômeno cada vez mais visto na Europa nos últimos anos.

Batizada de Bayesian, a embarcação estava ancorada perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília. O iate de luxo é de bandeira britânica, possui 56 metros (184 pés) de comprimento e era conhecido por seu incomum mastro de 75 metros (246 pés), um dos mais altos do mundo feitos de alumínio. Os sites online o listam para charter (fretamento) por até € 195.000 (cerca de R$ 1,17 milhão) por semana./Com informações da AFP