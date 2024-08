O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo na manhã de segunda-feira, 19, perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília, segundo o chefe da agência regional de proteção civil. A mulher de Lynch, Angela Bacares, foi resgatada viva.

Os serviços de emergência disseram que uma tempestade fez com que o iate de luxo naufragasse, deixando uma pessoa morta e sete desaparecidas - 15 foram resgatadas. Doze passageiros e dez tripulantes estavam a bordo do barco, a maioria deles britânicos, de acordo com a mídia italiana. O veleiro, de acordo com a mídia local, afundou depois de passar por uma tromba d’água (espécie de tornado sobre o mar), um fenômeno cada vez mais visto na Europa nos últimos anos.

Bilionário Mike Lynch, CEO do Autonomy Group, é um dos sete desaparecidos de naufrágio de iate de luxo na Itália Foto: BEN GURR / POOL / AFP

Dos 22 ocupantes, 10 eram tripulantes e 12 eram passageiros. Eles são de nacionalidades britânica, americana e canadense, segundo a guarda costeira italiana. Os passageiros estariam de férias. Apesar de estar ancorado, o iate virou às 5h no horário local (por volta da meia-noite segundo o horário de Brasília), após ser atingido por uma tempestade repentina, que incluiu tornados sobre a água. Na manhã desta segunda, o céu estava claro, e o mar estava calmo. Batizada de Bayesian, a embarcação é de bandeira britânica, possui 56 metros (184 pés) de comprimento e era conhecida por seu incomum mastro de 75 metros (246 pés), um dos mais altos do mundo feitos de alumínio. Os sites online o listam para charter (fretamento) por até € 195.000 (cerca de R$ 1,17 milhão) por semana.

Mergulhadores especializados em águas profundas tentavam acessar o casco, segundo Luca Cari, porta-voz do serviço de resgate italiano.

Serviços de emergência no local da busca por um barco desaparecido; o gigante britânico da tecnologia Mike Lynch, seu advogado e outras quatro pessoas estão entre os desaparecidos Foto: Alberto Lo Bianco /AP

Saiba quem é o magnata desaparecido

Mike Lynch, 59 anos, é um dos empresários de tecnologia mais conhecidos do Reino Unido. Nos últimos anos, o empresário tem sido notícia principalmente devido a um julgamento em um caso de fraude ligado à venda da empresa de software Autonomy para o grupo americano HP, por US$ 11 bilhões, em 2011.

A HP acusou a Autonomy de deturpar suas contas e, em particular, de Mike Lynch de inflar artificialmente as receitas, o crescimento da receita e as margens informadas pela empresa. Em 2023, Lynch foi extraditado do Reino Unido para os EUA para ser julgado pelo caso, mas foi absolvido em junho após um julgamento em São Francisco. /AFP