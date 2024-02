‘Vamos trabalhar juntos’, diz Antony Blinken após reunião com Lula no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chefe da diplomacia americana.

O encontro durou 1h50min e, na saída, Blinken fez uma declaração de 22 segundos. Ele afirmou que os dois países estão trabalhando juntos de forma bilateral e global e afirmou ser grato pela "amizade" com o Brasil. "Foi uma ótima reunião, estou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Foi uma ótima reunião e Estados Unidos e Brasil estão fazendo importantes coisas juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade", disse Blinken na saída do Palácio do Planalto.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontra com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Brasília, Brasil Foto: Andre Borges/ EFE

O encontro ocorre em meio a uma crise diplomática com Israel, aliado de Washington, após o presidente brasileiro comparar a guerra em Gaza ao Holocausto. Blinken, que é judeu e já tornou público que tem familiares sobreviventes do Holocausto, chegou a Brasília na noite de terça-feira, 20, para o início de uma viagem que também o levará à Argentina. O secretário de Estado também participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, entre quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro.

O Palácio do Planalto ainda não informou oficialmente os temas discutidos no encontro. A embaixada dos Estados Unidos, no entanto, antecipou que seriam tratados assuntos bilaterais e globais, como o apoio do país à presidência do Brasil no G20. Esta é a primeira visita de Blinken como secretário de Estado ao país.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Brasília, Brasil Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

A imprensa teve acesso ao início do encontro, onde Blinken e Lula, sentados em volta de uma mesa, falaram sobre o processo de primárias e as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

Depois deste encontro com Lula, no Palácio do Planalto, em Brasília, Blinken viajará ao Rio de Janeiro, cidade que acolhe a reunião ministerial do G20, a primeira de alto nível com o Brasil na presidência anual da organização.

No Rio de Janeiro, Blinken coincidirá com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que chegará à reunião do G20 após visitas a Cuba e Venezuela.

Na quinta-feira, quando terminar a reunião ministerial, Blinken partirá para Buenos Aires, onde na sexta-feira será recebido pelo presidente argentino, Javier Milei.