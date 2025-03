Trump retira subsídios e contratos da Universidade de Columbia no valor de US$ 400 milhões

O anúncio aumenta a pressão sobre Columbia, que foi palco de protestos massivos contra a guerra em Gaza no ano passado. E representa o mais recente de uma série de ataques de republicanos alinhados a Donald Trump contra universidades de elite dos Estados Unidos, acusadas de não proteger os estudantes judeus das tensões desencadeadas pelo conflito no Oriente Médio.

Agências federais haviam alertado no começo da semana que consideravam interromper US$ 51 milhões em contratos com a Universidade de Columbia pela “inação contínua diante do assédio implacável a estudantes judeus”. Além disso, o entraram em revisão mais de US$ 5 bilhões em compromissos de subsídios.