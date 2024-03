Maioria dos eleitores de Biden em 2020 agora acha que ele é velho demais para ser presidente

Preocupações generalizadas sobre a idade do presidente Joe Biden representam uma ameaça cada vez maior à sua candidatura à reeleição, com a maioria dos eleitores que o apoiaram em 2020 agora dizendo que ele é muito velho para liderar os Estados Unidos de forma eficaz, de acordo com uma nova pesquisa do The New York Times e do Siena College.

A pesquisa apontou uma mudança fundamental na forma como os eleitores que apoiaram Biden há quatro anos passaram a vê-lo. Um porcentual impressionante de 61% disse que achava que ele era "velho demais" para ser um presidente eficaz. Uma parcela considerável estava ainda mais preocupada: 19% dos eleitores que votaram em Biden em 2020 e 13% dos que disseram que o apoiariam em novembro afirmaram que a idade do presidente, de 81 anos, era um problema tão grande que ele não era mais capaz de assumir o cargo.

As dúvidas sobre a idade de Biden atravessam gerações, gênero, raça e educação, ressaltando o fracasso do presidente em dissipar tanto as preocupações de seu próprio partido quanto os ataques republicanos que o pintam como senil. 73% de todos os eleitores registrados disseram que ele era velho demais para ser um presidente eficaz, e 45% expressaram a crença de que ele não poderia fazer o trabalho.

Caso seja reeleito, Joe Biden se tornaria o candidato mais idoso a vencer uma eleição nos Estados Unidos; hoje, o recorde é dele mesmo, que foi eleito em 2020 aos 77 anos Foto: Manuel Balce Ceneta / AP Photo

Essa inquietação, que há muito tempo vem aparecendo nas pesquisas e em conversas discretas com autoridades democratas, parece estar crescendo à medida que Biden se aproxima da conquista formal da indicação de seu partido. A pesquisa foi realizada mais de duas semanas depois que o escrutínio sobre sua idade se intensificou no início de fevereiro, quando um conselheiro especial o descreveu em um relatório como um “homem idoso e bem-intencionado com memória fraca” e “faculdades diminuídas com o avanço da idade”.

Pesquisas anteriores sugerem que as reservas dos eleitores em relação à idade de Biden aumentaram com o tempo. Em seis dos principais Estados de batalha pesquisados em outubro, 55% dos que votaram nele em 2020 disseram acreditar que ele era velho demais para ser um presidente eficaz, um aumento acentuado em relação aos 16% dos democratas que compartilhavam essa preocupação em um conjunto ligeiramente diferente de Estados decisivos em 2020.

Os eleitores não expressaram as mesmas ansiedades com relação a Donald Trump, que, aos 77 anos, é apenas quatro anos mais novo que Biden.

Se reeleito, Biden superaria seu próprio recorde de presidente mais velho em exercício, enquanto Trump seria o segundo mais velho se ganhasse. Trump teria 82 anos no fim do mandato e Biden, 86 anos.

Otto Abad, de 50 anos, um eleitor independente de Scott, Louisiana, disse que votou em Biden em 2020, mas que planejava mudar seu apoio para Trump se eles se enfrentassem novamente. Da última vez, ele queria uma figura menos divisiva na Casa Branca após o caos do governo Trump. Agora, ele se preocupa com o fato de Biden não estar preparado para um segundo mandato.

“Se ele estava nesse tipo de forma mental, eu não percebi na época”, disse Abad. “Ele envelheceu muito. Com exceção de Trump, todos os presidentes parecem envelhecer muito durante sua presidência.”

Ele acrescentou: "Trump, uma das poucas coisas que eu diria de bom sobre ele, é que nada parece incomodá-lo. Ele parece estar no caminho certo. Ele parece estar na mesma forma mental de 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás. Ele é como uma barata". Abad está longe de estar sozinho. Apenas 15% dos eleitores que apoiaram Trump em 2020 disseram que achavam que ele estava velho demais para ser um presidente eficaz, e 42% de todos os eleitores disseram o mesmo - uma parcela muito menor do que a de Biden. As pesquisas da disputa de 2020 indicam que a parcela de eleitores que acreditam que Trump está velho demais também aumentou nos últimos quatro anos, mas não tão drasticamente quanto para Biden.

Na pesquisa mais recente do Times, 19% de todos os eleitores disseram que a idade de Trump era um problema tão grande que ele não era capaz de assumir a presidência. E, em um sinal da confiança muito maior dos republicanos em seu provável candidato, menos de 1% dos eleitores que apoiaram Trump em 2020 disseram que sua idade o tornava incapaz.

Biden e seus aliados rejeitaram as preocupações sobre sua idade e acuidade mental como injustas e imprecisas. Sua campanha diz que sua coalizão se unirá novamente em torno do presidente quando reconhecer plenamente que Trump pode reconquistar a Casa Branca. Também argumenta que Biden enfrentou preocupações com a idade em 2020 e ainda assim venceu.

