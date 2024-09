Trump lidera no Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, Estados decisivos para a eleição nos EUA

Eleitores em todos os Estados do chamado “Cinturão do Sol” dizem que Donald Trump melhorou suas vidas quando era presidente — e temem que uma Casa Branca de Kamala Harris não faria o mesmo. O republicano lidera a corrida presidencial no Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, três Estados essenciais para a definição do próximo presidente, segundo uma pesquisa do jornal americano The New York Times em parceria com a Siena College.

Segundo as pesquisas, Trump aumentou a liderança no Arizona e está na frente na Geórgia. O ex-presidente dos Estados Unidos perdeu estes dois Estados para Joe Biden em 2020. Na Carolina do Norte, que não vota em um democrata desde 2008, o republicano lidera contra Kamala Harris por uma margem estreita. As pesquisas nesses três Estados, feitas entre os dias 17 e 21 de setembro, apresentaram mais evidências de que, em um país fortemente dividido, a disputa presidencial está se configurando para ser uma das mais acirradas da história.

O republicano Donald Trump cumprimenta a democrata Kamala Harris antes do debate presidencial, na Filadélfia, Estados Unidos Foto: Alex Brandon/AP

Arizona, Geórgia e Carolina do Norte estão na lista de sete Estados-pêndulo que podem decidir a eleição.

Em 2020, Biden venceu no Arizona por pouco mais de 10 mil votos, mas o Estado representa um desafio para Kamala. Trump lidera com 50% ante 45% de Kamala, segundo a pesquisa. Uma pesquisa Times/Siena realizada no Estado em agosto mostrou que Kamala liderava por cinco pontos percentuais. Os eleitores latinos, em particular, parecem ter se afastado do Partido Democrata, embora um número significativo — 10% — tenha dito que agora estava indeciso.

Na Carolina do Norte, onde Trump venceu por menos de 75 mil votos em 2020, o ex-presidente tem uma pequena vantagem sobre Kamala, liderando com 49% contra 47% da democrata. A pesquisa foi realizada antes da divulgação de novas informações sobre comentários feitos pelo candidato republicando ao governo da Carolina do Norte, Mark Robinson, em um fórum de pornografia.

Na Geórgia, um Estado onde Biden venceu por pouco menos de 12 mil votos em 2020, o republicano continua a ter uma ligeira vantagem sobre Kamala: 49% a 45%.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Wilmington, Carolina do Norte Foto: Anna Moneymaker/AFP

Futuro

Segundo as pesquisas, eleitores podem estar se identificando com a retórica de Trump de que os Estados Unidos são um país “em declínio”. 72% dos republicanos concordam com essa afirmação, assim como 16% dos democratas. Os entrevistados ficaram divididos em relação a quem faria um melhor trabalho na proteção da democracia.

15% do eleitorado nos três Estados se descreveram como indecisos ou não completamente decididos. Na pesquisa de agosto este grupo de eleitores havia se inclinado para Kamala, mas agora está pendendo para o republicano.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, participa de um evento ao lado da apresentadora Oprah Winfrey, em Farmington Hills, Michigan Foto: Paul Sancya/AP

Apesar de os Estados serem importantes para os dois candidatos, a campanha de Trump “precisa” mais deles do que a de Kamala. Sem a Carolina do Norte e a Geórgia, o caminho do republicano até a Casa Branca fica difícil. Para Kamala, é possível vencer a eleição mesmo sem os três Estados mencionados na pesquisa.

Principais problemas

Como em quase todas as pesquisas estaduais e nacionais conduzidas este ano pelo The New York Times em parceria com a Siena College, 31% dos eleitores identificou a inflação ou a economia como a principal questão para decidir o seu voto. 55% dos entrevistados acreditam que o Trump faria um trabalho melhor administrando esta questão do que Kamala.

16% dos eleitores apontaram que aborto é a principal questão deles nestas eleições. Neste tema, Kamala tem a preferência dos eleitores, com 53% a 41% de Trump.

Outros 16% disseram que o principal tema deste pleito é imigração. Neste quesito, Trump lidera com 54%, contra 43% de Kamala./com NYT