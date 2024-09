Suspeito da tentativa de assassinato de Trump descreve seus planos em um bilhete

O acusado, Ryan Routh, vigiou o terreno do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, por um mês antes do episódio, segundo o processo. Ele se posicionou do lado de fora da cerca no sexto buraco do campo em 15 de setembro, antes que um agente do Serviço Secreto, que estava observando um buraco à frente do grupo do ex-presidente, viu ele e o cano de sua arma.

No momento em que foi visto, Routh havia se alinhado diretamente ao sexto buraco, com a intenção de atirar em Trump a uma distância relativamente curta com um rifle semiautomático, disseram os promotores. O rifle, equipado com uma mira e deixado no local, tinha uma bala na câmara e um total de 11 cartuchos. Os investigadores também encontraram a impressão digital de Routh na arma.