No entanto, Biden está agora quatro anos mais velho, e pode ser impossível tranquilizar completamente os eleitores sobre sua idade, dada a inexorável marcha do tempo. A pesquisa indica que as preocupações com Biden não são apenas perniciosas, mas também estão agora entrelaçadas com a forma como muitos eleitores o veem.

Calvin Nurjadin, um democrata de Cedar Park, no Texas, que planeja apoiar Biden em novembro, disse que não se convenceu com os políticos de seu partido que publicamente destacaram suas observações diretas sobre a capacidade mental de Biden.

Calvin Nurjadin, um democrata de Cedar Park, no Texas, que planeja apoiar Biden em novembro, disse que não se convenceu com os políticos de seu partido que publicamente destacaram suas observações diretas sobre a capacidade mental de Biden.

"Você já viu os clipes em que ele tem lembranças no palco e, durante o debate e a discussão, ele fica paralisado várias vezes", disse Nurjadin, que trabalha com digitação de dados. "O fato de ele ser perspicaz e estar em forma não é muito convincente." Embora o país esteja amargamente dividido e os eleitores republicanos tenham uma visão esmagadoramente negativa da idade de Biden, os democratas não parecem estar mais preocupados com os efeitos do tempo em Trump do que em Biden. Parcelas semelhantes de democratas disseram que cada homem era velho demais para ser eficaz. A pesquisa tentou entender com mais profundidade o que os eleitores pensam sobre as habilidades de Biden e Trump. A pesquisa perguntou primeiro se cada homem era velho demais para ser eficaz. Aos eleitores que responderam sim, foi feita uma pergunta de acompanhamento sobre se essa idade era um problema tão grande que Biden ou Trump não eram capazes de lidar com o cargo, uma medida mais forte que levou os eleitores a considerar a aptidão básica do candidato para o cargo. Shermaine Elmore, de 44 anos, proprietária de uma pequena empresa em Baltimore, votou em Biden há quatro anos, apoiando o candidato democrata como havia feito em eleições anteriores.

Mas ele disse que ganhou mais dinheiro com Trump, culpando a inflação e os preços do gás por suas perdas durante o governo Biden. Ele planeja votar em Trump neste outono.

Sobre Biden, ele disse: “Não acho que esteja em boas condições de saúde para tomar uma decisão se o país precisar que o presidente tome uma decisão”.

Samuel Friday, 28 anos, administrador de banco de dados e democrata em Goose Creek, S.C., disse que planeja votar em Biden, mas que tem certa apreensão quanto à possibilidade de o presidente sobreviver a um segundo mandato.

“Em termos de saúde, acho que as pessoas disseram que ele é saudável como pode ser, o que é sempre positivo”, disse ele. “Mas quando se chega a uma certa idade, há um risco maior de o presidente morrer no cargo. E não tenho certeza de que Kamala Harris seria a escolha que eu gostaria de ter na presidência.”

De fato, a vice-presidente não é visto de forma mais positiva do que Biden. Apenas 36% de todos os eleitores disseram ter uma visão favorável de Harris.

Cerca de dois terços dos que votaram em Biden em 2020 expressaram uma visão positiva de Harris, quase o mesmo que para o presidente. E em uma disputa frente a frente com Trump, Harris não se saiu melhor do que Biden, perdendo por seis pontos percentuais.

Embora os democratas ainda estejam divididos, eles também parecem estar se unindo lentamente em torno da candidatura de Biden. 45% dos eleitores das primárias democratas disseram que ele não deveria ser o candidato de seu partido, em comparação com os 50% que expressaram essa opinião em julho.

Margaret Stewart, aposentada de Westland, Michigan, disse que teria preferido um candidato mais jovem, mas não se incomodou particularmente com a idade de Biden. O presidente, disse ela, às vezes comete erros verbais quando está estressado, mas está mentalmente apto a servir como presidente.

“Algumas das pequenas falhas que ele cometeu, ele as comete desde sempre”, disse ela, “e eu sinceramente acho que sua memória é melhor do que a minha quando eu tinha 40 anos”. Ela acrescentou: “Ele não está senil”.

De modo geral, os eleitores expressam opiniões mais calorosas sobre Biden do que sobre Trump. Cinquenta e um por cento dos eleitores registrados disseram que o presidente tem a personalidade e o temperamento necessários para ser presidente, em comparação com 41% que disseram o mesmo sobre Trump. Entre os republicanos, 27% disseram que Trump não tem essas características, enquanto 14% dos democratas disseram o mesmo sobre Biden.

Brian Wells, 35 anos, advogado de Huntsville, Alabama, descreveu-se como um apoiador relutante de Biden. Ele ficou frustrado com o fato de não haver outras opções para o topo da chapa presidencial e está convencido de que Biden não está totalmente à altura dos deveres do cargo.

Ainda assim, Wells planeja votar para reeleger o presidente em novembro.

“Ele é incompetente. Está claramente lutando para cumprir seus deveres”, disse ele. “Ele claramente chegou a um ponto em que está velho demais para o cargo. Mas ele ainda está um passo à frente de Trump.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.