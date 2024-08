Reitora da Universidade de Columbia renuncia ao cargo após onda de protestos pró-Palestina no câmpus

Na época da nomeação de Shafik, o presidente do Conselho de Curadores de Columbia, Jonathan Lavine, a descreveu como uma líder que compreendia profundamente “a academia e o mundo além dela”. “O que diferenciou Minouche como candidata”, disse Lavine em um comunicado, “foi sua confiança inabalável no papel vital que as instituições de ensino superior podem e devem desempenhar na solução dos problemas mais complexos do mundo”

Shafik disse que retornará ao Reino Unido para liderar um esforço do gabinete do secretário de Relações Exteriores para revisar a abordagem do governo ao desenvolvimento internacional e como melhorar a capacidade.

“Estou muito satisfeita e grata que isso me dará a oportunidade de retornar ao trabalho de combate à pobreza global e promoção do desenvolvimento sustentável, áreas de interesse vitalício para mim”, ela escreveu. “Também me permite retornar à Câmara dos Lordes para me envolver novamente com a importante agenda legislativa apresentada pelo novo governo do Reino Unido.”/Associated Press.