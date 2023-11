‘Uma das vozes mais confiáveis e distintas’, diz George Bush; veja repercussão da morte de Kissinger

TÓQUIO - Uma reação polarizada foi registrada nesta quinta-feira, 30, com a morte do ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger, que conseguiu atrair a atenção mundial décadas depois de seu serviço oficial como um dos diplomatas mais poderosos da história americana.

Kissinger, que morreu na quarta-feira em Connecticut aos 100 anos, foi elogiado como um hábil defensor dos interesses dos EUA pelos líderes mundiais. Nas mídias sociais, ele foi amplamente chamado de criminoso de guerra que deixou danos duradouros em todo o mundo.

“Os Estados Unidos perderam uma das vozes mais confiáveis e distintas” nas relações exteriores, disse o ex-presidente George W. Bush, em um tom que muitas autoridades de alto nível, do passado e do presente, tentaram transmitir.

O presidente George Bush, à esquerda, ao lado do ex-secretário de Estado Henry Kissinger depois que o presidente falou sobre a economia durante um discurso perante o Clube Econômico de Nova York em Nova York, 14 de março de 2008. Foto: Charles Dharapak/ AP

“I have long admired the man who fled the Nazis as a young boy from a Jewish family, then fought them in the United States Army,” Bush said in a statement. “When he later became Secretary of State, his appointment as a former refugee said as much about his greatness as it did America’s greatness.”

Kissinger serviu a dois presidentes, Richard Nixon e Gerald Ford, e dominou a política externa quando os Estados Unidos se retiraram do Vietnã e estabeleceram laços com a China comunista.

Outro ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Kissinger deixou uma marca indelével na história americana e mundial.

“Sempre serei grato por seus conselhos e ajuda graciosos durante meu próprio período como secretário”, Pompeo tuitou em X. “Sempre apoiando e sempre informado, sua sabedoria me tornou melhor e mais preparado após cada uma de nossas conversas.”

As críticas a Kissinger, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foram especialmente fortes nas mídias sociais, onde muitos postaram vídeos comemorativos em reação à sua morte.

Uma manchete da revista Rolling Stone dizia: “Henry Kissinger, criminoso de guerra amado pela classe dominante dos Estados Unidos, finalmente morre”.

Kissinger exerceu uma influência incomum em assuntos globais muito após deixar o cargo. Em julho, por exemplo, ele se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, enquanto as relações entre os EUA e a China estavam em um ponto baixo.

Kissinger é reverenciado na China por planejar a abertura das relações entre o Partido Comunista no poder e Washington durante o governo de Nixon.

As filhas de Nixon, Tricia Nixon Cox e Julie Nixon Eisenhower, disseram que seu pai e Kissinger desfrutaram de “uma parceria que produziu uma geração de paz para nossa nação”.

O secretário de Estado Henry Kissinger, à esquerda, gesticula para o público na Sala Leste da Casa Branca, 22 de setembro de 1973, enquanto o presidente Richard Nixon observa, em Washington. Kissinger acabara de tomar posse como 56º secretário de Estado.

Kissinger iniciou as negociações de Paris que, em última análise, proporcionaram um meio de salvar a face para tirar os Estados Unidos de uma guerra dispendiosa no Vietnã.

“Kissinger desempenhou um papel importante na abertura histórica para a República Popular da China e no avanço da descompressão com a União Soviética, iniciativas ousadas que deram início ao começo do fim da Guerra Fria. Sua “diplomacia de vaivém” para o Oriente Médio ajudou a promover o relaxamento das tensões nessa região conturbada do mundo”, disseram as filhas de Nixon em um comunicado./AP