Trump descarta os ex-membros de gabinete Mike Pompeo e Nikki Haley em novo governo

“Não convidarei a ex-embaixadora Nikki Haley ou o ex-secretário de Estado Mike Pompeo para fazer parte do governo Trump, que está em formação. Gostei muito e apreciei o trabalho com eles anteriormente e gostaria de agradecê-los por seus serviços prestados ao nosso país”, disse o republicano em uma postagem na rede social Truth Social.

Pompeo e Haley se tornaram críticos vocais à primeira gestão de Trump, à medida que tentavam se colocar como opções ao ex-presidente dentro do Partido Republicano. O ex-secretário de Estado chegou a considerar o lançamento de uma pré-campanha à Presidência, mas desistiu em abril do ano passado. Já a ex-enviada à ONU concorreu com o ex-presidente pela indicação da legenda. Ao final, ambos apoiaram Trump.