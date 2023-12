Ucrânia na União Europeia: entenda como funciona o processo de adesão e qual o caminho

BRUXELAS - A Ucrânia recebeu sinal verde na quinta-feira,14, para iniciar conversações aceleradas sobre a adesão à União Europeia. Esse é um grande impulso para a Ucrânia devastada pela guerra e uma mensagem clara para o presidente russo, Vladimir Putin, - mas pode levar anos ou mesmo décadas até que o país se torne de fato um membro da UE.

Veja aqui o que significa a decisão de quinta-feira e por que a adesão à UE é especialmente importante e difícil para a Ucrânia.

O que é a UE e como aderir?

A União Europeia nasceu após a 2ª Guerra como um bloco comercial com uma ambição ousada: evitar outra guerra entre a Alemanha e a França. Os seis membros fundadores foram Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda e Luxemburgo.

Desde então, a UE tem se expandido constantemente para conter 27 nações democráticas, muitas delas do antigo bloco comunista da Europa Oriental, inspiradas pela ideia de que a integração econômica e política entre as nações é a melhor maneira de promover a prosperidade e a paz.

Isso levou notavelmente à criação da moeda compartilhada do euro em 1999, às fronteiras abertas do continente e às regras pioneiras para reduzir as emissões de carbono e regulamentar os gigantes da tecnologia.

Para ingressar na UE, os países candidatos devem passar por um longo processo para alinhar suas leis e padrões com os da UE e demonstrar que suas instituições e economias atendem às normas democráticas. O início das negociações de adesão exige a aprovação por consenso das 27 nações da UE.

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, falam com a imprensa em Kiev, 21 de novembro de 2023. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Por que a adesão é importante para a Ucrânia?

A Ucrânia é um dos vários países que há muito tempo desejam aderir à UE, vendo-a como um caminho para a riqueza e a estabilidade. Embora a UE não seja uma aliança militar como a OTAN, a adesão ao bloco é vista por alguns como uma barreira contra a influência russa.

A Ucrânia solicitou oficialmente a adesão à UE menos de uma semana após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. A capital Kiev enfrentava a ameaça de captura, e o governo do presidente ucraniano Volodmir Zelenski enfrentava a ameaça de colapso.

O início das negociações de adesão menos de dois anos depois é apenas um passo em uma longa jornada. Mas ele envia um forte sinal de solidariedade com a Ucrânia no momento em que o apoio dos EUA às forças armadas ucranianas está vacilando e uma contraofensiva ucraniana está paralisada - e quando Putin parece cada vez mais encorajado.

Por que a jorna de adesão da Ucrânia na UE é tão difícil

As autoridades da UE disseram que as negociações não poderiam começar oficialmente até que a Ucrânia resolvesse várias questões, incluindo corrupção, preocupações com lobby e restrições que poderiam impedir as minorias nacionais de estudar e ler em seu próprio idioma. Embora as autoridades da UE digam que a Ucrânia fez progressos nessas questões nos últimos meses, ainda há um longo caminho a percorrer.

Todos os países da UE concordaram gradualmente em apoiar a candidatura da Ucrânia - exceto o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, o maior aliado de Putin na UE. Orban afirma que a Ucrânia não está pronta nem mesmo para começar a falar sobre a adesão à UE. Em uma atitude surpreendente, Orban se afastou na quinta-feira e se absteve da votação para permitir o início das negociações de adesão da Ucrânia.

Para entender Hungria bloqueia ajuda bilionária da UE à Ucrânia e usa veto para barganhar concessões do bloco

É apenas o começo, e ainda há muitos passos a serem dados.

As crises da dívida, as ondas de migração e o Brexit contribuíram para a relutância do bloco em expandir suas fileiras nos últimos anos. O mesmo aconteceu com o crescimento de forças políticas céticas em relação ao euro em muitos países membros.

Mas a urgência criada pela invasão da Rússia e o pedido da Ucrânia para que a questão fosse analisada com mais rapidez derrubou a abordagem lenta da UE em relação à inclusão de novos membros e reverteu anos de “fadiga do alargamento”.

A decisão de quinta-feira também tem um impacto sobre outros possíveis membros, que sentem que a UE está demonstrando favoritismo.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, e presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na cúpula de líderes da UE, Bruxelas, 15 de dezembro de 2023. Foto: REUTERS / Johanna Geron

Quais são os outros candidatos?

A Turquia solicitou a adesão em 1987, recebeu o status de candidata em 1999 e teve que esperar até 2005 para iniciar as negociações para a entrada efetiva. Apenas um dos mais de 30 “capítulos” de negociação foi concluído nos anos seguintes, e todo o processo está parado devido a várias disputas.

Enquanto isso, vários países dos Bálcãs ficaram desanimados com o fracasso do bloco em cumprir suas promessas de adesão.

A Macedônia do Norte apresentou sua proposta de adesão em 2004. Mesmo depois de ter mudado seu nome para resolver uma disputa de longa data com a Grécia, membro da UE, o país ainda está aguardando o início das negociações de adesão porque a Bulgária, outro membro, levantou um obstáculo relacionado à etnia e ao idioma.

A Bósnia continua atormentada por divisões étnicas que tornam a reforma um desafio quase impossível. A comissão disse no mês passado que só deve iniciar as negociações de adesão depois que houver mais progresso. Ela expressou preocupação com o sistema judiciário e outras falhas de direitos na parte sérvia da Bósnia do país.

A Sérvia e Kosovo se recusam a normalizar suas relações e estão em último lugar na fila da UE.