O principal oficial militar da Ucrânia, o general Oleksandr Syrskyi, disse no início desta semana que as forças ucranianas tomaram mil quilômetros quadrados da região de Kursk, embora sua declaração não pudesse ser verificada de forma independente. As linhas de contato em Kursk permaneceram fluidas, permitindo que ambos os lados manobrassem facilmente, ao contrário da linha de frente estática no leste da Ucrânia, onde as forças russas levaram meses para obter ganhos incrementais.

Autoridades russas rejeitaram a reivindicação territorial de Syrskyi. Falando com repórteres na quarta-feira na ONU, o vice-embaixador da Rússia, Dmitry Polyansky, chamou a incursão de uma “operação absolutamente imprudente e louca”, e disse que o objetivo da Ucrânia de forçar a Rússia a mover suas tropas do leste da Ucrânia não está acontecendo porque “temos tropas suficientes lá”./Associated Press.