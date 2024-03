Submarino nuclear, negócios, guerra e clima: saiba o que está em jogo na visita de Macron a Lula

Segundo a embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte no Itamaraty, os franceses estão agora mais dispostos a colaborar com os conhecimentos que o Brasil demanda, para instalação do reator nuclear no casco do submarino e seu compartimento. Inicialmente, o acordo inicial garante que a parte francesa dê “apoio a longo prazo para a concepção e construção da parte não-nuclear” do submarino Álvaro Alberto.

“Talvez houvesse uma resistência no passado, mas hoje já há conversas sobre essa possibilidade de que a França coopere conosco inclusive nesse aspecto do uso da energia nuclear e do combustível nuclear. É um assunto estratégico, sensível e delicado, mas os dois países estão conversando sobre isso também”, disse a embaixadora Escorel.

Durante a visita de Lula a Paris, em junho do ano passado, o comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, afirmou que era necessário ver até que ponto os franceses estavam dispostos a ceder para auxiliar no desenvolvimento do submarino nuclear e assegurar menos riscos. Ele reconheceu os atrasos no cronograma, admitiu que havia dificuldades por parte da França e a “angústia” do lado brasileiro para obtenção do submarino nuclear. Ele conversou em nível político e com o Naval Group, o estaleiro francês responsável pela construção e fornecimento de equipamentos.

“O submarino de propulsão nuclear é um projeto de desenvolvimento, envolve riscos altíssimos e precisamos reduzir esses riscos. Há ações que precisam de autorização no nível político, que assegurem menor custo e menor prazo das obras de obtenção do submarino nuclear”, disse o almirante, na ocasião. “Há uma angústia de todos nós pela demora na obtenção do submarino. O que é mais do que natural.”

Segundo o comandante, havia disposição dos industriais dos dois lados e era necessário decisão política dos Estados para estabelecer os limites - até onde cada lado poderia ir - na transferência de conhecimento, por se tratar de tecnologia sensível. E estabelecer a contrapartida brasileira. Ele alertou que não se trata de transferir tecnologia nuclear em si, pois o Brasil já possui conhecimento e domínio no enriquecimento de urânio, na concepção e fabricação de reatores nucleares de pequeno porte.