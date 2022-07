União Europeia aprova plano de racionamento de gás para reduzir influência da Rússia

BRUXELAS - Os países da União Europeia chegaram a um acordo nesta terça-feira, 26, para reduzir o consumo de gás natural em 15%, um esforço coletivo do bloco europeu na tentativa de diminuir a dependência energética da Rússia em meio às recentes disputas sobre o fornecimento.

A decisão coletiva atende a uma proposição da Comissão Europeia da semana passada, que pediu um racionamento no uso de gás até o próximo ano. Na época, a presidente do Executivo europeu, Ursula von der Leyen, justificou a medida afirmando que “a Rússia está nos chantageando. Está usando a energia como arma”. De acordo com o ministro da Energia de Luxemburgo, Claude Turmes, a Hungria foi o único Estado-membro a votar contra o plano nesta terça.

O projeto de lei aprovado pelos ministros de energia dos países tem por objetivo reduzir a demanda por gás em 15% entre agosto a março. A nova legislação implica, inicialmente, em medidas voluntárias a serem adotadas por cada país para reduzir o consumo de gás e, se elas resultarem em uma economia insuficiente, há previsão de um gatilho para movimentos obrigatórios.

Von der Leyen saudou a medida dizendo em comunicado que “a UE deu um passo decisivo para enfrentar a ameaça de uma interrupção total do gás” por Vladimir Putin.

Tubulações do Open Grid Europe (OGE), uma das maiores operadoras de sistemas de transmissão de gás da Europa, em Werne, na Alemanha. Foto: Ina Fassbender/ AFP - 15/07/2022

As relações entre Moscou e Bruxelas ficaram estremecidas desde o início da invasão russa na Ucrânia, o que levou o bloco europeu a impor sanções econômicas e financeiras pesadas contra o país e à alta cúpula do Kremlin. A pressão, contudo, provocou reações da Rússia, que passou a pressionar os vizinhos do Ocidente por meio do fornecimento de energia, uma vez que o gás russo é uma importante matriz energética em algumas das principais economias do continente.

Na semana passada, a gigante do gás russo Gazprom chegou a retomar o abastecimento aos países europeus via gasoduto Nord Stream 1, com 40% da capacidade após 10 dias de interrupção, mas o fornecimento durou pouco. Na segunda-feira, 25, a empresa anunciou uma nova redução no fornecimento para 33 milhões de metros cúbicos por dia a partir de quarta-feira, cerca de 20% da capacidade do gasoduto, alegando a necessidade de manutenção de uma turbina.

Antes da reunião que definiu o racionamento de energia pela UE, o ministro da Energia da República Tcheca, Jozef Sikela, cujo país detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, classificou o anúncio da Gazprom como “mais uma prova” de que a Europa deve “reduzir sua dependência do abastecimento russo o mais rápido possível”.

“Unidade e solidariedade são as melhores armas que temos contra Putin e tenho certeza de que vamos mostrar isso hoje”, afirmou Sikela antes da reunião.

Após a confirmação, o conselho de ministros publicou um comunicado, no qual afirma que a medida é um esforço para “aumentar a segurança do abastecimento de energia da UE”.

O objetivo de reduzir a demanda de gás é “economizar para o inverno para se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de gás pela Rússia, que usa continuamente o fornecimento de energia como arma”, afirma o texto./ AFP e AP