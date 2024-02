A Rússia percebeu agora o que a Ucrânia descobriu há mais de um ano: esta é uma “guerra de algoritmos”, na qual a inteligência digital e os sistemas de direcionamento reescreveram as regras do conflito. A “névoa da guerra” vivenciada pelos comandantes durante séculos foi dissipada. No novo espaço de batalha transparente, os movimentos de grandes unidades são instantaneamente visíveis e vulneráveis.

Essa análise das avaliações militares russas e ucranianas é possível graças aos comentários publicados nas duas últimas semanas por dois comandantes veteranos, o general Yuri Baluievski, ex-chefe do Estado-Maior russo, e o general Valeri Zaluzhni, chefe do Estado-Maior ucraniano. Eles apareceram, respectivamente, na Army Standard, uma publicação russa, e no site do Ministério da Defesa da Ucrânia.