THE NEW YORK TIMES -Houve muita especulação antes das primárias presidenciais de terça-feira em Michigan, mas os resultados reais não esclareceram as duas questões mais importantes: quantos eleitores “não comprometidos”, irritados com a abordagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação à guerra em Gaza, se absterão em novembro, mesmo sabendo que Donald Trump certamente apoiaria muito mais Binyamin Netanyahu do que Biden? E quantos trabalhadores apoiarão Trump na falsa crença de que ele está do lado deles?

PUBLICIDADE Mas podemos pelo menos dizer com certeza que Trump não é e nunca foi a favor dos trabalhadores - enquanto Biden é. Naturalmente, não é assim que Trump conta a história. Em setembro, durante uma greve de trabalhadores da indústria automobilística, Trump, dirigindo-se aos funcionários de uma fábrica de autopeças não sindicalizada de Michigan, declarou que havia salvado uma indústria automobilística que estava “de joelhos, quase se respirar” quando ele assumiu o cargo. No dia anterior, por outro lado, Biden se juntou aos trabalhadores sindicalizados na linha de piquete. Isso, no entanto, é pura fantasia de autoengrandecimento. Quando Trump assumiu o cargo, o setor automotivo já havia recuperado a maior parte do terreno que havia perdido durante a Grande Recessão. Essa recuperação foi possível porque, em 2009, o governo Obama-Biden interveio para resgatar as principais empresas automobilísticas. Na época, muitos republicanos se opuseram veementemente a esse resgate.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve enfrentar o ex-presidente americano Donald Trump nas eleições americanas marcadas para novembro Foto: AP / AP

E quanto a Trump pessoalmente? Ele deu uma guinada, primeiro endossando o resgate e, anos mais tarde, ficando do lado da direita republicana ao denunciá-lo, dizendo: “Vocês poderiam ter deixado” - o setor automotivo - “ir à falência, francamente, e se reconstruir”. Certa vez, ele lançou a ideia de os fabricantes de automóveis transferirem a produção de Michigan para locais com salários mais baixos e, eventualmente, voltarem “porque esses caras vão querer seus empregos de volta, mesmo que seja para receber menos”. Se você não entendeu muito bem o que ele quis dizer, na verdade ele estava sugerindo acabar com os sindicatos automotivos para que os trabalhadores fossem forçados a aceitar reduções salariais. Populismo!

Uma vez no cargo, Trump, que fez campanha como um tipo diferente de republicano, governou principalmente como um conservador padrão. Suas promessas de reconstruir a infraestrutura dos Estados Unidos - que atraíram a resistência dos republicanos no Congresso - tornaram-se uma piada. Sua maior conquista legislativa foi um corte de impostos que foi uma grande doação para empresas e americanos de alta renda. Sua tentativa de “reforma” do sistema de saúde teria destruído o Obamacare sem nenhum substituto viável, fazendo com que milhões de americanos perdessem a cobertura do plano de saúde.

Trump se afastou da ortodoxia do Partido Republicano ao impor tarifas substanciais sobre as importações, com o suposto objetivo de restaurar a produção. Porém, ao impor tarifas sobre insumos industriais como aço e alumínio, aumentando seu preço, Trump tornou a indústria dos EUA - especialmente a produção de automóveis - menos competitiva e provavelmente destruiu empregos.

Former President Donald Trump, a candidate for the Republican presidental nomination, is cheered at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in National Harbor, Md., on Saturday, Feb. 24, 2024. Trump has pinned the blame for the entire crisis in Gaza on President Joe BidenÕs Òweakness.Ó ( Haiyun Jiang/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Crucialmente, não há nada que indique que Trump e as pessoas ao seu redor tenham aprendido alguma coisa com essa experiência. Em particular, a equipe de Trump ainda parece acreditar que as tarifas são pagas por estrangeiros, quando, na verdade, o ônus recai sobre os trabalhadores e consumidores dos EUA. Tudo indica que um segundo mandato de Trump seria marcado por mais tarifas, tão mal concebidas quanto as do primeiro.

Apesar de tudo isso, nossa economia estava funcionando perto do pleno emprego às vésperas da pandemia de covid-19. Mas isso refletia principalmente o fato de que os republicanos no Congresso, que atrasaram a recuperação da crise financeira de 2008 ao restringir os gastos do governo, de repente afrouxaram os cordões da bolsa quando Trump assumiu o cargo.

Como se compara o histórico de Biden? Ele presidiu uma explosão de inflação, mas o mesmo aconteceu com os líderes de outras economias avançadas, indicando claramente que as interrupções relacionadas à pandemia, e não à política, foram responsáveis. E a inflação vem diminuindo, apesar de alguns solavancos ao longo do caminho - sem o alto índice de desemprego que alguns economistas afirmaram que seria necessário.

Em termos de política, Biden rompeu com o conservadorismo do campo de golfe de Trump. Ele cumpriu com a infraestrutura. Promulgou dois projetos de lei importantes para promover a indústria - um em semicondutores e outro com foco em energia verde. O emprego no setor industrial se recuperou totalmente do choque da covid; o investimento na indústria disparou.

Não sei quantos americanos estão cientes dessas iniciativas políticas. Ou quantos percebem que a era Biden tem sido muito boa para os salários dos trabalhadores braçais. De modo geral, os ganhos salariais mais do que acompanharam a inflação, e os ganhos salariais foram mais rápidos para os trabalhadores com salários mais baixos. Como resultado, os salários da maioria dos trabalhadores ajustados pela inflação são mais altos do que antes da pandemia e, na verdade, estão acima da tendência pré-pandêmica.

Em suma, há um motivo pelo qual a United Automobile Workers apoiou Biden, embora muitos de seus membros votarão em Trump de qualquer forma, imaginando que ele está do lado deles.

Mas Trump não é um populista, ele é um poseur. Ao fazer política de fato, em vez de discursos, ele basicamente governou como Mitch McConnell com tarifas. Biden, por outro lado, realmente seguiu uma agenda pró-trabalhador - mais do que qualquer outro presidente desde Franklin D. Roosevelt - e presidiu uma redução significativa da desigualdade.

Quantos de nós votarão com base nessa realidade? Acho que descobriremos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.