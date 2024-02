THE NEW YORK TIMES - Tem havido uma atenção generalizada sobre a afirmação de Donald Trump de que se recusaria a defender os aliados da Otan que ele considera “delinquentes” e até mesmo de que poderia incentivar a Rússia a atacá-los. Muitas das conversas que ouvi se concentraram nas implicações políticas - no que significaria para os Estados Unidos abandonar suas obrigações com a aliança e tratar a Otan como um esquema de proteção.

PUBLICIDADE Essas implicações são importantes e alarmantes. Mas, na minha opinião, não demos atenção suficiente ao que Trump disse exatamente - e o que isso diz sobre sua compreensão da realidade. Sinceramente, eu adoraria passar esta campanha falando apenas sobre política; a teoria é o meu lugar feliz. Mas já que grande parte do corpo político parece ter decidido fazer desta temporada eleitoral um exercício de diagnóstico geriátrico amador de longa distância, concentrando-se na idade e na aparência do Presidente Biden em vez de em seu histórico, vamos dar uma olhada mais de perto em seu oponente.

O então presidente dos EUA Donald Trump durante reunião da Otan em 2019 Foto: Evan Vucci/AP

Pois Trump muitas vezes dá a impressão de viver em sua própria realidade. Não estou falando do fato de que ele mente muito, embora minta. O que quero dizer é que ele muitas vezes parece incapaz de distinguir entre fantasias de autoengrandecimento e coisas que realmente aconteceram.

Veja como foi o repúdio de Trump à Otan: Ele não apresentou um argumento direto, o que teria sido discutível, de que estamos gastando muito em defesa enquanto nossos aliados estão gastando muito pouco. Em vez disso, ele contou uma história: “Um dos presidentes de um grande país se levantou e disse: ‘Bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, o senhor nos protegerá? Eu disse: ‘Vocês não pagaram? Vocês são inadimplentes? ... Não, eu não os protegeria. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que bem entendessem’”.

Para usar a linguagem das avaliações de inteligência, é altamente improvável que essa conversa ou algo parecido tenha realmente acontecido.

Mas, como observou Daniel Dale, da CNN, Trump gosta muito de contar histórias sobre homens grandes e fortes com lágrimas nos olhos que se aproximam e o chamam de “senhor”. Quase nunca há evidências que corroborem essas histórias, e é uma boa aposta que muito poucas delas sejam relatos de conversas reais.

Da mesma forma, é altamente improvável que pessoas como, por exemplo, Emmanuel Macron e Angela Merkel tenham se dirigido a Trump como “senhor”. Também é altamente improvável que algum líder da Otan tenha perguntado o que aconteceria se seus países não “pagassem”. As autoridades europeias sabem, mesmo que Trump não saiba, que a Otan é uma aliança, não um clube que cobra taxas de seus membros.

A propósito, embora as nações europeias provavelmente estejam gastando muito pouco em sua própria Defesa, muitas enfrentaram o desafio da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Notavelmente, a Lituânia - que Trump apontou como um bom negócio para Putin - gastou seis vezes mais em ajuda à Ucrânia, medida como uma parcela do PIB, do que os Estados Unidos.

Então, o que está acontecendo aqui? Ou Trump está contando uma mentira especialmente sem sentido ou está confuso sobre eventos passados.

Não seria a primeira vez. Como eu disse, embora não saibamos com certeza se as muitas histórias de “senhor” de Trump são fruto de sua imaginação, sabemos que, ao contrário do que ele afirma, uma fonte disse que é impossível que policiais e funcionários do tribunal estivessem “chorando” e pedindo desculpas a Trump em sua acusação no tribunal de Manhattan na primavera passada.

PUBLICIDADE Vamos deixar claro o que está em jogo aqui. Não importa a análise política, a conversa sobre as percepções do público e como elas podem afetar a corrida de 2024. Deveríamos nos concentrar em como a competência mental dos candidatos pode afetar sua tomada de decisão. É notável que, apesar de todo o frenesi sobre a idade de Biden, não vi muitas sugestões de que ele tenha tomado decisões ruins porque seu julgamento está prejudicado; é quase tudo especulação sobre o futuro. Sim, ele cometeu erros, embora as duas decisões que foram mais criticadas - retirar-se do Afeganistão e aumentar os gastos - pareçam justificáveis em retrospecto. Mas esses erros, se é que foram erros, eram do tipo que qualquer presidente, por mais jovem e vigoroso que fosse, poderia ter cometido.

Donald Trump e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, durante reunião da Otan em 2019 Foto: Francisco Seco/AP

Por outro lado, considere como Trump reagiu à pandemia da covid-19. Os republicanos têm sido notavelmente bem-sucedidos em fingir que o governo Trump terminou antes de a pandemia dominar o cenário. Mas isso não aconteceu; a covid matou mais de 77.000 americanos em dezembro de 2020, o último mês completo de Trump no cargo.

E à medida que a pandemia se espalhou, Trump respondeu, como disse o The Washington Post, com “negação, má gestão e pensamento mágico”. Basicamente, ele não estava disposto a reconhecer uma realidade inconveniente e continuamente minimizava o perigo enquanto ampliava o charlatanismo. Lembram-se de todas as vezes em que ele disse que a covid desapareceria? Lembram-se da coletiva de imprensa sobre o “desinfetante”? Lembram-se da hidroxicloroquina?