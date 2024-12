Trump pede anulação do processo criminal contra ele na Geórgia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira, 4, a um tribunal de apelações da Geórgia que rejeite a única acusação criminal que ainda está pendente contra ele, a poucas semanas de seu retorno à Casa Branca.

O advogado de Trump, Steven Sadow, afirmou ao tribunal que a acusação por supostamente tentar alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia deve ser descartada agora que ele é presidente eleito. Um presidente em exercício é “completamente imune a acusações ou a qualquer processo criminal, estadual ou federal”, argumentou Sadow, acrescentando que o processo seria inconstitucional.

PUBLICIDADE Sadow destacou que o promotor especial Jack Smith retirou os dois casos federais movidos contra Trump. Smith citou uma política do Departamento de Justiça de não acusar ou processar um presidente em exercício. Trump, de 78 anos, é acusado de conspirar para modificar os resultados das eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden, e de levar documentos confidenciais ao deixar a Casa Branca. No entanto, nenhum dos casos foi levado a julgamento.

Na Geórgia, Trump foi acusado de extorsão devido aos seus supostos esforços para alterar os resultados das eleições de 2020 neste estado do sul dos Estados Unidos. O caso está em grande parte suspenso, aguardando uma apelação pré-julgamento de uma ordem permitindo que a promotora Fani Willis permaneça no caso, apesar do que os advogados de defesa dizem ser um conflito de interesses./AFP.