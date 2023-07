Ucrânia e meio ambiente estão no topo da agenda de visita de Biden ao Reino Unido

Uma pitada de pompa e uma dose de política estrão em pauta durante uma visita do presidente dos Estados, Joe Biden, ao Reino Unido. Ele vai falar de meio ambiente com o rei Charles III e da guerra na Ucrânia com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Biden voa para Londres neste domingo, 9, a caminho de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Lituânia. Ele deve conversar com Sunak na residência oficial do primeiro-ministro, na segunda-feira, antes de ir ao Castelo de Windsor para se encontrar com Charles pela primeira vez desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro.

Embora esta não seja uma visita de estado completa com honras militares e banquete no palácio, a validação real e o pano de fundo do castelo de 1.000 anos ajudam a destacar a importância do “relacionamento especial” transatlântico, testado pelo Brexit, mas reforçado pela unidade ao longo da invasão russa da Ucrânia.

O presidente Joe Biden embarca no Marine One, neste domingo, 9 de julho de 2023, no Gordons Pond State Park em Rehoboth Beach, Del. Biden está indo para a Europa para se encontrar com o Rei Carlos III e participar da Cúpula da OTAN. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Sunak e o presidente manterão conversas com foco na Ucrânia antes de ambos comparecerem à reunião da Otan desta semana em Vilnius, que discutirá até que ponto a aliança militar deve abrir as portas para a Ucrânia. Os líderes da Otan disseram em 2008 que a Ucrânia eventualmente se tornaria um membro, mas não estabeleceram um roteiro, apesar dos pedidos apaixonados do presidente Volodimir Zelenski.

“Essa é uma área em que os Estados Unidos são um pouco mais hesitantes do que muitos outros aliados da Otan”, disse Julie Norman, codiretora do Centro de Política dos EUA da University College London. “Pode haver algumas discussões a portas fechadas sobre em que pé está o Reino Unido neste tema antes de ir para a reunião com toso dos membros da Otan.”

Os EUA e o Reino Unido estão entre os mais fortes apoiadores ocidentais de Kiev. Norman disse que “no mínimo, o Reino Unido assumiu um pouco de liderança em alguns dos compromissos militares”, incitando o governo Biden a ir mais longe em questões como tanques e um esforço internacional para fornecer caças F-16 à Ucrânia.

“Acho que, de certa forma, isso funcionou a favor de Biden, já que ele obteve maior resistência em casa de algumas alas do Partido Republicano sobre não dar ajuda em excesso à Ucrânia”, disse ela. “O fato de o Reino Unido estar pressionando e liderando isso dá a Biden um empurrão e um forte apoio aliado para seguir em frente.”

Polêmica sobre bombas de fragmentação

Biden enfrenta desconforto de aliados, incluindo a Grã-Bretanha, sobre sua decisão de fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia, que são proibidas por uma convenção assinada por mais de 120 países, incluindo o Reino Unido. Sunak disse no sábado que a Grã-Bretanha “desencoraja seu uso”.

Determinado a mostrar unidade entre os aliados da Ucrânia, o Reino Unido se absteve de reclamar por não ter conseguido o apoio de Washington para que o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, se tornasse o próximo chefe da Otan. Em vez disso, o mandato do atual secretário-geral, Jens Stoltenberg, foi prorrogado por um ano.

A relação transatlântica foi tensa nos últimos anos pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, um ato que Biden deixou claro que acha que prejudicou o Reino Unido.

O presidente, que comemora com orgulho suas raízes irlandesas, estava especialmente preocupado com o impacto do Brexit no processo de paz da Irlanda do Norte. Washington ficou aliviado quando o Reino Unido e a UE fecharam um acordo em fevereiro para resolver uma disputa espinhosa sobre regras comerciais para a Irlanda do Norte, a única parte do Reino Unido que faz fronteira terrestre com um membro da UE.

Biden visitou brevemente Belfast em abril para marcar 25 anos desde o acordo de paz da Sexta-Feira Santa, na Irlanda do Norte, antes de passar vários dias visitando cidades ancestrais na República da Irlanda. Ele irritou alguns no Reino Unido ao dizer mais tarde que havia visitado a Irlanda do Norte para garantir que “os britânicos não fizessem besteira”.

Embora alguns conservadores do Reino Unido sejam sensíveis às ofensas do presidente democrata, este é o sexto encontro de Biden com Sunak, que está no cargo desde outubro. O líder britânico visitou Washington no mês passado, saindo com uma “Declaração Atlântica” prometendo uma cooperação econômica mais estreita em áreas como inteligência artificial, energia limpa e minerais críticos.

Isso foi um consolo para o fracasso da Grã-Bretanha em conseguir um acordo de livre comércio com os EUA, um sonho agora enterrado dos apoiadores do Brexit.

Para Sunak, ficar ao lado do presidente americano proporciona uma breve pausa em seus crescentes problemas domésticos, devidos a uma economia cambaleante e um partido turbulento. Como Biden, ele enfrenta julgamento eleitoral no ano que vem, com prazo até o final de 2024 para convocar uma eleição nacional. A inflação no Reino Unido, de 8,7% no ano até maio - o dobro da taxa dos EUA -, está mantendo milhões de pessoas em um aperto de custo de vida, e os conservadores do governo ficam atrás dos trabalhistas nas pesquisas de opinião.

Encontro com a realeza

É também um momento de destaque para Charles, de 74 anos. Biden compareceu ao funeral da falecida rainha em setembro, mas não compareceu à coroação de Charles em maio, enviando a primeira-dama Jill Biden em seu lugar.

Charles não tem o poder de estrela de sua mãe, que conheceu 13 presidentes americanos e fez mais de 100 visitas de estado durante seus 70 anos no trono. Mas ele construiu uma reputação como ativista ambiental, lutando para proteger a vida selvagem e combater a mudança climática muito antes de se tornar popular.

“Charles é uma figura importante no mundo da energia verde e climática”, disse George Gross, historiador real do King’s College London. “Ele é um rosto muito familiar. Portanto, acho que não há desvantagem (para) um presidente dos EUA ser fotografado ao lado dele.”

Gross disse que o monarca britânico não tem poder político real, mas “uma quantidade tremenda de poder brando” porque muitos líderes mundiais querem experimentar a “mistique” real.

“Há coisas que o governo do Reino Unido pode impor a Charles, se quiser, que podem ser ditas e discutidas de uma forma que não pode ser feita pelo primeiro-ministro da mesma maneira”, disse ele.